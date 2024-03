Calcio, Serie C. Crotone-Latina: che botta! I rossoblù si sgretolano sotto le incursioni dei laziali

La sfida in zona playoff tra Crotone e Latina la vince la compagine ospite con il punteggio di 3-1. Finisce clean sheet la prima frazione di gioco, con entrambe le formazioni che hanno cercato, senza riuscirci, a sorprendersi vicendevolmente. Per il primo gol dell’incontro bisogna attendere il 63’ minuto quando, su una incursione del Latina, Capanni batte di testa Dini sbloccando il match dello Scida, portando il risultato sullo 0-1 per gli ospiti. Un Latina, mai domo, trova la rete del 2-0 al 70’ con Mazzocco, che di desto batte nuovamente Dini trovando il gol del 2-0. Gli ospiti vanno in fiducia e all’80’ trovano il gol del 3-0 con Fella che chiude la partita. Il Crotone, nel finale trova la rete della bandiera con Guido Gomez che, al 90’ batte Guadagno portando il risultato sull’1-3.





di Francesco Pitingolo

È subito tempo di tornare in campo per la Serie C, per concludere un trittico di partite che ha visto le formazione del girone C affrontarsi in tre match nel giro di appena sette giorni.

E per la trentunesima giornata se la sono giocata il Crotone e il Latina, in un match terminato con il risultato di 3 a 0 in favore dei laziali, che hanno lottato in campo offrendo un’ottima prestazione, condita di tatticismi e caparbietà: quanto basta per portare a casa l’intero bottino, e consolidare l’ambizione playoff.

Dopo il successo ottenuto dagli squali pitagorici sul campo del Messina, la compagine allenata da mister Baldini è tornata sul manto casalingo dell’Ezio Scida per cercare di ottenere punti pesanti e iniziare un percorso all’insegna della continuità di risultati positivi, mancati sino a questo momento, allo scacchiere pitagorico.

Il tecnico, nonostante un’infermeria affollata di giocatori di spessore come Altobelli, Battistini, D’Angelo, Papini, Stronati e Vinicius (la vera rivelazione di questo campionato) ha deciso di affrontare gli avversari con un 4-2-3-1 mandando in campo a difendere la porta, tra i pali, con il n.1 Andrea Dini; in difesa Giron, Gigliotti (che indossa la fascia da capitano), Loiacono e Leo; a centrocampo Niccolò Zanellato e Lucas Felippe a supporto di D’Ursi, Bruzzaniti e Tribuzzi; in attacco l’unica punta Gianmario Comi.

Sul lato opposto, il Latina arriva in riva allo Jonio non certo per una facile resa anzi, in cerca di un vero e proprio blitz, che gli ha consentito di riscattare le ultime due sconfitte nel girone e riportare a casa una vittoria esterna che ormai mancava ai ciociari dallo scorso 18 febbraio.

Mister Gaetano Fontana, per il delicato match contro una delle favorite del campionato, ha deciso di schierare un 3-5-2 e mandare in campo: con il n. 99 tra i pali Johan Guadagno e a seguire in ordine numerico col n. 2 Ercolano, n.6 Mazzocco, n.9 Mastroianni, n.10 Riccardi, n.13 De Santis, n.15 Marino, n. 26 Crecco, n.75 Cortinovis, n.77 Paganini (capitano) e col n. 80 Capanni.

A dirigere l’incontro è stato il Sig. Aleksandar Djurdjevic di Trieste coadiuvato dagli assistenti Alessandro Munerati di Rovigo, Federico Linari di Firenze e dal Quarto ufficiale di gara Andrea Recupero di Lecce. Il fischietto friulano non vanta precedenti con il Crotone.

IL PRIMO TEMPO

Inizia il match e a toccare per primo la sfera è il Latina con Mastroianni che innesca immediatamente le punte della propria squadra che concludono, la prima azione del match, con un tiro velleitario che finisce bel oltre la traversa.

Prova a partire forte il Latina, ma il Crotone fa ordine tra le proprie linee in campo gestendo la sfera, nel tentativo di costruire un’azione letale capace di espugnare la difesa ciociara.

Si combatte con veemenza in mezzo al campo e le due squadre si affrontano alla pari in questa primi minuti di gioco senza riuscire a prevalere l’una sull’altra.

Passa il primo quarto d’ora e i padroni di casa provano a mettere pressione agli ospiti iniziando una fase di costruzione, palleggio e giro palla tessendo, proprio come un ragno, una tela capace di sorprendere il Latina.

Scorre il tempo allo Scida e ancora il risultato è inchiodato sullo 0-0 con la compagine rossoblù che prova a fare la partita e gli avversari, oggi in maglia bianca, che si difendono nel tentativo di sorprendere gli avversari con repentine ripartenze e verticalizzazioni.

