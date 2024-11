I rifiuti dei lavori comunali abbandonati in un’area protetta: scatta il sequestro

Situazione a dir poco paradossale quella scoperta di Carabinieri del nucleo parco di Cerchiara, intervenuti nei giorni scorsi nel comune di Francavilla Marittima a pochi passi dal municipio, dove è stata sequestrata una vera e propria discarica abusiva.

A rendere ancora più surreale la vicenda, il fatto che i cumuli di rifiuti - stimati in circa 800 metri cubi di materiali vari tra terra, calcinacci, mattonelle, ferro, cemento e rifiuti - proverrebbero proprio dai cantieri di messa in sicurezza dello stesso Comune di Francavilla, in corso di svolgimento in questi mesi.

A seguito di un primo accertamento, l'area in cui sono stati stoccati i cumuli rientrerebbe nell'area naturale protetta del Parco Nazionale del Pollino, e dunque sottoposta a vincolo paesaggistico. Al contempo, però, tutti gli scarti e gli inerti sarebbero stati abbandonati senza alcuna autorizzazione e senza alcun piano di utilizzo dei rifiuti speciali.

Circostanza che ha fatto ipotizzare il reato di gestione illecita di rifiuti, che ha portato al sequestro dell'area ed alla denuncia a piede libero del primo cittadino, Franco Bettarini, del progettista dei lavori e del rup del progetto, nonchè dei due amministratori della ditta esecutrice.