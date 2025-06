Cover e Airpods venduti su Tik Tok: erano fasulli. Smantellata fabbrica del falso

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una vera e propria fabbrica del falso, attrezzata con numerose e sofisticate apparecchiature, dove si realizzavano e confezionati prodotti contraffatti; annesso, in un garage adiacente, anche un fornito show room con l’esposizione degli articoli.

L’hanno scovata i finanzieri nella zona sud di Reggio Calabria, grazie ad alcune informazioni acquisite durante i servizi sul territorio e tenendo sotto controllo alcune piattaforme di vendita sul web.

In particolare, l’attenzione si è concentrata su un profilo Tik Tok collegato ad un sito internet, che pubblicizzava delle cover per smartphone, dei cavi di ricarica e degli AirPods.

Le attrezzature top

L’esame più approfondito della pagina web ha consentito ai militari di appurare, inoltre, che il gestore del sito fosse in possesso di materiale e attrezzature di alta tecnologia - tra plotter, presse a caldo, incisori laser, stampante 3D, cucitrici/ricamatrici etc. - tutte utili per produrre e lavorare i beni contraffatti, poi venduti on line, oltre a strumenti per la realizzazione di video utilizzati per pubblicizzare i prodotti sui social oltre che sul sito web.

La perquisizione locale

Col coordinamento della Procura di Reggio Calabria è scattata così una perquisizione nei locali nella disponibilità di un indagato, che ha portato al ritrovamento dell’attrezzatura.

Scoperti e sottoposti a sequestro, poi, diverse centinaia di custodie per smartphone, cinturini per smartwatch, tre AirPods, 49 back skin, tutti riportanti marchi di notissimi brand come Apple, Dior, Gucci, Prada, Nike, Louis Vuitton, riprodotti abilmente, e quasi 1.400 cover vergini pronte per essere contraffatte. Il soggetto perquisito è stato denunciato per contraffazione di marchi.