Traffico di esseri umani, eseguito un mandato di arresto europeo a Castrovillari

Una donna di nazionalità polacca è stata arrestata dagli agenti della squadra mobile a Castrovillari, nel corso di un'operazione internazionale volta a contrastare il traffico di esseri umani. Si tratta di una ventisettenne sulla quale pendeva un mandato di arresto europea emesso dal Tribunale di Cracovia, accusata anche di far parte di una associazione a delinquere.

Dopo numerosi controlli - resi ulteriormente complicati per via delle false generalità utilizzate dalla giovane - la ricercata è stata individuata ed arrestata lo scorso 9 dicembre nel comune calabrese. Questa infatti era solita trasferirsi molto frequentemente, effettuando attività di meretricio sostando per determinati periodi in diversi località su tutto il territorio italiano.