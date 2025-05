Calcio, Playoff Serie C. Crotone-Feralpisalò: Longo crede al “miracolo”, e conta sul pubblico

“Continuare a sognare” è il segnale lanciato da mister Longo, dopo il passaggio alla fase nazionale dei play off, senza tralasciare gli interrogativi proposti dallo scorbutico avversario del primo turno, Feralpisalò, serie di testa, con 72 punti realizzati in campionato, nel girone A. Due le partite da disputare: andata all’Ezio Scida degli “Squali” e ritorno in casa dei “Leoni del Garda” al Lino Turini. Per entrambe le concorrenti, saranno due match di alto grado di difficoltà, per caratteristiche tecniche e agonistiche. In caso di parità, non sono previsti tempi supplementari e rigori: accederà al secondo turno la Feralpisalò, perché “serie di testa” che, certamente, non mirerà al doppio pareggio, per mentalità.





di Giuseppe Romano

Senza timore il Crotone riprende la sfida per il passaggio in serie B attraverso i play off, assistito dal proprio pubblico che continua a mostrare un marcato senso di appartenenza alla squadra e fiducia verso la presidenza ed il tecnico.

Non mancano i riferimenti chiave che hanno consolidato questo rapporto di stima, che la squadra e il tecnico hanno potuto verificare, settimana dopo settimana: “La presenza del pubblico sarà determinante. La prima partita può condizionare molto il passaggio del turno. Con l’umiltà che ci contraddistingue, dobbiamo cercare di fare nostra questa partita. Tra i modi e le aspettative, lo ‘Scida’ ci sarà”.

Longo è convinto di “ritrovare gli spalti affollati, con gente più passionale, calorosa, che spinge avanti questi ragazzi verso il meglio possibile. Ritengo che domani ci giocheremo una buona parte delle probabilità di restare in corsa”.

Il pubblico dovrà essere, più che la “scintilla, un ‘incendio’ di passione, di cori e voglia e di proiettarsi nel futuro”. Al suo Crotone chiede di vincere la partita, dopo aver rilevato i pochi punti deboli del Feralpisalò, convinto che “prevarrà la squadra che segnerà più gol, in un forte impatto offensivo per rimanere sempre nel match, in modo che nella doppia sfida, i gol saranno il vero deterrente per passare il turno”.

Senza mezzi termini mister Longo vede protagonista la sua squadra anche se i dubbi sono tanti e dettati dai tempi di recupero dei ragazzi, sotto l’aspetto fisico e prestativo.

Nessun cambiamento, analizzando l’impatto emotivo che, per il tecnico pitagorico, vi sono solide certezze. Le premesse per fare bene ci sono tutte, basta leggere i novanta minuti giocati contro la Juvents Next Gen, impaurita al punto da opporsi schierando cinque difensori per tutto il match, che avrebbe potuto andare oltre lo 0-0 se l’arbitro Antonio Di Reda e Maria Marotta all’Avar avessero concesso il rigore per un plateale fallo di mano, commesso nell’area bianconera.

Il Crotone ha fallito i play off per due anni di seguiti, ora è Emilio Longo a voler fare il “miracolo”: “Voglio arrivare fino in fondo e fare qualcosa di straordinario” e, con un pizzico di follia si giocherà la partita con la consapevolezza che bisogna solo vincerla.

La competenza, la passione e l’oculatezza non sono mancate e la squadra è molto rispettata dagli avversari. Nell’ultima settimana, Longo ha parlato di “volo” con i ragazzi: “avere il coraggio di spingerci più in alto, consapevoli di avere un paracadute. Altrimenti avremo il rammarico di non aver provato fino al termine di dare un sogno ad una città che lo merita”.

I convocati

Crotone: 1 Sassi, 2 Piras, 3 Giron, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 7 Oviszach, 8 Stronati, 9 Gomez, 10 Vitale, 11 Murano, 12 Martino, 13 Armini, 15 Vinicius, 16 Gallo, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Ricci, 21 Barberis, 22 D’alterio, 23 Groppelli, 25 Cocetta, 33 Rispoli, 38 Schirò, 41 Silva, 77 Vilardi, 93 Tumminello. Diffidati: Cargenlutti, Guerini, Vinicius. All. Longo

Feralpisalò: Portieri. 1 Rinaldi, 12 Lovato, 22 Liverani. Difensori, 3 Rizzo, 4 Sørensen, 5 Pasini, 16 Luciani, 24 Boci, 26 Diop, 35 Cabianca, 63 Verzeletti. Centrocampisti, 6 Di Marco, 8 Balestrero, 10 Di Molfetta, 11 Giudici, 15 De Francesco, 20 Zennaro, 21 Cavuoti, 27 Hergheligiu, 70 Tomaselli, 75 Brambilla. Attaccanti, 17 Crespi, 29 Santini, 45 Maistrello. Non disponibili: Pilati, Vesentini. All. Diana

L’arbitro

Crotone-Feralpisalò, gara di andata valevole per il primo turno nazionale dei playoff, in programma domani, domenica 11 maggio, alle ore 20 allo stadio Ezcio Scida sarà diretta dal signor Domenico Leone della sezione AIA di Barletta. Il fischietto pugliese ha 2 precedenti con gli squali, entrambi in questa stagione: Latina-Crotone 0-4 e Crotone-Potenza 4-1.

Gli assistenti sono Alessio Miccoli di Lanciano e Matteo Lauri di Gubbio; quarto ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo; Var Lorenzo Maggioni di Lecco; Avar Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Dove vederla

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva ed in esclusiva su Sky canale 253 su Sky Sport. Vedere la partita in streaming sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti Now TV.

