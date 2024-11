Processo Silenzio-Assenzio, assolto l’ex consigliere comunale reggino Suraci

È stato assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa l'ex consigliere comunale di Reggio Calabria, Dominique Giovanni Suraci, condannato in primo grado nel 2018 a 12 anni di reclusione per il coinvolgimento nell'operazione Silenzio-Assenzio nata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina.

La Corte d'Appello ha dunque ribaltato la sentenza, a seguito dell'assoluzione (da parte della Corte d'Assise) di Giuseppe Crocè, imprenditore ritenuto a capo del presunto sodalizio criminale, inizialmente condannato ad 8 anni e mezzo.



Secondo l'accusa, l'ex consigliere comunale sarebbe stato la mente di un sistema affaristico in grado di aprire numerosi punti vendita di supermercati in tutto il territorio reggino, grazie a presunti accordi con la cosca dei Tegano.

Oltre all'assoluzione, sono stati anche dichiarati prescritti i capi d'impurazione di associazione a delinquere semplice ed alcuni reati di natura fallimentare.