Neonata rapita e ritrovata dalla Mobile, esulta il sindacato Fsp: “Colleghi eroici!”

“Quanto accaduto a Cosenza resterà nella storia per l'eclatante risultato ottenuto dalla Questura, che con un intervento rapido e preciso ha restituito la neonata rapita alla sua famiglia in tempi straordinariamente brevi”.

È quanto affermano in una nota congiunta Giuseppe Brugnano e Roberto Perrelli, rispettivamente Segretario Nazionale e Segretario Generale Provinciale di Cosenza del Sindacato Fsp Polizia di Stato commentando il lieto fine del rapimento, ieri sera, di una neonata, avvenuto a Cosenza nel tardo pomeriggio e poi fortunatamente ritrovata (QUI), dopo sole poche ore, proprio dagli agenti della polizia.

Una operazione che i due dirigenti dell’Fsp definiscono come “Un esempio lampante di alta professionalità e competenza … fornito dai colleghi della Squadra Mobile di Cosenza, che, allertati tempestivamente dalla Sala Operativa della stessa Questura, hanno saputo operare con efficienza ed in tempi record. Diretti con grande capacità dal Vice Questore Presti Gabriele, hanno messo in atto una serie di azioni investigative mirate che, in poche ore, hanno portato all’identificazione e al rintraccio dei rapitori”.

“Questi poliziotti hanno agito con eccezionale prontezza e intelligenza, riuscendo a localizzare i responsabili e recuperare la neonata nella loro abitazione di Rende, per poi restituirla immediatamente alla madre. Un intervento che evidenzia l'alto livello di preparazione e l'impegno quotidiano della Polizia di Stato nella tutela dei cittadini” sottolineano ancora sindacalisti.

“Le operazioni della Squadra Mobile, - concludono Brugnano e Perrelli -hanno dimostrato l'alto valore professionale dei nostri colleghi, che con prontezza e determinazione hanno portato a termine questa delicata missione in sole due ore. Un'azione eroica, segno di una Polizia di Stato che, ogni giorno, opera con grande dedizione per garantire la sicurezza della comunità."