Calcio, Serie C. Il Crotone ci crede, il Monopoli di più: finisce 1-1 senza rischi né sussulti

Finisce in parità lo scontro valevole per la nona giornata del campionato Serie C Now - Girone C - disputato tra Monopoli e Crotone. Primo tempo equilibrato che termina clean sheet con due squadre che hanno preferito non rischiare più di tanto, rendendo così monotona la prima frazione di gioco. Nella ripresa la partita si sblocca al 62’ minuto quando, su sviluppo da corner Di Pasquale, di testa, sorprende e batte l’estremo difensore Vitale, riuscendo ad aprire l’incontro e a portare il risultato sul temporaneo 0-1 per il Crotone. Il Monopoli reagisce allo svantaggio e rimette subito in piedi la gara quattro minuti più tardi (66’) quando, sempre da corner, Angileri batte D’Alterio di testa e raddrizza l’incontro che termina in parità.





di Francesco Pitingolo

La sfida di oggi giocata allo stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli può tranquillamente definirsi come uno scontro testa coda tra due squadre animate da diverse aspettative e sentimenti.

Da una parte è sceso in campo il Crotone che, seppur con diversi importati assenti come D’Aprile, Kolaj, Sala e Vinicius, è giunto sul manto erboso pugliese con fame e voglia di rivincita, predicata già nel pre-gara dal proprio tecnico.

Uno squalo ferito, dunque, reduce da risultati non lusinghieri ottenuti finora in stagione ma con voglia di dimostrare il suo vero blasone e valore ha sfidato la capolista Monopoli per invertire la rotta ed iniziare a macinare punti per tornare ad essere anch’essa una squadra d’alta classifica.

Mister Longo ha vestito i panni da generale ed è tornato quest’oggi in campo con i suoi ragazzi schierandoli con il suo identitario 4-2-3-1 ponendo in porta con il n.22 D’Alterio; in difesa Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale e Giron; a centrocampo il tandem composto da Gallo e Schirò; in attacco il capitano Guido Gomez alle cui spalle prende agirà il trio composto da Spina, Silva e Oviszach.

Qualche novità nella formazione dei pitagorici che lasciano giocatori esperti come Rispoli, Mattia Vitale e Marco Tumminello in panchina a favore di giovani forse più vogliosi di mettersi in mostra in una passerella importante come quella di questo pomeriggio.

Sull’altra sponda, i padroni di casa di Monopoli dopo aver riscattato la sconfitta di Catania nel derby della passata giornata contro il Team Altamura è tornato nel proprio impianto sportivo per affrontare i pitagorici e continuare a far sognare i propri tifosi, entusiasti dei risultati sinora ottenuti.

Il tecnico Alberto Colombo, seppur sulle ali dell'entusiasmo, ha disputato la sfida della nona giornata in cerca di mantenere quella straordinaria continuità di risultati che ha portato i biancoverdi, alla vigilia del match, ad essere in testa alla classifica - ex aequo con Benevento e Picerno.

L’allenatore dei pugliesi ha dunque scelto il suo scacchiere schierandolo con un 3-5-2 decidendo di mettere in campo: con il n. 1 l’estremo difensore S. Vitale (fratello del calciatore di proprietà rossoblù Mattia che oggi non ha avuto l’occasione di sfidarsi dal primo minuto col germano avversario) e poi a seguire in ordine numerico col n. 3 Pace, 5 Angileri, 8 Batocchio, 10 Bulevardi, 11 Vazquez, 16 Valenti, 17 Cristallo, 21 Scipioni, 77 Viteritti, 98 Bruschi.

La partita è stata diretta dal Sig. Dario Di Francesco della sezione AIA di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Mario Pinna di Oristano, Leonardo Tesi di Padova e dal quarto ufficiale Gabriele Totaro di Lecce. Il fischietto laziale non vanta alcun precedente con gli squali.

IL PRIMO TEMPO

Inizia l’incontro e a toccare la prima palla sono gli uomini in completo verde di Monopoli che provano ad impostare la manovra dal basso costruendo con calma la prima azione del match fermata, nel prosieguo, dai calabresi.

Il Crotone non sembra intimorito dagli avversari pugliesi e prova, con personalità, a costruire azioni pericolose che passano dai piedi di Oviszach il quale cerca di sfondare da solo le strette maglie difensive avversarie.

