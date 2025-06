Comunali. Ballottaggio a Lamezia Terme, Murone nuovo sindaco

Mario Murone

Sebbene lo spoglio sia ancora in corso a Lamezia Terme, ma quando è stato ormai conteggiato quasi l’80 per cento delle schede elettorali, il candidato del centrodestra Mario Murone è praticamente lanciato verso la vittoria sulla competitor del centrosinistra Doris Lo Moro.

Al momento in cui scriviamo, difatti - e secondo i dati del Ministero dell’Interno relativi a 61 sezioni fin qui scrutinate su 78 complessive - Murone ha superato il 54 per cento dei voti, con poco più di 10.600 preferenze, mentre Lo Moro è di poco sotto il 46 per cento, con oltre 8.900 voti.

Per il candidato del centrodestra, dunque, è ormai certa la conquista del Comune della città della Piana, nella quale, tra l’altro i suoi supporters hanno già iniziato a festeggiare.

Occhiuto: bella affermazione cdx

Anche il governatore Roberto Occhiuto, difatti, ha già manifestato pubblicamente le sue congratulazioni a Murone parlando di “una bella affermazione per il centrodestra e per Forza Italia, una vittoria importante e meritata” e augurandogli il buon lavoro.

Un sentito ringraziamento il presidente della Regione lo ha inviato poi all’ex sindaco Paolo Mascaro “per il lavoro svolto in questi anni e per la leale collaborazione sempre avuta con la Regione”.

Mancuso (Lega): “uniti si vince”

Congratulazioni sono giunte poi dal commissario regionale della Lega, Filippo Mancuso: “Il positivo risultato elettorale ottenuto nel ballottaggio, dopo il successo del centrodestra al primo turno, ribadiscono che uniti si vince” ha affermato.

“Il forte segnale della coesione e degli obiettivi comuni che caratterizzano il focus politico della colazione del centrodestra, in cui la comunità di Lamezia Terme ha riposto fiducia e speranza per il futuro, ci incoraggiano ad affrontare con entusiasmo i prossimi appuntamenti” ha concluso Mancuso.