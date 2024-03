Calcio, Serie C. Stasera allo Scida riflettori accesi su Crotone e Latina: gara carica d’incognite

Al via la 31° giornata del campionato di serie C, con Crotone-Latina: due squadre ancora alla ricerca di un giusto equilibrio, ormai troppo distanti dalla Juve Stabia e Benevento, prima e seconda in classifica. Troppo il distacco che la capolista ha accumulato sulle inseguitrici, per sperare in un cambio di passo, ad otto giornate dal termine. La “matematica” concede spazio al Benevento (4 vittorie e un pareggio), mentre il Picerno ha realizzato solo tre punti nelle ultime cinque giornate (tre pareggi e due sconfitte) precipitando dal 2° al 5° posto. Il Crotone è rimasto inchiodato alla settima posizione, nonostante il cambio di allenatore, Silvio Baldini al posto di Lamberto Zauli: due filosofie di gioco diverse. In questo match, la formazione pitagorica dovrà dare risposte convincenti al proprio pubblico, considerato che, allo Scida, la vittoria manca da cinque giornate (Crotone – Catania 3-0) e la coppia d’attacco, Tumminello-Gomez, non spaventano più le difese avversarie.





di Giuseppe Romano

Stasera alle 20,45 il Crotone si ripresenta allo Scida, dopo la scioccante rimonta del Giugliano (2-0/2-3). Ospite la formazione del Latina che, guidata da Gaetano Fontana, cerca punti per consolidare la sua presenza in zona play off: nono posto con 41 p, minacciato da Sorrento e Cerignola con 40 p.

Sarà una gara carica d’incognite: il Crotone vive una situazione di disagio per le troppe assenze, anche se mister Baldini rigetta il sostantivo “emergenza”, convinto che “tutti sono titolari” e fa affidamento sulla vittoria ottenuta a Messina.

“Quando si vince sale la stima e l’euforia” e, come sempre riparte dal “cuore” dei suoi giocatori: “Tutte le cose che noi facciamo devono partire dal cuore e sfruttare le energie positive che si hanno dentro. Bisogna dare continuità a questo aspetto e cercare di essere sempre una ‘squadra’ anche nelle difficoltà”.

I rallentamenti del Latina non gli danno certezze: “Tutti gli avversari hanno punti di forza, indipendentemente dal modulo che attuano e dal percorso negativo che stanno vivendo. È inutile andare alla ricerca dei moduli che si schiereranno in campo”.

Il messaggio per i suoi è chiaro: “trovare dentro noi stessi le energie per seguire una traiettoria diversa da quella tracciata fino a questo momento”.

Gli allenamenti si sono svolti in un clima abbastanza sereno e, anche questo, rappresenta un punto di forza per il tecnico pitagorico, nonostante l’infermeria resta abbastanza affollata, rispetto al precedente impegno: “Si spera solo di recuperare qualcuno”.

Nessuna scusa per le cose andate male fino ad oggi: “Adesso la squadra ha capito che bisogna fare una gara di coraggio e stare più attenti e compattarsi. La coesione è la marcia della magia che produce emozioni”.

Terza partita in una settimana: “Questo problema lo hanno anche i nostri avversari. Bisogna dare continuità alle cose che ci hanno fatto apparire bravi”.

Con soddisfazione spende parole per Criaelese: “un giocatore ideale per me, che non ha mai espresso disappunti per gli spazi che non ha avuto. Ha svolto con diligenza un percorso tattico non del tutto attinente al suo ruolo. Se gioca o non gioca è sempre presente e sa ascoltare”.

In attacco non si sono ritrovati i “bomber”, un problema da risolvere: “In questo momento bisogna affidarsi a chi è pronto a fare sacrifici per la squadra. Cercherà di mettere in campo quelli che si sono espressi al meglio negli allenamenti. I giocatori del Crotone sono capaci di gesti tecnici di qualità. Titolari son tutti, riserve non esistono, considero tutti di serie A, e se voglio avere risultati devo valutarli con dignità e professionalità, senza forzare gli eventi e compromettere la loro fisicità. La mia preoccupazione non è la partita ma non compromettere i play off” e dare ai miei giocatori la possibilità di esprimere il meglio di se stessi”.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Dini, 3 Giron, 5 Bove, 6 Gigliotti, 7 D’Ursi, 8 Felippr, 9 Gomez, 10 Comi, 11 Kostadinov, 12 Valentini, 14 Crialese, 17 Bruzzaniti, 18 Lo Iacono, 19 Tribuzzi, 21 Leo, 22 D’Alterio, 24 Zanellato, 27 D’Errico, 28 Vitale, 29 Cantisani, 33 Rispoli, 44 Martino, 63 Costa, 93 Tumminello. Indisponibili: Altobelli, Battistini, D’Amgelo, Papini, Stronati, Vinicius. Diffidati: Bove, D’Amgelo, Dini, D’Ursi, Gigliotti, Papini. Stronati.

Latina: 71 Fasolino, 4 Perseu, 77 Cortinovis, 33 Rocchi, 2 Ercolano, 6 Mazzocco, 26 Crecco, 77 Paganini, 27 Del Sole, 10 Riccardi, 9 Mastroianni, 13, DeSantis, 95 Di Renzo, 11 Fella, 99 Guadagno, 15 Marino, 72 Polletta, 80 Capanni, 16 Sorrentino, 29 Fabrizi.

L’ARBITRO

Crotone-Latina - trentunesima giornata del campionato di Serie C girone C, in programma oggi, domenica 10 marzo alle ore 20:45 – sarà diretta dal signor Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste; assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Federico Linari di Firenze; quarto ufficiale: Andrea Recupero di Lecce.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Zanellato, Felippe; Crialese, D’Ursi, Tribuzzi; Comi. Allenatore: Baldini

Latina (3-4-3): Fasolino; Marino, Cortinovis, Rocchi; Ercolano, Di Livio, Capanni, Paganini; Del Sole, Sorrentino, Riccardi. Allenatore: Fontana

IL PRONOSTICO

Pronostico a favore dei pitagorici con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.54 mentre il pareggio è dato a 3.70 e la sconfitta a 5.5°.

DOVE VEDERLA

La gara sarà visibile su Sky Sport (canale 252). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa App, per i soli abbonati. La gara di Serie C, quindi, non sarà visibile né in diretta televisiva su Rai Sport, né in streaming sulla piattaforma DAZN.