Calcio, Serie C. Riflettori accesi allo Scida sul big match Crotone-Benevento: sarà una gara “tosta”

Lamberto Zauli (a sinistra) e Raffaele Vrenna

Le sessanta squadre, venti per girone (A, B e C), ritornano in campo per un suggestivo rush finale, verso la promozione diretta in B. Già laureate “Campione d’Inverno” con sostanziali distanze dalla inseguitrici, Mantova, +6 (A), Cesena +9 (B), Juve Stabia +6 (C), riprendono la marcia trionfale che nessuno è riuscito ancora a mettere in discussione nel corso della stagione. Sono 14 le giornate da giocare con scontri diretti ad alta tensione, dopo il “pieno” di nuove energie, nelle operazioni di mercato invernale. Nel girone C, è il Crotone ad affrontare una settimana da brividi per tentare il sorpasso sulle dirette concorrenti (Benevento -12/2, Picerno 15/2, Taranto 18/2: tre super match in sei giorni, per quattro squadre strutturate per vincere il campionato.





di Giuseppe Romano

Crotone-Benevento è la sfida più attesa all’Ezio Scida: due avversari di alta caratura tecnica, esperti, solidi e nel pieno delle proprie forze, potenziate nel mercato invernale.

Tra le due squadre solo tre punti di distacco in classifica (40/43), ceduti dai calabresi in vantaggio di due gol, nell’incredibile rimonta dei campani (2-3) nel match di andata.

Le rispettive tifoserie sono cariche al massimo, con quella crotonese non del tutto soddisfatta dalle ultime prestazioni: due punti conquistati su nove.

A rigenerare entusiasmo e vitalità ci hanno pensato il presidente, Gianni Vrenna, e il figlio, Raffaele (Dg), riapparsi fianco a fianco, in sala stampa, per cancellare ambiguità e incomprensioni.

Annoiati dalle “voci” scomposte e ingenerose dei social, all’unisono, anche se con timbro diverso, i due massimi responsabili dell’Fc rossoblù, hanno confermato l’identità di pensiero e la concordanza delle azioni che li hanno identificati nei campionati di A, B e C.

Confermando gli obiettivi d’inizio campionato, “vincere insieme” è stato il messaggio, lanciato a tifosi e non. Un taglio “laser” percepito dai calciatori, che hanno vestito la maglia rossoblù a chiusura del mercato invernale, in particolare da Gianmario Comi (a), Matteo Battistini (d), Andrea Rispoli (c) e Niccolò Zanellato (c), richiamati, pure, dal “sole, dalla stima della gente, degli amici e dei tufosi”, e che contro il Benevento si propongono “protagonisti in una vittoria”.

Tutti sono consapevoli che “l’avversario è tosto! Vi sono giocatori importanti ma altrettanto lo siamo noi, Giochiamo a casa nostra, il match sarà interessante, in questo nostro avvio, ma dovremo avere lucidità e intelligenza di stare sempre in partita, fino all’ultimo secondo”.

Solide premesse per un match ad alto livello per i rossoblù della famiglia Vrenna. Teoria e pratica passano a Lamberto Zauli, che sceglierà gli uomini e la strategia per riportare a casa i tre punti persi all’andata.

I numeri sono chiari: Crotone migliore attacco del torneo con 40 gol in attivo, 13 in meno il Benevento (40/27). Linea opposta in difesa: la differenza reti è a favore dei campani (25/29), col Crotone che non ha trovato ancora uno stabile equilibrio, nonostante la buona qualità dei difensori.

L’ultimo gol lo ha subito su calcio di rigore commesso da Tumminello, bomber dei rossoblù, trovatosi in prossimità dell’area del proprio portiere. Si potrebbe dire: “che c’entra!”. Il fatto è che il “Bomber” gode di una eccezionale fisicità e nei minimi contatti sbilancia l’avversario e l’arbitro fischia!

C’è bisogno di una adeguata organizzazione per trovare il giusto equilibrio. Spetta a mister Zauli, ancora alla ricerca di una “formula” garantista, dare a Dini maggiori certezze.

A fare “quadrato” scendono in campo i nuovi arrivati con la voglia e l’entusiasmo di centrare qualcosa di importante, mentre Zauli si dichiara in “emergenza”, per le precarie condizioni di Bove, Gigliotti, Leo, Papini, Altobelli e la squalifica di Loiacono.

Sa, però, che si deve vincere perché si tratta di “uno scontro diretto e vogliamo rifarci della sconfitta d’andata, che ancora brucia”. L’intenzione è “fare una delle nostre migliori partite, perché lo richiede il pubblico e il match per quello che è”.

Il Benevento ha una traiettoria positiva importante e va preso in considerazione per questo. Il Crotone ha realizzato solo due punti in tre partite e subiti sei gol non digeribili.

Umori negativi da parte del pubblico ma segnali positivi dal team tecnico, compreso il mister: “Non abbiamo visto nelle nostre partite demeriti dei nostri calciatori. Resta, solo, difficile gestire gli episodi o i singoli errori. La squadra è in grado di vincere tutti gli incontri. La classifica ci pone al sesto posto e siamo costretti rincorrere. Sono straconvinto, però, che continueremo a fare prestazioni dove è possibile vincere e così sarà contro il Benevento”.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Dini, 22 D’Alterio,12 Valentini, 13 Leo, 6 Gigliotti, 5 Bove, 33 Rispoli, 13 Battistini, 14 Crialese, 6 Gigliotti, 5 Bove, 19 Tribuzzi, 28 Vitale, 24 Zanellato, 7 D’Urso, 3 Giron, 8 Felippe, 17 Bruzzaniti, 15 Vinicius, 26 D’Angelo, 9 Gomez, 93 Tumminello, 63 Costa, 10 Comi, 29 Cantisani, 11 Kostadinov. All: Lamberto Zauli

Benevento: 24 Paleari, 12 Manfredini, 1 Nunziante, 3 Benedetti, 6 Maccariekki, 23 Rillo, 58Pastina, 98 Capellini, 20 Berra, 16 Improta, 31 Nardi, 14 Pinato, 5 Masciangelo, 90 Lanini, 10 Ciano, 27 Starita, 28 Terranova, 25 Viscardi, 21 Agazzi, 7 Karic, 8 Kubica, 77 Rossi, 18 Simonetti, 38 Talia, 99 Ciciretti. All. Gaetano Auteri

L’ARBITRO

Crotone-Benevento, valevole per la 25ma giornata del campionato di Serie C, in programma lunedì 12 febbraio alle 20:30 allo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà diretta dal signor Valerio Crezzini di Siena coadiuvato dagli assistenti Matteo Pressato di Latina e Andrea Cravotta di Città di Castello. Quarto uomo, Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

DOVE VEDERLA

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, canale 251; e su Rai Sport, Canale 58. In Streaming su Sky Go, NOW, Rai Play.