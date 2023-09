Calcio, Serie C. Crotone-Turris, si riaccendono i riflettori allo Scida: match da prime della classe

Seconda giornata di campionato di serie C con Crotone-Turris, due formazioni che si sono distinte nell’avvio del torneo e che intendono proiettarsi verso la serie B. Due formazioni forti in fase offensiva con qualche debolezza nel rientro. Zauli e Caneo saranno alla guida del Crotone e della Turris, due tecnici di qualità con strategie diverse, che renderanno interessanti i novanta minuti di gara.





di Giuseppe Romano

Il “colpo di testa” di Alessio Tribuzzi stende il Catania, sistema la squadra in testa alla classifica, a punteggio pieno, e rilancia il sogno della promozione, azzerando la delusione del fallito passaggio alla finale dei play off, nella trascorsa stagione.

Ora, in tutte le conferenze stampa si parla di lui, della corsa verso la panchina per l’abbraccio di ringraziamento al mister. Un gesto che tutti aspettano che si ripeta per rendere più sereno questo avvio di campionato.

Un messaggio chiaro per la Turris, domenica ospite allo Scida, anch’essa nel gruppo delle sette squadre a punteggio pieno, dopo aver superato il primo esame in C, contro i Benevento (3-1), con le reti di Picerno, Cum e D’Auria: un segnale forte anche questo, della squadra allenata da Bruno Caneo.

Sugli spalti dello Scida i tifosi pitagorici soffieranno al massimo nelle proprie vele, col vantaggio di saper sognare anche nei momenti difficili.

Quindi, Crotone-Turris con tanta adrenalina da una e dall’altra parte. L’obiettivo è continuare la corsa senza perdere il passo dalle altre che compongono il gruppo di testa: Potenza, Juve Stabia, Latina, Taranto, Giugliano, Picerno, con Juve Stabia e Turris che, entrambe, hanno in attivo tre gol.

Il Crotone è tra le squadre che hanno chiuso la prima giornata a reti inviolate: Latina, Taranto, Giugliano, Picerno, Casertana e Monopoli.

Sono “numeri” ancora poco affidabili, ma vi è la concretezza del lavoro svolto dalla società che ha condotto bene il “mercato” in entrata ed uscita, per come prefissato.





Due squadre attrezzate





Il Crotone ha svolto un lavoro di sostenibilità, per far durare nel tempo, senza trascurare la qualità e l’ambizione di ritornare in B. Sette i nuovi elementi, funzionali al livello tecnico e tattico. Scelte condivise da mister Zauli, confermato per dare continuità al lavoro svolto negli ultimi sei mesi.

Sono queste le premesse per fare un campionato senza affanni e troppe pressioni. Una dinamica che hanno adottato altri Club già molto attrezzati, come Benevento, Catania, Avellino, Potenza e la stessa Turris che dovrà misurarsi col Crotone, in questa seconda giornata.

Due squadre attrezzate, partite col piede giusto, anche se la formazione calabrese ha goduto di un pizzico di fortuna a Catania. Bruno Caneo, che fa un buon calcio, si opporrà a Lamberto Zauli che sa motivare lo “spogliatoio” e responsabilizzare i singoli.

Punti di forza importanti se ne trovano in entrambi gli schieramenti: in assoluto, Petriccione è il fulcro principale del centrocampo su cui Zauli confida maggiormente, a giusta ragione dopo il cambio di passo della sua squadra a Catania, nella ripresa. La Turris conta sulla pressante offensiva, fatta da rapide ripartenze di gruppo, ma col rischio di lasciare troppi spazi dietro.

Crotone-Turris sarà un match di grande interesse tecnico, con i bookmaker a favore della formazione calabrese: vittoria da 1,54-1,80; il pareggio a 3-3,50; vittoria dei campani a 4-4,50.

Resta, comunque, una gara dove entrambe le squadre hanno buone probabilità di andare in gol. Determinante potrebbe essere l’esordio degli “squali” pitagorici al proprio stadio, Ezio Scida: una vera fortezza, con oltre 3000 spettatori che hanno riacceso le speranze di promozione.

Votai, arrivato da Foggia, ha subito detto la sua: “il Crotone non ha bisogno di presentazione, come società, stadio, ambiente e spero di dare tutto per questi colori”.

L’ARBITRO

Crotone-Turris sarà diretta dal signor Samuele Andreano di Prato; assistenti Marco Matteo Barberis di Collegno e Matteo Paggiola di Legnago; quarto ufficiale di gara Mauro Gangi di Enna.

I CONVOCATI

Crotone. Portieri: 1 Dini, 12 Lucano, 22 D’Alterio; Difensori: 2 Papini, 3 Giron, 5 Bove, 6 Gigliotti, 14 Crialese, 18 Loiacono, 21 Leo, 36 Spaltro; Centrocampisti: 8 Felippe, 10 Petriccione, 15 Vinicius, 17 Bruzzaniti, 19 Tribuzzi, 20 Rojas, 24 Giannotti, 28 Vitale; Attaccanti: 7 D’Ursi, 9 Gomez, 23 Jurcec, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 77 Pannitteri, 93 Tumminelli.

Turris: 77 Fasolino, 5 Cocetta, 6 Miceli, 21 Burgio, 24 Cum, 23 Scaccabarozzi, 27 Contessa, 4 Franco, 10 Giannone, 19 Manero, 17 Nocerino; 22 Pagno, 11 Juliano, 21 Matera, 99 Pugliese, 2 Esempio, 7 D’Auria, 3 Frascatore, 13 Maestrelli, 25 Musumeci, 9 Guida, 11 De Felice, 14 Pavone, 20 Primicile.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone 4-3-3: 1 Dini; 21 Leo, 2 Papini, 6 Gigliotti, 3 Giron; 8 Felippe, 10 Petriccione, 28 Vitale; 19 Tribuzzi, 93 Tumminello, 7 D’Ursi. All. Zauli.

Turris 3-4-3: 77 Fasolino; 5 Cocetta, 6 Miceli, 21 Burgio; 24 Cum, 23 Scaccabarozzi, 27 Contessa, 4 Franco; 10 Giannone, 19 Manero, 17 Nocerino; All. Caneo.

DOVE VEDERLA

La gara in programma allo stadio Ezio Scida con fischio d’ininizio alle 20:45 sarà in diretta Sky