Alla mezz’ora il Latina prova ad alzare il baricentro facendo capolino, con le proprie punte, nell’area difesa dal Crotone che gestisce con ordine gli attacchi avversari riuscendo a disinnescarli.

Per la prima vera occasione da gol del match bisogna attendere il 39’ quando Tribuzzi passa con un rimpallo e prova una conclusione pericolosissima sulla quale Guadagno si immola riuscendo a bloccare la minaccia.

Senza minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine del primo tempo regolamentare che termina clean sheet.

Le formazioni si sono dunque affrontate a viso aperto equivalendosi e cercando di costruire, entrambe, azioni capaci di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco.

Con ritmi così serrati tanto il Crotone (che è sceso in campo con lo stesso scacchiere del turno infrasettimanale) che il Latina, hanno dimostrato necessità di rifiatare, mostrando poca lucidità sotto porta.

Nella prima frazione leggermente meglio la formazione di Baldini che ha provato più volte a palleggiare e costruire l’azione che potesse consentire agli squali si tornare a vincere in casa, il che non accade da ben quattro turni.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa e il Crotone sostituisce subito tre giocatori: esce Bruzzaniti ed entra Crialese, Gigliotti si avvicenda con Bove mentre Gomez sostituisce Comi; nessuna sostituzione per il Latina.

La sfera, questa volta, la tocca per primo la compagine di casa che prova a sorprendere gli ospiti che si cimentano in una ripartenza che lascia col fiato sospeso i tifosi presenti nell’impianto sportivo che spingono i propri beniamini.

Come nel primo tempo parte forte il Latina, che impegna i pitagorici a chiudere gli spazi per non subire le incursioni ospiti che potrebbero portare gli avversari in vantaggio.

Passano i primi quindici minuti della ripresa e il Crotone sembra aver smarrito il pallino del gioco, concedendo, per eccesso di foga agli avversari, diverse palle inattive in prossimità della propria area, che potrebbero essere fatali agli squali ionici.

Si sbraccia dalla panchina mister Baldini che prova a telecomandare i suoi che nulla possono, al 63’ minuto su una incursione, partita da fallo laterale, del Latina che con Capanni, di testa sblocca il match dello Scida battendo Dini, e portando il risultato sullo 0-1 per gli ospiti.

Il Crotone prova a reagire allo svantaggio e alza la pressione, nel tentativo di raddrizzare la gara e, per tale scopo, il tecnico pitagorico sostituisce D’Ursi con D’Errico.

Il cambio, però, non sortisce gli effetti sperati perché il Latina, mai domo, con Mazzocco, prova una conclusione di destro che al 70’ si trasforma nel gol del 2-0 per gli ospiti che ormai conducono abbondantemente la gara. Ospiti che vanno in fiducia e all’80’ trovano il gol del 3-0 con Fella che chiude la partita.

Il Crotone, nel finale trova la rete della bandiera con Guido Gomez che, al 90’ batte Guadagno portando il risultato sull’1-3. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità.

Un Crotone irriconoscibile quello ritornato in campo per il secondo tempo! I rossoblù, dopo i cambi, perdono il pallino del gioco e non riescono ad arginare gli attaccanti del Latina che trova prima il gol dell’1-0 con Capanni (63’), poi quello del raddoppio con Mazzocco (70’) ed infine quello del 3-0 con Fella (81’), che cala il tris e chiude definitivamente la gara.

La prestazione per gli squali è decisamente mancata... i pitagorici si sgretolano sotto le incursioni degli avversari. Il Crotone non riesce dunque a trovare continuità di prestazione e di risultati rinviando, così, l’appuntamento con una vittoria casalinga che ormai manca da cinque turni.

Il Latina, invece, si dimostra squadra letale in trasferta e, con la vittoria rotonda di oggi consolida sempre più la sua classifica in zona playoff.

IL TABELLINO

Crotone-Latina 1-3

Crotone: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti (1’st Bove), Giron; Zanellato, Felippe (21’st Vitale); Bruzzaniti (1’st Crialese), D’Ursi (25’st D’Errico), Tribuzzi; Comi (1’st Gomez). A disp. : D’Alterio, Martino, Rispoli, Costa, Tumminello, D’Errico, Cantisani, Kostadinov. All. Baldini

Latina: Guadagno; De Santis, Cortinovis (36’st Di Renzo), Marino; Ercolano, Mazzocco, Riccardi, Crecco; Paganini (43’st Perseu), Mastroianni (24’st Fella), Capanni (24’st Fabrizi). A disp. : Fasolino, Sorrentino, Del Sole. All. Fontana

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Reti: 18’st Capanni (L), 25’st Mazzocco (L), 35’st Fella (L), 45’st Gomez (C)

Ammoniti: De Santis (L), Comi (C), Bove (C), Guadagno (L), D’Errico (C). Angoli: 5-4 per il Latina

Spettatori: 3.341