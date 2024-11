Calcio, Serie C. Il Crotone si prepara ad affrontare il Latina: obiettivo non subire gol

Nuovi profili, duttili, per Emilio Longo, da proporsi in questo finale di girone d’andata, preceduto da sei risultati utili consecutivi: una progressione positiva superiore alle squadre del gruppo di testa che rivela intelligenza di gioco e la capacità di capire dove il pallone va a finire. Elementi che rivelano una solidità strutturale capace di proiettare la squadra verso l’alta classifica. È questa la linea del “progetto” generato dall’idea previdente del presidente Gianni Vrenna, sottoscritto dal figlio, Raffaele (direttore generale) e dal tecnico Emilio Longo al quale è stata affidata la guida tecnica delle squadra. Una visione periferica ottimistica con una ricorrente rifrazione “rossa”, prodotta da un calo di attenzione e organizzazione, per oltre trenta minuti, nell’arco dei novanta di match. Una mancanza di solidità che penalizza la tenuta difensiva, mettendo in discussione il risultato finale, nonostante l’attacco continua a capitalizzare al massimo: 24 gol realizzati contro i 26 subiti.





di Giuseppe Romano

Il “Leone Alato”, di Roberto Boscaglia (subentrato a Pasquale Paladino), sarà l’esame di maturità che lo “Squalo”, di Emilio Longo, dovrà superare, allo stadio “D: Francioni” di Latina, per continuare ad affermare che “la sofferenza è motivo di felicità”, secondo il pensiero del proprio tecnico. Una “filosofia” che non carica di troppe responsabilità i protagonisti, guardando la classifica.

La “sfida” è verso se stessi: “Non cedere in alcuni momenti della partita”. In discussione i "quarti d’ora" che hanno pregiudicato il risultato della gara, nelle 14 giornate disputate. Longo invita i “ragazzi” a “rimanere sempre in partita, consapevoli che, in ogni momento, si possono ribaltare i risultati e procedere verso una classifica di prestigio”.

Importante il voto a fine gara e portare a casa i punti! È questa l’idea fissa che si dovrà avere contro il Latina. La fase difensiva è richiesta a tutta la squadra, col sacrificio anche degli attaccanti: “fare gol senza subirne”: un “equilibrio” delle due fasi difficile da stabilire, perché correre tanto richiede una enorme riserva di energia e solidità mentale. Nella vittoria sul Catania ai “lampi” dell’attacco sono seguiti i “tuoni” della difesa: segnali che hanno fatto gioire i 4 mila spettatori, prima, e impauriti dopo.

Il mister pitagorico conosce bene questa dinamica e ha lavorato per “migliorare tutto quello che è migliorabile e affrontare chiunque in modo competitivo”, soddisfatto di quanti sono andati in rete, frutto di una idea: “tutti incursori, compreso i difensori. È chiaro che a Latina bisogna fare le cose con equilibrio, senza mettere in sofferenza il portiere. Il richiamo è: “essere pronti quando si viene aggrediti ad oltranza e non andare in ansia”.

Il Crotone affronterà gli “azzurri” pontini con attaccanti di livello superiore alla serie C, spogli da egoismi. Si tratta di Tumminello - Gomez – Silva: 14 gol in tre (5+5+4), che alimentano le ambizioni dello “squalo” rossoblù - Ionico. Si ripeteranno contro il Latina? Sembra facile! La formazione laziale è al confine dei play out, attanagliata da un crisi di identità, che ha richiesto il cambio di allenatore. Sarà Roberto Boscaglia a dettare le linee strategiche per uscirne fuori e allentare la tensione in campo (40 cartellini gialli e 5 Rossi).

La differenza reti (-8; 7- 15) è un valore da correggere. Saranno le sette reti realizzate dai laziali che daranno tranquillità alla difesa del Crotone (peggiore del suo girone) e i 15 gol subiti a facilitare il compito ai leader del gol (Tumminello, Gomez-Silva) della formazione calabrese? È tutto da vedere nei 90’ che si giocheranno al “Francioni”, sotto la lente d’ingrandimento di 2 mila spettatori.

I CONVOCATI

Latina: (probabili) !6 Zacchi, 1 Cardinali, 2 Ercolano, 20 Berman, 5 Di Renzo, 3 Vona E., 33 Basti, 6 Ciko, 13 Marenco, 14 Martignaco, 7 Di Livio, 25 Petermann, 10 Riccardi, 93 Improta, 77 Bocic, 18 Addessi, 21 Cittadino, 24 Vona A., 17 Saccani. All. Roberto Boscaglia.

Crotone: 1 Sala, 3 Giron, 5 Cargnelutti, 7 Oviszach,, 8 Stronati, 9 Gomez, 10 Vitale, 11 Kolaj, 12 Martino, 13 Armini, 16 Gallo, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Rojas, 21 Barberis, 22 D’alterio 23 Groppelli, 24 D’aprile, 28 Spina, 30 Aprea, 38 Schirò, 41 Silva, 77 Kostadinov, 93 Tumminello, 99 Chiarella. All. Emilio Longo Indisponibili: Di Pasquale (Squalificato), Rispoli, Vinicius; Diffidati: Cargnelutti, Gallo, Guerini, Silva.

L'ARBITRO



Latina-Crotone, valevole per la 15ª giornata del campionato Serie C Now, in programma domenica 17 novembre alle ore 17:30 al Francioni, saraà diretta dal signor Domenico Leone della sezione AIA di Barletta. Assistenti: Mario Chichi di Palermo ed Emanuele Fumarulo di Barletta; quarto ufficiale: Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Il fischietto pugliese non ha precedenti col Crotone.

DOVE VEDERLA



La gara, per coloro che non potranno essere allo stadio, sarà trasmessa in paytv sui canali "Calcio" di Sky (252) e in streaming mediante il servizio offerto da NowTv, sponsor del torneo di Lega Pro.