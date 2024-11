Calcio, Serie C. Foggia-Crotone: i satanelli fanno paura ma Longo è fiducioso. E ai suoi chiede “decisione”

Emilio Longo e Luciano Zauri

Il valore delle due rose differenzia di un milione di euro (6,07 e 4,99) a favore del Foggia, ma con variabili diverse rispetto ai valori espressi in campo, che piazzano il Crotone in una posizione di estremo vantaggio, sia per i punti acquisiti in classifica, 25 contro 17, che nella differenza reti, -6 e +3, pesante per le reti realizzate in più (30/17) dalla formazione calabrese. Una situazione imbarazzante che ha determinato il cambio di allenatore: alle “irrevocabili” dimissioni di Eziolino Capuano è seguito l’ingaggio di Alberto Zauri, che ha già dato una identità positiva alla squadra, conquistando sette punti in tre partite: due vittorie ed un pareggio. Questa nuova linea, ha migliorato la classifica e il periodo di forma, maturata con Zauri, e reso più pungente la “spina” che ha sempre fatto soffrire il Crotone, sul sintetico del “Pino Zacccaria”. Al di là di queste considerazioni, in serie C non vi sono “vittorie” date per scontato alla vigilia dell’incontro.





di Giuseppe Romano

“Vivere con tranquillità anche i momenti in cui l’avversario si presenta dominante rispetto a noi ed essere competitivi in ogni partita e con chiunque”.

È questa la linea indicata da Emilio Longo per affrontare il Foggia, riveduto e corretto dal collega Luciano Zauri. È, senza dubbio, per il Crotone una trasferta a rischio, contro i Satanelli rossoneri che, nelle ultime tre giornate, hanno messo a punto la carica offensiva di Murano, Orlano e Millico: un tridente importante, capace di aggredire gli spazi con decisione e grande velocità. La “preoccupazione”, per lo schieramento della squadra calabrese è dare maggiore protezione al portiere.

Il tecnico “filosofo” del Crotone non gira troppo intorno al problema e segue il percorso degli “equilibri”, che ha già sperimentato nelle prime dieci giornate con risultati eccellenti nelle successive gare: “il match contro il Foggia ha bisogno di quella stabilità particolare che abbiamo evidenziato nell’ultimo periodo. L’avversario lo abbiamo studiato per tutta la settimana, leggendo bene le sue dinamiche di movimento. Sappiano di poter sfruttare gli spazi che ci verranno concessi”.

L’altra attenzione è di “essere bravi a chiudere i corridoi che potrebbero agevolare le loro ripartenze”. Sulla tenuta della linea difensiva, Longo non si complica la vita con stravaganti strategie e non mette in discussione il valore di chi si assumerà questo compito.

“La fiducia va data a tutti! Sul valore dei ragazzi non si discute. L’idea è di non far correre troppi rischi al portiere e non essere pressanti con quello che si dice o si vuole da lui. Si fa leva su un aspetto difensivo che ha dato marcati segni di miglioramento, soprattutto quello di alleggerire la troppa responsabilità di cui ci si carica”.

Il mister pitagorico li esorta, solo, a “essere decisi, più protagonisti e senza pesi di responsabilità di quello che sta succedendo”. Una nuove idea per la linea di centrocampo, potrebbe essere la strategia che opporrà contro il Foggia.

La crescita di Schirò, la rinascita di Barberis, la qualità di Vitale, Stronati che sta giocando bene ed il rientro di Gallo, dalla squalifica, sono la chiave di un’apprezzabile solidità.

Alcune critiche rivolte ai suoi ragazzi, dopo la difficile prova contro la Juventus Next Gen, sono state azzerate e la continuità delle scelte viene proporzionata alle qualità prestative dei singoli giocatori.

Longo confida che la “competizione interna sia sempre elevatissima e testimoniare al massimo la voglia di rimanere nell’undici titolare”, nella consapevolezza che altri “cinque” saranno chiamati per i “cambi” nel corso della gara.

I CONVOCATI

Foggia: non prevenuti

Crotone: Portieri 22 D’Alterio, 12 Martino, 1 Sala. Difensori 13 Armini, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 3 Giron, 23 Groppelli, 18 Guerini. Centrocampisti 21 Barberis, 16 Gallo, 7 Oviszach, 20 Rojas, 38 Schirò, 41 Silva, 8 Stronati, 10 Vitale. Attaccanti 31 Akpa Akpro, 30 Aprea, 19 Cantisani, 9 Gomez, 11 Kolaj, 77 Kostadinov, 28 Spina, 93 Tumminello. Indisponibili 15 Vinicius, 24 D’Aprile, 33 Rispoli, 99 Chiarella. Non Convocati 73 Cucinotta. Diffidati Cargnelutti, Guerini, Silva.

PROBABILI FORMAZIONI

Foggia (4-3-3): Perina; Salines, Parodi, Carillo, Felicioli; Tascone, Pazienza, Mazzocco; Orlando, Murano, Millico. All. Zauri

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez. All. Longo

L’ARBITRO

La gara, Foggia-Crotone, 17a giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma sabato 30 novembre alle 15:00 al Pino Zaccheria, sarà diretta dal signor Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate; assistenti: Giampaolo Jorgji della sezione di Albano Laziale e Giuseppe Minutoli della sezione di Messina; quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Frasynyak, in carriera, ha estratto il cartellino giallo 372 volte, quello rosso 3 volte mentre ha espulso per doppia ammonizione 12 volte. Ha assegnato inoltre 29 rigori.

DOVE VEDERLA

La gara sarà in diretta su Sky Sport canale 252; in streaming su Now e Sky go