Negozio scassinato e derubato nel centro di Reggio, fermato uno straniero

Un 43enne algerino è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dopo che una Volante di pattuglia nel centro di Reggio Calabria, hanno sentito un commerciante chiedere aiuto e, intervenuta, accertato come qualcuno avesse forzato la porta d’ingresso dell’attività e, una volta dentro, l’avesse messa a soqquadro.

Scattate le ricerche in zona, svolte anche con altri colleghi, si è individuato e bloccato lo straniero, sorpreso a trascinare un bidone dell’immondizia con all’interno il registratore di cassa rubato dal negozio. L’arrestato è stato trovato in possesso anche del palanchino utilizzato per forzare la porta d’ingresso del negozio.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre il 43enne, con vari pregiudizi penali e di polizia per vari reati, è stato anche denunciato per ricettazione.