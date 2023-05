Cosenza, non rispetta la sorveglianza speciale: arrestato 60enne

Esce di casa violando la sorveglianza speciale, ed una volta scoperto dai poliziotti li minaccia. È successo nel centro cittadino di Cosenza, dove gli agenti della locale Questura hanno tratto in arresto un 60enne del posto.

L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a soverglianza speciale, non avrebbe fatto rientro a casa negli orari prestabiliti. Gli agenti, passati per un regolare controllo, non avendo trovato l'uomo hanno iniziato a ricercarlo nelle vicinanze.

Una ricerca che è durata poco, e che ha infastidito il diretto interessato, al punto che, alla vista della Volante, ha iniziato ad inveire contro gli agenti, minacciandoli.

L'uomo è stato prontamente fermato e trovato in possesso di un coltello, immediatamente sequestrato. Al termine delle formalità è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, porto illegale di armi e violazione degli obblighi prescritti.