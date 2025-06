Africo. Lo stadio diventa postazione elisoccorso, firmato già il protocollo

“Non solo un centro sportivo per l'aggregazione giovanile e la crescita sociale, ma ora anche un presidio fondamentale per l'elisoccorso del 118 regionale, con copertura da Africo fino a Reggio Calabria”.

Lo annuncia con orgoglio Domenico Modaffari, sindaco di Africo, che martedì scorso, insieme alla giunta comunale - con il vicesindaco Santoro Criaco e gli assessori Gioacchino Mollica, Lucia Bruzzaniti e Francesca Favasuli - ha ufficialmente destinato lo “Stadium Africo” a postazione di elisoccorso, approvando il protocollo d'intesa relativo.

“Dove abbiamo trovato una discarica a cielo aperto e un’area sequestrata - sottolinea ancora il primo cittadino - la nostra amministrazione di ‘Africo in Alto’ ha trasformato lo spazio in un'area salva-vita per l'intero comprensorio reggino, dimostrando quanto siano radicati in noi i valori della solidarietà. Il nostro Stadium diventerà così un presidio sanitario di emergenza del sistema 118 regionale, con un'area di atterraggio per elisoccorso attiva 24 ore su 24”.

Il sindaco ha già firmato il protocollo d'intesa con il direttore generale Antonio Graziani dell'Asp di Cosenza e con Elitaliana, la società che gestisce il servizio di elisoccorso.

Sarà quindi garantita l'assistenza d'emergenza nell'area del medio Jonio reggino, da Africo fino a Reggio Calabria. Africo, che ha recentemente riaperto il campo sportivo e sta completando importanti lavori nelle strutture scolastiche, si conferma così anche come centro sanitario per le emergenze mediche attivo 24 ore su 24.