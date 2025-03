Calcio, Serie C. Lunch match Catania-Crotone, Longo s’affida ai “consigli” dall’alto

Mister Longo ed un allenamento dei rossoblù

A cinque giornate dal termine, il campionato di serie C è ancora aperto per la promozione diretta in serie B: in lizza, con alte probabilità, Padova e Vicenza con quattro punti 75/71) di distacco, nel girone A; Entella (71) e Ternana a due lunghezze (71/69) una dall’altra, nel girone B; Audace Cerignola e Avellino divise da un solo punto (58/57), nel girone C, scombussolato dalla radiazione del Taranto e della Turris. In questa giornata, nel terzo girone, l’esclusione della Turris avvantaggia l’Avellino, che recupera due punti dalla capolista e potrebbe sfruttare, ancora, il “blocco” dei pugliese che avrebbero dovuto giocare contro il club di Torre del Greco. Comunque, si assisterà ad un rush finale carico di adrenalina, in campo e sugli spalti.





di Giuseppe Romano

Dalla nona giornata in poi, anche il Crotone si era candidato alla promozione diretta con una lunga serie di risultati positivi, interrotti, poi, in casa con la Casertana (2-3), e nelle due trasferte di Sorrento (2-1) e Avellino (2-1).

Ora, dal quarto posto, aspira a sorpassare il Monopoli, in vantaggio di 3 punti. Le premesse ci sono tutte: il Crotone con 54 gol segnati in 29 partite, striscia di quattro risultati positivi di seguito con punti conquistati contro Audacia Cerignola (2-1), Benevento (1-1), Monopoli (2-0) e Giugliano (3-2). L’avversario di turno è il Catania, imbattuto da sei giornate e gioca in casa.

Catania-Crotone si preannuncia come il match più interessante di questa giornata. Si tratta di due club che hanno lavorato per un campionato di primissimo piano, con gli etnei che hanno speso qualche milione di euro in più rispetto ai pitagorici, senza centrare i risultati “proporzionati alla rosa”.

Nella posizione in classifica il Crotone è al quarto posto (47 punti), con Catania al settimo (43), un distacco di quattro punti che pesa. Grande sfida, anche, tra i due tecnici, Domenico Toscano e Emilio Longo, entrambi di alta caratura.

In casa dei siciliani l’ottimismo non manca, con la consapevolezza dell’importanza del “test”, in prospettiva dei play off e ci si affida “sui più solidi punti di riferimento, per contrastare le offensive dei crotoniati”, che rappresentano l’identità assoluta della squadra, assieme alla capacità di fare “possesso palla”.

IL TEOREMA DEL MISTER

Sul fronte opposto, il tecnico pitagorico crede al “teorema” su cui ha basato la dinamica di gioco, che gli ha fatto risalire la classifica e, soprattutto, nella relazione consolidata con i suoi giocatori, Senior e Under.

In palio vi sono punti d’oro per il piazzamento in zona play-off. Le indicazioni dei bookmaker sono favorevoli al Crotone con l’X che varia da 3 a 3,20; la vittoria al Catania, tutti, sul 2,50 e il successo del Crotone tra 2,6 a 2,62.

Sul piano degli schieramenti in campo, Emilio Longo ha qualche problema in più rispetto al collega, vi sono troppe assenze forzate: Sassi, non sarà tra i pali dei rossoblù, ma tra quelli della Nazionale Italiana, Under 21; per infortuni, non sono stati convocati Barberis, Giron, Oviszach e Vinicius (squalificato), mentre rientra dalla squalifica Gallo. La notizia è che “Federico Ricci Sarà tra i titolari a Catania”, lo ha detto, con fermezza, il tecnico, nella conferenza stampa di venerdì scorso.

“Gestire le pressioni positive”, è il concetto principale di mister Longo. “Occorre scendere in campo col piglio di chi sa di affrontare una squadra che sta dando fastidio a tutti. La nostra bravura è essere gestori del momento, in modo virtuoso, ritenendoci pronti a fare qualche bracciata in più all’interno di partite così difficili”.

Tra i mezzi a disposizione, il mister pitagorico, ha inserito la tecnologia, per leggere la partita dall’alto e gestire meglio gli spazi e le distanze tra i giocatori.

“Molti riferimento mi arrivano dall’alto, dai i due analisti Francesco Favasuli e Vincenzo Migliaccio, collegati con la panchina. Sono loro due, coordinati con Stefano Corna e Peppino Durante, che forniscono la lettura giusta per avere una interpretazione più reale dell’ampiezza di gioco”. È anche questa la forza del Crotone che scenderà in campo a Catania.

L’ARBITRO

Catania-Crotone, gara valevole per la 14a giornata di ritorno del campionato Serie C Now, in programma domenica 23 marzo alle ore 12:30 al “Massimino”, sarà diretta da Roberto Lovison della sezione di Padova. Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Alessandro Parisi di Bari; quarto ufficiale: Enrico Gemelli di Messina. Il fischietto veneto ha due precedenti con gli squali: Crotone-Juve Stabia 1-1 (2023-24) e Messina-Crotone 0-2 (2024-25).

I CONVOCATI

Catania: non pervenuti.

Crotone: 2 Piras, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 8 Stronati, 9 Gomez, 10 Vitale, 11 Murano, 12 Martino, 13 Armini, 16 Gallo, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Ricci, 22 D’alterio, 23 Groppelli, 25 Cocetta, 33 Rispoli, 38 Schirò, 41 Silva, 73 Cucinotta, 77 Vilardi, 93 Tumminello. Diffidati: Armini, Giron, Stronati. Indisponibili: Barberis, Giron, Sassi (Convocato Dall’italia Under 21), Oviszach, Vinicius (Squalificato).

DOVE VEDERLA

Catania-Crotone sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (canale 251).