Calcio, Serie C. Allo Scida c’è la capolista: Crotone alla prova del coriaceo Cerignola

Giuseppe Raffaele ed Emilio Longo

Non ancora metabolizzate le “surreali” decisioni di escludere dal campionato Taranto e Turris, si affronta la 32a giornata con una classifica, per molti aspetti, deformata da una raffica di penalità decise a tavolino dal consiglio direttivo della Lega, che non rispecchia i risultati acquisiti sul campo. Nonostante tutto, il Cerignola resta salda al vertice della classifica, ad una sola lunghezza dall’Avellino, ed è pronta al rush finale, ripartendo dall’Ezio Scida, contro un Crotone in proiezione play – off, considerati i 14 punti di distacco dalla vetta. È chiaro che si tratta di due squadre di alto prestigio: risultato di un “progetto” ambizioso, tracciato dalle due dirigenze, prevenendo ogni collasso economico e rilanciando molti Under.





di Giuseppe Romano

Crotone-Audace Cerignola sarà un match interessante per qualità tecniche, agonistiche, alimentate da un grande coraggio, che ha portato le due squadra nel gruppo di testa, col Cerignola capolista (58 p) e il Crotone al quinto posto (44 p).

Il copione dei novanta minuti è chiaro: entrambe le formazioni saranno schierate per vincere e i singoli protagonisti sono obbligati a competere ai massimi livelli.

È quello che si aspettano i due mister, Emilio Longo e Giuseppe Raffaele, protagonisti della crescita esponenziale dei loro “Under”. Nel Crotone si è lavorato, anche se in pochissimi giorni, per recuperare le “forze” affievolite da infortuni, “per soddisfare la voglia di confrontarsi con la prima della classe, con lo stesso spirito profuso nell’affrontare il Monopoli” - è questo il primo messaggio lanciato dal tecnico crotoniate: “Si dovrà entrare in campo per vedere chi è più forte, senza pensare alla classifica, e regalare una gioia alla tifoseria”.

Longo non gradisce sentir dire che la sua squadra deve osare con maggiore coraggio. “Non c’è logica di ricevere critiche: una squadra che ha realizzato 55 gol, prima assoluta in Italia, nei tre gironi di C, non va messa in discussione. Il coraggio nel calcio è soprattutto quello di andare a fare gol non a difenderlo”

Cosa che il Crotone fa dall’inizio del campionato. Anche la capolista farà di tutto per segnare un gol in più dei calabresi, potenziando la linea d’attacco: sarà una prova faccia a faccia dove l’una proverà a sconfiggere l’altra.

Longo ha la massima fiducia che i suoi ragazzi non lo tradiranno: “Sono certo che la mia squadra possa farlo a testa alta, con la competenza e la capacità che le riconosco, da un po’ di tempo a ad oggi. Questa partita ci farà capire che classifica potremo fare, da che parte partiremo nei play off e quanta strada faremo”.

L’obiettivo del Cerignola è approfittare del “fermo” dell’Avellino per essere protagonisti di una classifica finale a suo favore: arriva imbattuto da 17 giornate e darà il meglio di se stesso per vincere, dopo che mercoledì scorso ha battuto il Foggia (3-2) al “Monterisi”.

A parte la “forza” prepotente dell’avversario, gli infortuni (7) e la squalifica di Gallo, potrebbero condizionare le idee del tecnico crotonese.

Ma l’alibi non è stato mai il mezzo di difesa di Longo. “I ragazzi e la rosa, nella sua interezza, stanno cogliendo l’opportunità di mettersi a mia disposizione e tutti conoscono le dinamiche da sviluppare nelle gare. Con le assenze di qualcuno, l’organizzazione di gioco non ha subito danni. E ritengo che chi scenderà in campo dovrà cogliere l’opportunità di fronteggiare, a viso aperto, la prima della classe e di testimoniare con i fatti di poter fare un grandissimo risultato. Ho sempre badato a far rendere al meglio quello che tengo”.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Sala, 3 Giron, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 7 Oviszach, 8 Stronati, 9 Gomez, 10 Vitale 11 Kolaj, 12 Martino, 13 Armini, 16 Gallo, 18 Guerini, 19 Cantisani, 21 Barberis, 22 D’alterio, 28 Spina, 30 Aprea, 33 Rispoli, 38 Schirò, 77 Kostadinov, 93 Tumminello, 99 Chiarella. Squalificato: Gallo. Indisponibili: Akpa Akpro, D’Aprile, Groppelli, Rojas, Silva, Vinicius; Diffidati: Cargnelutti, Di Pasquale, Gallo, Silva.

Cerignola: non prevenuti.

L’ARBITRO

A dirigere l’incontro sarà il signor Lorenzo Maccarini della sezione Aia di Arezzo; Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Alessandro Cassano di Saronno; quarto ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari. Il fischietto toscano non ha precedenti con gli squali.

DOVE VEDERLA

La gara Crotone e Audace Cerignola in programma oggi, domenica 16 marzo, alle 15, allo Stadio Ezio Scida di Crotone, valevole per la 32° giornata del girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251.