Calcio, Serie C. Picerno-Crotone. Zauli: campo insidioso, i duelli faranno la differenza

Lamberto Zauli

Nel girone C della serie C, i risultati finali hanno confermato la “fuga” della Juve Stabia, capolista con un distacco di sei punti dal Picerno (54/48) e dieci da Avellino e Benevento (44), un distacco sigillato da una difesa di ferro, 12 gol subiti, meglio di Cesena e Mantova, leader del girone A e B. Nella 25° giornata sono stati realizzati 17 gol, 5 messi a segno da Juve Stabia, che ha travolto il Monopoli (1-3) nella sua terza vittoria consecutiva, e 2 dal Picerno, contro il Sorrento (0-2) che conferma la corsa contro la capolista, indisturbato da Avellino sconfitto dal Messina (0-1) e Benevento bloccato (0-0) a Crotone che, nonostante i suoi 40 gol in attivo, resta al sesto posto per un instabile assetto difensivo. Il prossimo turno, 26a giornata, mette a confronto Juve Stabia-Brindisi, Picerno-Crotone, Potenza-Avellino, Benevento-Cerignola. Partite preparate in fretta per una corsa contro il tempo, per le squadre del gruppo di testa, cariche di energia per la B, e di coda che non intendono dare l’addio alla C.





di Giuseppe Romano

Col pareggio di domenica, il Crotone ha perso l’occasione di sganciarsi dalla Casertana, raggiungere il Benevento e l’Avellino (a quota 44), e superare il Taranto (42p).

Un solo punto non è bastato e mister Zauli, allenatore della squadra calabrese, si ritrova a rivedere l’assetto tattico per un maggiore equilibrio tra i reparti, ritrovare le reti del binomio offensivo Gomez-Tumminello e ridare entusiasmo all’ambiente.

Tumminello ha realizzato l’ultimo gol contro il Monopoli (17 dicembre al 30’ pt), di Gomez si ricorda la doppietta realizzata contro la Turris (13 gennaio, 23’-48’).

Un “blocco” che ha portato solo 3/12 punti in quattro incontri e sei gol in passivo. Dati che concorrono a determinare pensieri complessi a mister Zauli, anche se velati da un forte carisma e calma.

L’avversario da affrontare è il Picerno, sulla scia della capolista, che ha subito due sconfitte nelle ultime 19 gare: una squadra leader per mentalità vincente e strategie tattiche.

Un avversario difficile da tenere a bada. Zauli lo sa: “è un complesso che sta facendo bene già dallo scorso campionato” e aggiunge: “l’insidia del ‘Donato Curcio’ per il rettangolo di gioco realizzato con materiali sintetici”. Comunque, “si va per fare una grande partita, dove saranno i ‘duelli’ a valutare la differenza e la qualità tecnica, in un campo più stretto dove la palla corre di più”.

Per i mancati risultati, nessuna preoccupazione: “Con le buone prestazioni arriveranno anche le vittorie, possibilità buttate al vento solo per qualche errore di troppo in fase difensiva”.

Si rammentano le due sconfitte del Picerno: una con la Juve Stabia e l’altra col Crotone. Un segnale da tenere in conto. “La qualità di questa squadra è indiscutibile, ma non va dimenticato che altrettanto ha fatto il Crotone (due sconfitte in 17 partite) e ci si trova di fronte a due squadre che giocheranno per vincere la partita”.

Del pareggio conseguito col Benevento restano le tracce del buon gioco, che si vorrebbero riproporre contro il Picerno. Da tenere sotto osservazione Murano, loro capocannoniere.

Zauli ne è consapevole: “In area di rigore avversaria realizza cose strepitose e potrebbe determinare la differenza. Noi dobbiamo fare bene in tutte e due le fasi per limitarli. Siamo una squadra che li ha battuti, e sappiamo che dobbiamo fare la partita con autorità per poterla vincere”.

Tumminello non ha recuperato e non sarà tra i convocati. Bove e Gigliotti sono rientrati a tutto titolo.

II CONVOCATI

Picerno: non pervenuti

Crotone: Portieri: Dini, Valentini, D’Alterio. Difensori: Giron, Bove, Gigliotti, Battistini, Crialese, Loiacono, Leo, Rispoli. Centrocampisti: D’Ursi, Bruzzaniti, Tribuzzi, Zanellato, D’Angelo, Vitale, Costa. Attaccanti: Gomez, Comi, Kostadivon, Cantisani. Indisponibili: Altobelli, D’Errico, Felippe, Papini, Stronati, Tumminello, Vinicius. Diffidati: Bove, Dini, Papini, Stronati, Zanellato

L’ARBITRO

Picerno-Crotone, valevole per la 26ma giornata di serie CNow 2023-2024, in programma alle 18,30, sarà diretta dal signor Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti: Roberto Allocco di Alba-Bra e Nicola Morea di Molfetta. Quarto uomo: Giuseppe Vingo di Pisa.