Crotone. Il nuovo perfetto si presenta: “è un grande onore rappresentare qui lo Stato”

Franca Ferrara

“Mi presento: sono Franca Ferrara e … per me è un grande onore rappresentare lo Stato su questo territorio”. Con queste parole si è presentato, questa mattina ai giornalisti, il nuovo Prefetto di Crotone (QUI), che ha subito sottolineato come provenga dall’Utg di Aquila e che in Calabria era già venuta per le vacanze.

Altro elemento importante sottolineato dal neo prefetto è l’essere arrivata in questa provincia in un momento difficile, quello della tragedia dello sbarco di Steccato di Cutro (QUI), per il quale “dolore e speranza camminano di pari passo”, ha affermato.

Ferrara ha ricordato che all’Aquila ha vissuto in prima persona il terremoto del 2009, in cui ha perso la casa. “Farò di tutto – ha detto – per lavorare in questo territorio per andare nella direzione che lo Stato mi chiede, ma anche la cittadinanza”.

Il Prefetto ha aggiornato, sempre in tema del naufragio di Cutro, anche sul numero delle vittime, dei sopravvissuti e dei dispersi, sottolineando che per questi ultimi ancora non vi è certezza su quanti siano.

Il rappresentante di governo ha spiegato che entro martedì tutte le salme attualmente presenti nel Palamilone dovrebbero essere trasferite nei loro paesi d’origine, alcuni in Germania e quelli ancora non riconosciuti e non reclamati, nel cimitero di Cutro.

È stato ricordato, ancora, come si stia mantenendo alta l’attenzione col presidio sul fronte della sicurezza e delle ricerche, con uomini ancora in campo, anche perché stanno continuando a riemergere i corpi.

Ferrara ha poi voluto presentare i suoi collaboratori, a partire dal viceprefetto vicario, Francesco D’Alessio, la vice prefetto aggiunta Currà ed il capo di gabinetto, Guerrieri.

Ha ricordato, inoltre, la commemorazione di domani, alle 15, a Cutro, del monumento dedicato ai migranti morti nello sbarco, ed a seguire, il concerto in loro onore con l’orchestra sinfonica calabrese.

Il Prefetto ha rassicurato sul fatto che l’Ufficio territoriale di governo sarà sempre un punto di riferimento importante per la cittadinanza ed ha annunciato l’incontro con la classe imprenditoriale del territorio.

Infine, ha sottolineato che avrà un occhio di riguardo per gli studenti: l’intenzione, appena possibile, è infatti di incontrare le scuole per spiegare lo Stato e la sua presenza sul territorio in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana.