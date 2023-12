Calcio, Serie C. Allo Scida la Juve Stabia: sfida top con la prima della classe, il Crotone ci vuole provare

A tre giornate dal termine del girone di andata della serie C, il calendario mette in campo tra loro il gruppo delle squadre al top, con l’obiettivo di accorciare le distanza dal vertice della classifica, occupato dalla Juve Stabia, leader del campionato per tutto questo primo percorso. Le “inseguitrici” impegnate in scontri diretti sono: Benevento-Avellino (4° e 6°), Picerno-Casertana (2° e 3°), Crotone-Juve Stabia 5° e 1°). Una corsa che richiede le dovute accelerate, col la prospettiva di uno spettacolo carico di adrenalina in campo ed emozioni sugli spalti.





di Giuseppe Romano

Ad assumersi l’incarico di dare il primo “strappo” significativo alla capolista Juve Stabia, squadra leader del campionato, è il Crotone, in netto miglioramento delle sue performance offensive e motivato da una marcata striscia verde di risultati, nonostante le assenze di rilievo registrate nelle due ultime settimane.

Crotone-Juve Stabia, valore di mercato 6,5 e 3,79 milioni, con una classifica che le distacca di sette punti (28-35), ed una aerodinamica di gioco nettamente differente.

Vito Pagliuca, allenatore dei campani, ha tracciato una geometria rigida che ha garantito una difesa ermetica (5 gol subiti) e una variazione di carico offensivo (18 gol in attivo) sufficiente a garantire dieci vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta.

Lamberto Zauli, allenatore dei crotoniati, ha richiesto tempo per dare un assetto più stabile al suo “modulo”, assimilato con un certo ritardo dai suoi ragazzi, subendo 21 reti contro le 25 realizzate, col risultato finale di otto vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte.

Dall’analisi delle ultime cinque giornate, le due formazioni marciano con lo stesso passo: tre vittorie e due pareggi per entrambe, col Crotone più cinico nelle soluzioni offensive, con Tumminello-Gomez-Vuthaj: attaccanti di alta qualità risolutiva, pronti a leggere la partita, di gamba e ottime capacità aerobiche.

Con questa “carica” offensiva i pitagorici potrebbero mettere a rischio l’imbattibilità di Demba Thiam, che non prende gol da sei partite (563’), ben difesa nell’ultima gara contro il Benevento, che lo ha bersagliato da tutti i lati.

In più, nei 90’, si ha la sensazione che il Crotone appaia più squadra, dove le individualità vengono esaltate dal collettivo, e l’inserimento delle “riserve” ha dato nuove idee, energie vive e stabilità nella corsa.

Certamente Crotone-Juve Stabia sarà uno spettacolo, stabilito dalle tante certezze che emergono dai dati acquisiti in campo da ambo le formazioni, soprattutto per il livello tecnico di alcuni calciatori. Le strategie sono state già collaudate nelle ultime gare e non ci saranno soprese.

Zauli e Pagliuca sono consapevoli che non vi è spazio per ragionare troppo su una partita che potrebbe rivoluzionare la corsa nel gruppo di testa.

Pagliuca predica umiltà, consapevole che una eccessiva “pressione” potrebbe compromettere il risultato, contro un Crotone capace di mettere in difficoltà qualunque avversario. Nel gruppo non ci saranno due elementi di spicco: Piovanello, fuori per squalifica, e Piscopo, infortunato.

In casa Crotone, mister Zaiuli, si affida alle “riserve”, che hanno dato già un contributo positivo, ed esorta la squadra a coinvolgere il pubblico con una prestazione di alta qualità individuale e di squadra.

Il mister non cerca alibi per le assenze dovute ad infortuni, guarda solo i dati tecnici conseguiti dall’avversario e valuta sia la forza offensiva che la tenuta in difesa, con giocatori flessibili che recitano bene il ruolo assegnato:

“questa squadra fa la fase di non possesso con un’aggressione importante e questo permette a tutti di avere una difesa di un certo livello. Ottima, anche, la fase di possesso, che mette in difficoltà tutte le squadre e prova a palleggiare da dietro creando superiorità. Abbiamo preparato bene questa partita, ora sta tutto nella mente dei ragazzi. I numeri per fare una buona partita li conosciamo e siamo consapevoli di giocare contro la migliore squadra del campionato e vincendo cambieremmo l’assetto di questa classifica che la vede favorita, per aver capitalizzato tutto ciò che ha fatto”.

I CONVOCATI

Crotone: Portieri 99 Branduani, 22 D’Alterio, 12 Lucano. Difensori 5 Bove, 14 Crialese, 6 Gigliotti, 3 Giron, 21 Leo, 18 Loiacono, 2 Papini, 36 Spaltro. Centrocampisti 17 Bruzzaniti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 24 Giannotti, 10 Petriccione, 20 Rojas, 39 Schirò, 19 Tribuzzi, 15 Vinicius. Attaccanti 29 Cantisani, 9 Gomez, 23 Jurcec, 77 Pannitteri, 30 Vuthaj, 93 Tumminello. Indisponibili: 1 Dini, 28 Vitale, 27 D’Errico.

Juve Stabia: Thiam 20, Esposito 32, Signorini 1, Baldi 13, Bachini 21, Bellick 6, Mignanelli 19, Meli 14, Leone 55, buglio 8, Romeo 7, Bentivegna 10, Candellone 27, Andreoni 28, D’Amore 26, Folino 23, La Rosa 3, Picardi 44, Di Mercati 77, Erradi 33, Gerbo 26, Guarracino 80, Maselli 5, Aprea 28, Rovaglia 31. All. Guido Pagliuca.

L’ARBITRO

Crotone-Juve Stabia in programma sabato 9 dicembre alle 18,30 allo Stadio Ezio Scida sarà diretta da Roberto Lovison di Padova; assistenti: Santino Spina di Palermo, Antonino Junior Palla di Catania; quarto uomo: Fabrizio Ramondino di Palermo.

DOVE VEDERLA

Il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming sarà possibile guardare la partita sia attraverso Now Tv che attraverso Sky Go.