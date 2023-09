Serie C, il Crotone pronto per il Cerignola. Zauli: “Abbiamo le giuste forze per ripartire”

Lamberto Zauli e Ivan Tisci

Nessun Weekend per le squadre di serie C, che riprendono giovedì, dopo una terza giornata che ha visto ancora protagoniste Virtus Verona, Pescara, Turris, ben salde in testa alla classifica dei rispettivi gironi (A – B – C). Il Pescara la più solida con dieci punti (B), tallonato da Carrarese e Torres a quota 9; nel terzo torneo (C) comanda la Turris (9 punti), con due lunghezze di distacco da Latina (7) e Juve Stabia (7). Le tre formazioni sono in testa anche per i gol fatti (9+9+9), 27 in totale. Le premesse di condurre un campionato da leader, per queste tre squadre, sono rette da gente che va in gol con estrema facilità e già sono nel gruppo dei realizzatori più presenti. Nella Turris spiccano Maniero e Cum, già in evidenza contro il Crotone che si trova in netto ritardo in questa competizione per la serie B, tre punti in classifica, dopo la seconda sconfitta subita sul complicato “campo” del Francavilla.





di Giuseppe Romano

Nemmeno il tempo di prendere una boccata di ossigeno che la formazione crotoniate, diretta da Lamberto Zauli, riprende la corsa per la quarta giornata sul proprio terreno di gioco, allo Scida, casa madre dei suoi quattromila fans.

Le aspettative sono cariche di fiducia, convinti che le vie per “aggiustare” il tiro sono agevoli e il Crotone torni ad essere il “capolavoro” su cui anche la Società ha scommesso.

Le due sconfitte consecutive, con sei gol subiti (Turris 2-3, Martinafranca 3-1) rappresenta un avviso severo per tutti.

Il controllo su ciò che è andato storto è nelle mani di mister Zauli, amareggiato per gli episodi che hanno determinato la sconfitta, nello stesso tempo consapevole di guidare un gruppo ricco di contenuti tecnici e morali e le due sconfitte non gli hanno fatto cambiare i concetti espressi all’avvio del campionato.

È chiaro che vi sono diverse dinamiche da coordinare, comprese le capacità tattiche di alcuni giocatori, ancora in difficoltà nelle marcature e spesso a coprire.

Maggiore attenzione va prestata nel coordinare l’orientamento spazio-tempo nella dinamica del gioco. Zauli sa che bisogna lavorare tanto ma ribadisce che: “è una squadra che vuole restare tra le prime, con la consapevolezza di possedere le giuste forze per affrontare le difficoltà e ripartire con la convinzione di affrontare avversari che, in questo campionato, hanno alzato il livello di qualità già dalla prima giornata”.

Arriva il Cerignola, un avversario di tutto rispetto, con Malcore (6 gol) e Tentardini (2), che fanno la differenza in attacco. Zauli risponde con Tumminello, Gomez e Vuthaj, che considera “tutti e tre titolari”, capaci di dare il giusto apporto in questi due turni interni, che si vogliono sfruttare al meglio.

Resta solo da rivedere la prima linea difensiva per la squalifica di Gigliotti e la non disponibilità di Bove. Ma non si tratta di una vera emergenza, considerate le caratteristiche degli altri difensori, Loiacono, Papini, Dini, Leo e Giron.

I CONVOCATI



Crotone: 1 Dini, 2 Papini, 3 Giron, 5 Bove, 7 D’ursi, 8 Felippe, 9 Gomez, 10 Petriccione, 12 Lucano, 14 Crialese, 15 Vinicius, 17 Bruzzaniti, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 20 Rojas, 21, Leo, 22 D’Alterio, 23 24 Giannotti, 27 D’Errico, 28 Vitale, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 36 Spaltro, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. All. Lamberto Zauli.





Cerignola: non prevenuti.

L’ARBITRO

Crotone-Cerignola, valevole per la 4° giornata del campionato di Serie C 2023-2024, in programma giovedì sera, 21 settembre, alle ore 20.45 allo stadio Ezio Scida, sarà diretta dal signor Valerio Crezzini della sezione di Siena; assistenti: Egidio Marchetti della sezione di Trento e Davide Santarossa della sezione di Pordenone. IV Ufficiale: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata.

DOVE VEDERLA

La serie C è in diretta tv su Sky che trasmette tutto il campionato, i playoff/playout e anche la Coppa Italia e la Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere anche in streaming su NowTv.