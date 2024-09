Calcio, serie C. Atteso incontro tra Cavese e Crotone: i convocati

Nella prima giornata di campionato di serie C , girone C, l’adrenalina non è mancata: 29 i gol realizzati, con la grande sorpresa che alcune squadre partite in pole, per qualità nella griglia di partenza, hanno deluso le aspettative. Solo il Crotone e il Benevento hanno mantenuto la prima linea, battendo, rispettivamente le due matricole, Altamura (2-0) e Cavese (2-1). Frenata brusca , invece per juventus Next, Catania e Trapani, mentre emerge il Picerno, sorpresa del campionato precedente. Una dinamica che non sorprende Emilio Longo , allenatore del Crotone: “Conta la cultura del lavoro , della passione non deve essere rotta dal gradine dove si viene collocati o ci ritroveremo. Siamo consapevoli di ciò che facciamo e dove dobbiamo arrivare. Un obiettivo che realizzeremo attraverso prestazioni identitarie”. Il punto forte del mister e che “Direttore e società hanno concluso una campagna acquisti intelligente e oculata”.





di Giuseppe Romano

Nel posticipo della seconda giornata di campionato, il Crotone affronta la Cavese, un’altra neo promossa, che, contro il Benevento, si è mostrata spigolosa e carica di motivazioni positive. Un match non sottovalutato dal tecnico crotonese, convinto che 'In questo campionato non esistono gare scontate”, anche se è alla guida di una squadra, che lui stesso ha definito “di qualità” e lo ha, ampiamente, dimostrato col gioco intelligente espresso contro l’Altamura.

Nel match con la Cavese e per tutto il campionato, mister Longo vuole “una squadra che abbia l’esigenza di voler dare i meglio di se stessa e che non si renda presuntuosa di un risultato anche se positivo”.

Una coerenza che i giocatori hanno espresso in campo contro l’Altamura e nelle due partite di Coppa Italia: velocità della palla con i giocatori sempre ad interagire con la traiettoria di essa.

Cioè, un Crotone propositivo meno fisico e più ragionatore. Una espressione che cura negli allenamenti e mette a frutto in campo. “Stiamo lavorando su queste linee con umiltà senza perdere di vista l’ambizione. Strada unica con le motivazioni esterne”.

Si va a Cava de’ Tirreni, con la consapevolezza che si dovrà affrontare un avversario amareggiato da una sconfitta (2-1) subita in rimonta, Contro il Benevento.

I dati di percorrenza della squadra sono la base di studio del tecnico pitagorico convinto che “se si sta nella metà campo degli avversari non vi sono distanze enormi da dover percorrere”.

L’idea che ha inculcato ai sui ragazzi è “non correre tanto ma bene”. Un lavoro che richiede una solida struttura tattica per le dinamiche da operare in campo.

Su questi principi si affronterà la Cavese col principio del possesso palla e la determinazione di sfaldare la linea difensiva avversaria. Gomez, Giron, Vitale saranno i “sabotatori” nella fase offensiva, con Tumminello già realizzatore di tre gol, due in coppa e uno contro l’Altamura, nella prima di campionato.

Talenti ne schiera anche la Cavese, ben gestiti da Raffele Di Napoli, tecnico esperto, e “spinti” da un pubblico eccezionale. Nella città pitagorica non ci si sbilancia sul pronostico del match, ma la vittoria alimenterebbe la formazione d’idee nuove, consolidando l’empatia che si è già sviluppata tra tecnico, giocatori, quelli della “Curva Sud”, della tribune e di tutto il territorio: Una componente che il tecnico considera prioritaria: "Noi dobbiamo meritarci ‘Crotone!’ Dobbiamo invertire il paradigma delle prime donne alle quali la città dia tutto affinché si faccia qualcosa di utile. Noi dobbiamo meritare ‘Crotone’ facendo prestazioni eccellenti. Non so dove usciremo, ma dobbiamo meritare di uscire tutti insieme, dando il meglio di noi stessi, giorno dopo giorno, perché il riconoscimento dell’ambiente deve essere meritato. L’empatia che vi è in questo momento me la sento addosso ed è una sensazione di positività. È un rapporto fiduciario che porteremo su tutti i campi, compreso oggi al Simonetti Lamberti di Cava, dove "si giocherà per vincere”.

L'ARBITRO



Cavese-Crotone, match valevole per la seconda giornata del campionato Serie C Now, in programma oggi alle 20.45 allo Stadio Simonetta Lamberti, sarà diretto dal signor Andrea Zanotti della sezione AIA di Rimini. Assistenti: Stefano Franco di Padova e Gilberto Laghezza di Mestre; Quarto ufficiale: Antonio Spera di Barletta.

I CONVOCATI



Crotone: 1 Sala, 3 Giron, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 7 Oviszch, 9 Gomez, 10 Vitale, 11 Kplaj, 12 Martino, 13 Armini, 15 Vinicius, 16 Gallo, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Rojas, 22 D’Alterio, 23 Groppelli, 24 D’Aprile, 28 Spina, 30 Aprea, 33 Rispoli, 38 Schirò, 77 Kostadinov, 93 Tumminello, 99 Chiarella.



Non disponibili: Silva, Stronati. Cavese. Non comunicati le probabili formazioni CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Piana, Loreto; Rizzo, Konate, Pezzella, G. Vitale, Tropea; Sorrentino, Fella. Allenatore: Di Donato. CROTONE (4-2-3-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius; Spina, Tumminello, M. Vitale; Gomez. Allenatore: Longo.

DOVE VEDERLA



Cavese-Crotone verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 252). Per vedere la partita in streaming, Sky permette la visione anche su Sky Go e Now TV.