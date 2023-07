‘Ndrangheta. Cocaina dal Sudamerica, estradati dal Paraguay due italiani

Due cugini omonimi, Giuseppe Giorgi, rispettivamente di 26 e 22 anni, sono stati arrestati mercoledì scorso a Itacurubí del Rosario, in Paraguay, dove si ritiene abbiano organizzato una spedizione in Europa di ben dieci tonnellate di cocaina.

Entrambe sono stati estradati ieri ed un volo Air Europa, partito dall’aeroporto internazionale Silvio Pettirossi de Luque, li ha condotti fino in Spagna dove gli agenti sudamericani li hanno poi consegnati alla polizia italiana del progetto I-can dell’Interpol.

I Giorgi - come accennavamo - sono stati catturati mercoledì a 190 chilometri a nord-ovest della capitale Asunción ed arrestati insieme ad altre due persone, un 41enne brasiliano, Julio Das Chagas, ed un 25enne paraguaiano, Osvaldo Cáceres.

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa dal ministro della giustizia paraguaiano Federico González, che ha ribadito il forte legame con le autorità di sicurezza italiane, in particolare con la Guardia di finanza, annunciando che il suo Paese sta entrando in un piano per combattere proprio la ‘ndrangheta calabrese.