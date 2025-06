Referendum, non c’è il quorum: Calabria tra le Regioni con meno affluenza

Si ferma al 30% l'affluenza per i referendum su lavoro e cittadinanza, percentuale simile per tutti i quesiti che, come ovvio, non hanno raggiunto il quorum e non saranno dunque validi. Una partecipazione di circa 14 milioni di elettori, con punte in Toscana (39%) Emilia-Romagna (38%), Piemonte e Liguria (35%), mentre come fanalino di coda troviamo il Trentino-Alto-Adige (22,7%), seguito dalla Sicilia (23,1%) e dalla Calabria (23,8%), dove si sono svolti anche diversi ballottaggi per le amministrative.

Per quanto riguarda la Calabria, l'affluenza definitiva si attesta al 23,81%. Maglia nera per la provincia di Crotone, dove la partecipazione al voto si è fermata ad appena il 19,10%, seguita dalla provincia di Vibo Valentia (19,64%), Reggio Calabria (20,10%), Cosenza (26,8%) e Catanzaro (28,6%). Nei singoli capoluoghi, troviamo un'affluenza del 22,09% a Vibo Valentia, del 23,53% a Reggio Calabria, del 23,6% a Crotone, del 27,25% a Catanzaro e del 31,65% a Cosenza.

Tra i comuni dove l'affluenza è stata più alta troviamo Marzi (44,97%), Cellara (41,97%), Lamezia Terme (41,61%), Rovito (40,56%) e Casali del Manco (40,36%), mentre tra quelli con l'affluenza più bassa troviamo Platì (4,93%), San Luca (5,73%), San Procopio (8,26%), Africo (9,29%) e Careri (9,49%), tutti nel reggino.

I QUESITI IN DETTAGLIO

Al momento in cui scriviamo siamo al 50% delle sezioni scrutinate in Calabria (1.215 su 2.406), per cui riportiamo esclusivamente a livello percentuale le preferenze degli elettori, che difficilmente oscilleranno significativamente da qui alla fine dello scrutinio.

Per tutti e cinque i quesiti, il Sì è in vantaggio. Per il primo - Reintegro licenziamenti illegittimi - si attesta al 93,3%, per il secondo - Licenziamenti e limite indennità - al 91,9%, per il terzo - Tutela contratti a termine - al 92,9%, per il quarto - Responsabilità infortuni sul lavoro - al 91,1%. Percentuale meno marcata per il quinto questito - Cittadinanza italiana - dove i favorevoli si fermano al 66,7%.

I dati definitivi (assieme al numero preciso di elettori) saranno forniti solo al termine dello scrutinio.

Notizia in aggiornamento