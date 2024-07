Tra pedane e materiali d’ufficio viaggiava anche la cocaina: un arresto a Spezzano Albanese

Un trasportatore è stato tratto in arresto dai Carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, dopo il rinvenimento di circa 150 chili di cocaina nascosti all'interno di alcune pedane di merce che stava trasportando. È successo nella serata del 23 luglio scorso a Spezzano Albanese, dopo l'allarme lanciato da un negoziante - titolare di un magazzino per lo stoccaggio della merce in transito - che aveva notato alcune anomalie nelle pedane ricevute.

In particolare, l'esercente (che aveva regolarmente ordinato 20 colli di carta) si era insospettito per le deformazioni di alcune scatole, evidentemente aperte ed alterate. Controllando all'interno delle confezioni, avrebbe rinvenuto dei pacchetti incellofanati, allertando così subito i Carabinieri.

Giunti sul posto i militari avevano ben pochi dubbi sul contenuto di quei pacchetti - circa 140 per un peso di poco più di un chilo ciascuno - che contevano una polvere bianca rivelatasi quasi subito come cocaina. Il grado di purezza della sostanza sarà accertato, successivamente, da apposite analisi.

Viste le circostanze, l'autostrasportatore che ha effettuato la consegna è stato tratto in arresto ed è al momento indagati per traffico di sostanze stupefacenti.