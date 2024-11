Ricordato a Corigliano-Rossano l’ex consigliere comunale Raffaele Vulcano

Raffaele Vulcano

E' stato ricordato a Corigliano-Rossano, a distanza di un anno dalla sua prematura scomparsa, l'ex consigliere comunale Raffaele Vulcano.

I familiari, per l'occasione, hanno fatto celebrare, nella serata di lunedì 25 novembre, una Santa Messa presso la Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, allo Scalo di Rossano, alla presenza di tantissimi cittadini, amici e parenti.

In Chiesa vi erano anche gli assessori comunali: Marinella Grillo e Francesco Madeo in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, ma anche diversi consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza.

Molto commovente, poi, il messaggio letto dalla piccola figlia di Raffaele, Aurora accompagnata dal fratello maggiore Francesco e dalla sorella Natalie, per ricordare il suo meraviglioso ed indimenticabile papà.

Al termine della Santa Messa, celebrata da Don Natale Caruso, tutti si sono avvicinati ai familiari di Raffaele per porgere le più sentite condoglianze.

I familiari, per non dimenticare Raffaele, hanno costituito un'Associazione che porta il suo nome in cui sono state portate avanti una serie di iniziative tra cui la consegna di alcuni strumenti per l'aerosol al Reparto di Pediatria dell'Ospedale civile “Guido Compagna” di Corigliano, ma anche un defibrillatore di ultima generazione alla Città di Corigliano-Rossano che è stato installato presso lo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano.

Raffaele Vulcano, comunque, sarà sempre presente nei cuori dei suoi familiari e di quanti hanno avuto la fortuna di aver conosciuto una persona veramente speciale, altruista, affettuoso con tutti e molto stimato nella sua amata città.