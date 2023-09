Calcio, Serie C. Benevento-Crotone, scontro tra “big”. Zauli suggerisce: “sbagliare poco”

La sesta giornata di campionato della serie C, girone C, propone Benevento e Crotone, “un match incalzato da una rivalità storica tra le due città e si scenderà in campo per ben figurare mettendoci orgoglio, dignità e tutta la qualità che si possiede, per raggiungere la vittoria”. È questo il primo pensiero di mister Zauli, allenatore dei calabresi: una verità assoluta. A dirigerà l’incontro Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, ma di origine rumena. Prima del fischio d’inizio si è voluto dare uno squadra alla classifica con al comando Latina a 11 punti (in svantaggio (1-3) sul Brindisi, nell’anticipo, e Juve Stabia (11) seguite da Picerno, Benevento e Turris (10), con Crotone, Avellino e Catania ancora più giù. Un bilancio di punti che non rispecchia le qualità possedute in campo da Benevento, Crotone, Catania e Avellino, con un valore-rosa, in milioni, superiore di gran lunga alle due capolista. Dati che preannunciano grandi soprese, dopo queste prime cinque giornate.





di Giuseppe Romano

Per Benevento e Crotone è il primo confronto tra “grandi” e le motivazioni vanno oltre al fattore campo, dove entrambe vorranno recitare il ruolo di leader, per struttura fisica, tecnica e la sollecitazione ambientale fra due tifoserie rivali da tempo.

La vittoria è d’obbligo per entrambe le formazioni, soprattutto per il Crotone, in ritardo nella corsa per la serie B, per come è stato ristrutturato nelle operazioni di mercato.

Il Benevento, affidato a mister Andreoletti, è in serie positiva dalla seconda giornata, con tre vittorie e un pareggio, che sono valsi 10 punti in classifica, con una differenza reti + 1 (5-4)

Il Crotone di mister Zauli, dopo la vittoria sul Catania (prima giornata) ha frenato sul campo del Francavilla (3-1), in casa contro la Turris (2-3), registrando un -1 nella differenza reti (6-7) e, al “Vigorito”, deve riprendere il ritmo giusto per non perdere altro terreno.

Tutti si aspettano una gara difficile dove bisogna azzerare gli errori o, almeno, “sbagliare poco” come suggerisce Zauli, consapevole dell’importanza di questo scontro tra giganti e chiede “personalità e coraggio nelle giocate individuali, e tempismo nel finalizzare le palle gol portate sulla linea difensiva dell’avversario”.

Ognuno è invitato ad “assumersi le proprie responsabilità e lavorare per essere protagonisti”. Zauli è consapevole che i “suoi” possono imporre un dinamico possesso palla e le qualità, che sono di alto rilievo. Il mister pitagorico vuole “una prestazione coraggiosa, come è nel nostro Dna”.

Protagonisti vorranno essere anche i tifosi pitagorici, lanciati in questa lunga trasferta, portandosi dietro un serbatoio di adrenalina e di entusiasmo che potrebbe fare la differenza.

I crotoniati, assieperanno gli spalti di uno stadio importante con una società importante, ma con una squadra che sta vivendo il dramma della retrocessione e sta provando a ritornare in B.

Il Benevento mostra di avere più “gamba” rispetto al Crotone apparso ancora lento e manovriero. La settimana di preparazione è servita al recupero di una dinamica di gioco più veloce, che possa far trovare maggiori spazi a Tumminello, Gomez, Vuthaj, Pannitteri o Tribuzzi, attaccante di prestigio di tutto il campionato.

Camillo Ciano e Jacopo Petriccione ex nelle due fila, in un confronto tra grandi, che daranno spettacolo al Vigorito. Nel Benevento rientrerà Massimo Improta, un altro da tenere d’occhio.

L’assist di Petriccione e il fiuto del gol di Gomez sono stati la vera “magia” che ha strappato i tre punti al Sorrento, allo Scida. Zauli e i tifosi crotoniati sperano che questo gesto tecnico si ripeta e rilanci lo “squalo” verso il successo. Sarebbe questa, per l’ambiente l’indice di una crescita che Zauli invoca dal dopo Turris.

I CONVOCATI

Crotone: Portieri: 22 D’Alterio, 1 Dini, 12 Lucano; Difensori: 5 Bove, 14 Crialese, 6 Gigliotti, 3 Giron, 21 Leo, 18 Loiacono, 2 Papini, 36 Spaltro. Centrocampisti: 17 Bruzzaniti, 27 D’Errico, 8 Felippe, 24 Giannotti, 10 Petriccione, 20 Rojas, 19 Tribuzzi, 15 Vinicius, 28 Vitale, 14 Crialese. Attaccanti: 93 Tumminello, 9 Gomez, 30 Vuthaj, 7 D’Ursi, 71 Pannitteri, 29 Cantisani. All: Lamberto Zauli

Benevento: Portieri: 12 Nicolo’ Manfredini, 1 Alessandro Nunziante, 24 Alberto Paleari. Difensori: 3 Amedeo Benedetti, 20 Filippo Berra, 96 Riccardo Capellini, 2 Hamza El Kaouakibi, 5 Edoardo Masciangelo, 58 Christian Pastina, 23 Francesco Rillo, 25 Angelo Viscardi. Centrocampisti: 21 Davide Agazzi, 4 Vincenzo Alfieri, 16 Riccardo Improta, 7 Nermin Karic, 8 Krzysiek Kubica, 14 Marco Pinato, 18 Pier Luigi Simonetti, 38 Angelo Talia, 71 Andrés Tello. Attaccanti: 98 Don Bolsius, 30 Lorenzo Carfora, 10 Camillo Ciano, 99 Amato Ciciretti, 11 Alexis Ferrante, 9 Alessandro Marotta. All. Matteo Andreoletti.



PROBABILI FORMAZIONI

Benevento: 3-4-2-1 Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Talia, Karic, Pinato; Bolsius, Tello; Ferrante. Allenatore: Andreoletti

Crotone: 3-4-3, Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti; Giron Petriccione, Felippe; D’Ursi, Tumminello, Tribuzzi Gomez. Allenatore: Zauli

L’ARBITRO

L’arbitro del il big-match di domenica al Vigorito, ore 18,30 è Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone. Il fischietto friulano di origini romene non ha nessun precedente col Benevento. Assistenti: Santino Spina di Palermo e Nicola Morea di Molfetta; quarto uomo: Marco Peletti di Crema.

DOVE VEDERLA

La Serie C è in diretta tv su Sky per tutto il campionato, playoff/playout e anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere in streaming anche su NowTv.