Calcio, Serie C. Crotone a Cerignola: Zauli vuole rabbia. Cessioni? “Non condizionano lo spogliatoio”

Il “gioco” del mercato invernale ha sempre generato discussioni positive e negative sulle trattative, cambi di maglia per competere ad alti livelli e, non secondario, tenere in ordine i “conti” con un occhio rivolto al futuro. Il Crotone non è stato a guardare, Consapevole di agire per stare al passo delle squadre del gruppo di testa, in corsa per la serie B, ha analizzato le proprie risorse e si è messo al lavoro seguendo le linee del progetto iniziale, senza scontrarsi col team tecnico. Tra le cessioni effettuate quella di Jacopo Petriccione, cuore del centrocampo rossoblù, passato al Catanzaro a titolo definitivo, ha acceso vivaci polemiche, che mister Zauli ha cercato di spegnere, alla vigilia del match col Cerignola, con un chiaro messaggio: “la cessione di un giocatore, anche bravo come Petriccione, non condizionerà uno spogliatoio sano e gestito da una Società attenta, che opera con entusiasmo e la voglia di essere competitiva”.





di Giuseppe Romano

Dopo la sforbiciata data alla “rosa” del Crotone, la risposta da dare in campo è immediata: si gioca al sintetico di Monterisi per la terza giornata di ritorno, l’avversario è l’Audacia Cerignola, agonisticamente spigoloso, reduce dal pareggio (1-1) conseguito a Brindisi e ben inserito in zona play-off.

I pitagorici hanno consolidato il terzo posto, nonostante il pareggio interno (1-1) col Martinafranca, favorito dalla Casertana andata Ko nel derby col Benevento, mentre il Picerno deve recuperare la partita con la Turris.

Un Crotone che deve trovare una giusta soluzione per la difesa ancora tormentata dai gol subiti nei primi dieci minuti, sette dall’inizio del campionato.

Lamberto Zauli, allenatore dei calabresi, sembra aver ben metabolizzato il “messaggio” delle partite impossibili e del rischio di uscire dalla griglia di testa, dove altre squadre di qualità accusano le stesse sofferenze.

È vero, però, che il tecnico crotoniate ha rimosso molti “nei”, concedendo fiducia, qualità di gioco alla sua squadra, ultime prove Turris e Catania (7 gol in due partite), con un rendimento positivo in crescendo che dura da 14 giornate (solo una sconfitta) e 12 giocatori che sono andati in gol, oltre ai bomber Gomez e Tumminello. Gente che non fa perdere l’orizzonte della serie B.

Nelle conferenze, mister Zauli appare soddisfatto e sereno, Ne ha tutte le ragioni! Il suo Crotone è a sei punti dalla capolista che, nelle ultime tre giornate, ha disperso altrettanti punti, quattro in casa: Juve Stabia-Giugliano 0-0, Avellino-Juve Stabia 2-2, Juve Stabia-Monterosi 2-2; ma il mister pitagorico non guarda solo la Juve Stabia: “ci sono Avellino, Casertana e Picerno che stanno giocando per fare un campionato importante. A sedici partite dalla fine qualche punto in più non dice che si è favoriti sulle altre”.

Emergenza per la cessione di giocatori importanti? È chiaro che Zauli deve scoprire di avere delle buone alternative: “importantissimo è spingere i ragazzi a crederci sempre perché i buoni valori, che sto sottolineando da tempo, restano all’interno del gruppo. È stata una manovra serie e realistica che non disperde risorse ma le livella con una visione futuristica. Non vi è stato nessun messaggio negativo verso i tecnici e i giocatori. La Società è lì, attenta anche alla classifica. Sarebbe bello viverla tutti insieme, spingendo l’ambiente a tornare nella serie dove la società merita di stare”.

La spinta deve iniziare da questa match con l’Audace Cerignola: stesse reti subite e 6 in meno realizzate rispetto al Crotone, squadra competitiva agganciata ai play off. Numeri da non sottovalutare.

Per Zauli, occorre “mettere tutta la rabbia per la vittoria fallita col Francavilla e valutare bene le difficoltà ma anche le nostre qualità che intendiamo mettere in campo”.

I CONVOCATI

Audace Cerignola. Non pervenuti

Crotone: Portieri: 22 D’Alterio, 1 Dini, 12 Valentini. Difensori: 25 Altobelli, 5 Bove, 14 Crialese, 3 Giron, 18 Loiacono, 2 Papini. Centrocampisti:17 Bruzzaniti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 32 Stronati, 19 Tribuzzi, 15 Vinicius, 28 Vitale. Attaccanti: 29 Cantisani, 9 Gomez, 23 Jurcec, 93 Tumminello, 47 Voncina. All. Zauli. Indisponibili: 6 Gigliotti, 21 Leo, 27 D’Errico, 30 Vuthaj. Diffidati: Bove, Papini, Stronati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerignola (4-3-3) Krapikas; Russo, Ligi, Allegrini, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D’Andrea, Leonetti, Malcore. Allenatore: Tisci

Crotone (3-5-2) Dini; Papini, Altobelli, Loiacono; Tribuzzi, Stronati, Felippe, Vitale, Giron; Tumminello, Gomez. Allenatore: Zauli

L’ARBITRO

Audace Cerignola-Crotone, in programma stasera, sabato 27 gennaio, alle 20,45, sarà diretta dal signor Matteo Centi di Terni; assistenti Franco Iacovacci di Latina e Domenico Castro di Livorno. IV Uomo: Domenico Petraglione di Termoli

DOVE VEDERLA

La gara sarà trasmessa da Sky e dalla piattaforma Now TV. Diretta TV su Sky Sport (Canale 253), con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky e Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.