Orologio prezioso rubato tre anni fa nel trevigiano, trovato a Reggio e restituito al proprietario

Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti di Reggio Calabria hanno restituito un orologio dal valore di diverse migliaia di euro al legittimo proprietario, a cui era stato rubato nel dicembre del 2021 nella sua abitazione in provincia di Treviso.

I poliziotti hanno lo hanno ritrovato durante un normale servizio di controllo del territorio svolto pochi mesi dopo il furto, nell’ambito del quale era stato fermato un cittadino georgiano, senza documenti, che osservava in maniera sospetta i nominativi riportati sui citofoni di un immobile.

Giunti all’appartamento di quest’ultimo per deli ulteriori accertamenti sulla sua identità, l’attenzione della Volante è stata richiamata dalla presenza di un contenitore in legno che riportava la scritta di un noto marchio di orologi, dentro il quale si trovava un modello con il relativo certificato di garanzia di originalità, posizionato sul letto del giovane straniero.

Dagli accertamenti effettuati è così risultato essere provento di un furto e, grazie al codice identificativo riportato sullo stesso, è stato possibile risalire al proprietario che, dopo aver ottenuto il provvedimento di restituzione da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato convocato in Questura per la restituzione, mentre il giovane georgiano è stato denunciato per ricettazione.