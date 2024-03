Crotone, la Humanity 1 finisce sotto sequestro: sarebbe intervenuta in acque libiche

(Foto: Sos Humanity)

Anche l'imbarcazione Humanity 1 è stata sottoposta a 20 giorni di fermo amministrativo dalle autorità italiane, per presunte irregolarità che hanno portato allo sbarco di 77 migranti nel porto di Crotone (LEGGI). All'imbarcazione dell'ong tedesca è dunque toccata la stessa sorte dei colleghi spagnoli, fermati per lo stesso periodo nel mese di gennaio.

Stando a quanto ricostruito, la nave avrebbe tratto in salvo i migranti al largo della Libria (e dunque nel canale di Sicilia) intervenendo in acque internazionali. Ricostruzione però contestata dalle autorità italiane, che avrebbe ricevuto una segnalazione proprio dalle autorità libiche riguardo l'ingresso dell'ong nelle loro acque territoriali.

Una situazione dunque difficile da verificare, ma che stando al nuovo decreto in vigore ha portato al fermo della nave fino al 25 marzo prossimo. Si tratta del secondo fermo amministrativo per la Sos Humanity nel porto cittadino, dopo quello del 3 dicembre scorso (LEGGI) in cui vennero mosse le stesse contestazioni.