Le due squadre, passati i primi cinque minuti, si studiano in campo essendo ben consce dell’importanza della posta in palio che consentirebbe al Monopoli di agganciare il Cerignola - vincente nel turno contro il Sorrento e per il momento solitario in cima alla classifica - mentre per il Crotone rappresenterebbe un rilancio in una graduatoria attualmente deficitaria.

Passano i primi dieci minuti e il Crotone, con Di Pasquale, prova la prima verticalizzazione all’indirizzo del capitano Gomez, anche se il difensore crotoniate viene fermato irregolarmente da Vazquez che prende il primo giallo dell’incontro.

Nel prosieguo della gara le due squadre sembrano equivalersi con nessuno che sia riuscito ad impensierire i rispettivi estremi difensori, con la conseguenza di far cadere l’incontro in una fase un po’ noiosa.

Si continua tra qualche mugugno del pubblico di casa e il Monopoli prova, al 28’, ad addomesticare la sfera per provare una incursione nell’area avversaria, fermata in maniera ordinata dalla squadra di Longo.

Non è ancora decollato il match al Venziani nonostante sia trascorso un terzo di gara, segno che entrambe le compagini hanno preparato nei minimi dettagli l’incontro con chiari intenti di portare l’intera posta in palio, magari con un gol di “rapina”.

Poco da segnalare in questo primo tempo che termina dopo tre minuti di recupero. Partita equilibrata fino a questo momento che finisce clean sheet con due squadre che si studiano e preferiscono non rischiare più di tanto, rendendo così opaca la prima frazione di gioco.

Entrambi i team hanno preferito impostare le rispettive azioni dal basso, trovando sempre pronte, ed in posizione, le rispettive difese che hanno controllato l’incontro impedendo agli estremi difensori di effettuare interventi salva gara.

Probabilmente, nel secondo tempo, le due squadre proveranno a dare il tutto per tutto con la conseguenza che verrà premiata la compagine con più motivazioni e più “birra” nelle gambe.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa senza sostituzioni per entrambe le avversarie e a toccare la prima sfera questa volta è il Crotone con Gomez il quale riparte con un passaggio a Giron che passa a Silva, fermato in fallo laterale.

I calabresi sembrano essere tornati in campo con tutt’altro piglio e provano subito al 46’, la battuta immediata con Oviszach che di giustezza calcia in porta sparando di poco sopra la traversa.

Colombo, dalla panchina, suona la carica e il Monopoli cerca di alzare l’asticella del baricentro tentando incursioni in area avversaria che per il momento sono sventate dalla difesa pitagorica.

In questo avvio di ripresa le due squadre sembrano più vive, si allungano e creano rapidi capovolgimenti di fronte che rendono gradevole, almeno per il momento, il match.

Quando sul cronometro viene scandito il 57’ minuto mister Colombo decide di cambiare assetto alla propria squadra, inserendo forze fresche con due attaccanti di ruolo come protagonisti: viene dunque sostituito Bruschi con Yeboa Ankrah mentre Vazquez lascia il posto a Grandolfo.

Passano i due terzi di gara e le emozioni al Viviani di Monopoli, nonostante le recenti sostituzioni, restano esigue per entrambe le compagini che con riescono vicendevolmente a prevalere l’una sull’altra.

Per il primo tiro degli squali bisogna attendere il 61’ minuto quando Guerini, salito dalla difesa, cerca e trova un’imbeccata di un compagno di squadra e di testa impegna Vitale che salva in calcio d’angolo.

Il tutto, però, è un preludio al vantaggio rossoblù che giunge un minuto più tardi (62’) quando su sviluppo da corner Di Pasquale, sempre di testa, sorprende e batte l’estremo difensore Vitale, riuscendo a sbloccare l’incontro e a portare il risultato sullo 0-1 per il Crotone.

Il Monopoli reagisce allo svantaggio e rimette subito in piedi la gara quattro minuti più tardi (66’) quando, sempre da corner, Angileri batte D’Alterio di testa e raddrizza la gara che torna in perfetto equilibrio.

I padroni di casa aumentano i giri del motore sulle ali dell’entusiasmo e per poco, al 68’, mancano il gol del vantaggio grazie a Falzerano (subentrato al 67’ a Valenti) che sembra aver dato maggiore spinta e spessore all’attacco pugliese.

Dopo i due gol il match cambia completamente registro e diventa molto bello con i padroni di casa che appaiono in pieno controllo contro un Crotone che è costretto a difendersi per non subire oltremodo la ritrovata verve offensiva della compagine biancoverde.

Il match giunge al 70’ e Longo, capendo il momento di difficoltà della propria squadra, spende il suo primo slot inserendo Stronati al posto di Spina; cinque minuti più tardi (75’) Mattia Vitale sostituisce uno stanco Oviszach.

Il Crotone appare in apnea in questo finale di gara il cui risultato è ancora in bilico grazie ad un Monopoli mai arrendevole che tenta la zampata ferale ai danni degli squali ionici.

Ancora dieci minuti più eventuale recupero da giocare, ed entrambi gli scacchieri si continuano ad affrontare senza esclusione di colpi da una parte e dall’altra nella speranza di portare a casa i tre punti che per il Crotone rappresenterebbero la prima vittoria esterna del campionato.

La compagine di Longo appare in leggero calo fisico in questo finale mentre il Monopoli prova ad approfittare con azioni ben orchestrate che lasciano in apprensione i supporter calabresi.

Il prosieguo è un continuo batti e ribatti ma purtroppo non c’è più tempo perché dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità

IL PUNTO

Partita, come detto, noiosa nel primo tempo anche se poi, nella ripresa, gli schemi saltano ed escono fuori due compagini capaci di saper rischiare per cercare di stare in partita e portare a casa tre punti pesanti, per entrambe, in classifica.

Il Crotone, dopo le prime incertezze riesce a trovare la rete del vantaggio ma poi, nel prosieguo dell’incontro, la fragilità della difesa pitagorica esce fuori non riuscendo ad arginare la freschezza e la verve ritrovata degli attaccanti pugliesi.

Il Monopoli alla distanza ha così dimostrato di poter stare nelle zone alte della graduatoria del girone C della Lega Pro. Il Crotone ovvero il “Nuovo Crotone” annunciato nel pre gara, ancora non ha risolto del tutto i propri difetti.

Certo, forse la corsetta in più tanto chiesta dal tecnico rossoblù oggi c’è stata, ma ancora, questo ulteriore sforzo compiuto dai calabresi, non è stato sufficiente per portare a casa i tre punti in trasferta che ormai mancano maledettamente alla classifica rossoblù che giace ancora nella parte rossa.

Punticino comunque importante contro una squadra di indubbie qualità come quella pugliese, danno certamente una spinta psicologica ai crotoniati che, con una difesa quasi Ok, oggi hanno evidenziato la poca incisività dell’attacco che non ha quasi mai impensierito il portiere biancoverde Vitale, se non nelle azioni che poi hanno portato al gol del temporaneo vantaggio.

C’è ancora da sostenere e lavorare perché, domenica prossima, la compagine di mister Longo sarà chiamata ad affrontare, tra le mura amiche dello stadio Ezio Scida il fanalino di coda Taranto.

IL TABELLINO

Monopoli-Crotone 1-1

Monopoli: Vitale; Cristallo, Angileri, Viteritti; Valenti (22’st Falzerano), Scipiono, Battocchio (42’st Yabre), Bulevardi, Pace; Vazquez (12’st Grandolfo), Bruschi (12’st Yeboah). A disp.: Garofani, Sibilano, Cascella, Capozzi, Virgilio, De Vietro, Cellamare, De Sena, De Palo. All. Colombo

Crotone: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (42’st Groppelli); Gallo, Schirò; Spina (25’st Stronati), Silva, Oviszach (30’st Vitale); Gomez (42’st Tumminello). A disp.: Cucinotta, Martino, Rispoli, Armini, Kostadinov, Cantisani, Aprea, Rojas, Akpa Akpro, Chiarella. All. Longo

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: 17’st Di Pasquale (C), 20’st Angileri (M)

Ammoniti: Vazquez (M), Cargnelutti (C), Silva (C), Pace (M), Schirò (C), Guerini (C), Di Pasquale (C)- Angoli: 3-1 per il Monopoli. Recupero: 3’ pt - 4’ st

Angoli 4-1 per il Monopoli

Spettatori 2771 di cui 2002 abbonati e 31 ospiti.