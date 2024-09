Calcio, Serie C. Cavese-Crotone 2-1: prima doccia fredda (con “leggerezza”) per gli Squali

Il Crotone subisce il primo stop del torneo! Il match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Now - Girone C - disputato tra la Cavese ed il Crotone termina con il punteggio di 2-1 in favore della squadra di casa. Primo tempo tutto sommato che parte e si mantiene equilibrato quando all’improvviso, al 39’, la follia dei calabresi prende il sopravvento... il Crotone sbaglia in difesa innescando Sorrentino che apre per G. Vitale il quale lesto segna il gol dell’1-0 per la compagine campana. Il Crotone prova l’immediata reazione e, allo scoccare del 45’ minuto Cargnelutti crossa in area avversaria e trova il regalo del giorno con Piana che intercetta, controlla male e beffa il proprio estremo difensore con un’autorete portando il risultato sull’1-1. Nel secondo tempo, dopo un timido giro palla del Crotone, la compagine di casa ricomincia a macinare gioco con Fella che apre per Sorrentino che sorprende la difesa ospite, spara in diagonale e batte Sala portando avanti la Cavese che vince la sfida con il punteggio di 2-1.





di Francesco Pitingolo

Nella seconda giornata di campionato del girone C di Lega Pro, il Crotone ha esordito in trasferta ed ha affrontato la Cavese di Mr. Lello Di Napoli.

Le due compagini non si sfidano dal lontano campionato afferente la stagione calcistica 2008-2009 e questa volta, a differenza delle precedenti sfide, gli squali pitagorici sono tornati sul terreno di gioco ospite per confermare i favori dei pronostici e continuare la striscia di risultati positivi in campionato e quindi proseguire il bel gioco intravisto nell’esordio dello scorso lunedì sera contro il Team Altamura.

Mr. Longo già dalla vigilia, aveva caricato l’ambiente predicando “leggerezza” che consentirà, con il prosieguo del torneo e delle prestazioni, di raggiungere sempre più velocemente gli obiettivi prefissatisi dalla società pitagorica.

Per l’esordio in trasferta del torneo, il tecnico dei calabresi rossoblù ha deciso di proporre una formazione “identitaria” scendendo in campo con un 4-2-3-1 schierando: tra i pali col n.1 A. Sala; in difesa Rispoli (che indossa i galloni da capitano), Cargnelutti, Di Pasquale e Giron; a centrocampo come inibitori di gioco Vinicius e Gallo mentre Spina, Rojas e Vitale prendono posto dietro l’unico attaccante Marco Tumminello. Rimane ai box Guido Gomez a causa di un affaticamento muscolare dell’ultimo minuto che non gli ha consentito di disputare la gara.

Mr. Lello Di Napoli, dal canto suo, è tornato sul manto erboso dello stadio comunale “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni per conquistare i primi tre punti del torneo vista la sconfitta esterna subita in rimonta nel derby contro il Benevento nella prima di campionato.

Cavese aggressiva e determinata, quella prevista dal tecnico della squadra ospite, pronta a togliere ed inibire il giro palla ai crotoniati che hanno sempre fatto del palleggio il loro punto di forza.

Per l’esordio in casa Mr. Di Napoli ha deciso di scendere in campo con un 3-5-2 schierando: con il n.12 a difendere la porta Boffelli e poi a seguire in ordine numerico col n.3 Vitale, 7 Sorrentino, 8 Konate, 10 Fella, 11 Maffei, 16 Pezzella, 18 Piana, 23 Saio, 27 Loreto, 34 Rizzo.

A dirigere l’incontro è stato il Sig. Andrea Zanotti della sezione AIA di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova, Gilberto Laghezza di Mestre e dal quarto ufficiale Antonio Spera di Barletta.

L’arbitro Zanotti ha un precedente con gli squali ed è relativo alla scorsa stagione: Crotone-Taranto terminata con il punteggio di 2-2.

IL PRIMO TEMPO

Inizia l’incontro e a toccare per primo la sfera è il Crotone con Tumminello che passa alle retrovie iniziando un giro palla che addirittura parte dall’estremo difensore Sala nel tentativo, forse, di dominare la fase di possesso che viene interrotta dopo appena un minuto di gioco dalla squadra di casa.

Dimostra intesa la compagine del tecnico Di Napoli che stringe le maglie difensive non consentendo agli squali pitagorici di vedere, nei primi minuti di gioco, la porta difesa dall’estremo difensore Boffelli.

Per il primo squillo crotonese bisogna attendere solo sei minuti, quando i calabresi escono col palleggio dalla propria area riuscendo ad innescare sulla fascia sinistra Giron il quale apre per Marco Spina che di giustezza calcia di poco fuori dal sette facendo sussultare i tifosi presenti nell’impianto sportivo.

La Cavese non ci sta e dopo solo tre minuti (9’) si invola in contropiede verso l’area avversaria con Sorrentino il quale viene fermato, in maniera esemplare, da Cargnelutti che salva il risultato respingendo la sfera in corner che, nella sua esecuzione, non preoccupa i crotoniati.

La compagine di casa prende coraggio e si alza in pressione rendendosi pericolosa ed impegnando in un paio di occasioni l’estremo difensore Sala, chiamato all’intervento.

Il Crotone, al 20’ minuto, ricomincia a manovrare con Gallo e trova un guizzo con Tumminello che, da fuori area, prova a sorprendere l’estremo difensore della squadra di casa, senza però riuscirci.

I pitagorici, stasera, soffrono l’uno contro uno anche se provano a scrollarsi di dosso un po’ di affanno difettando talvolta di intesa nella tre quarti non riuscendo ad essere pericolosi sotto porta.

La Cavese, dal canto suo, sta confermando di essere squadra solida e ostica presentando in rosa diversi giocatori esperti per la categoria che diranno la loro nel prosieguo del campionato.

Il cronometro scocca la mezz’ora e si scaldano gli animi all’interno del “Simonetta Lamberti” quando la compagine calabrese guadagna un corner non capitalizzato dai pitagorici.

Continuano calci e spintoni in campo che costringono l’arbitro ad intervenire ammonendo prima Mattia Vitale del Crotone (31’) e poi M. Maffei della Cavese a scapito del bel gioco che subisce, inesorabilmente, cali di intensità.

Mattia Vitale prende il Crotone per mano e prova ad inventarsi diverse soluzioni giocando a tutto campo senza mai risparmiarsi, nel tentativo di riuscire ad innescare l’attacco ionico.

All’improvviso la follia dei calabresi prende il sopravvento e ad approfittarne è subito la Cavese con Sorrentino che lesto costringe all’uscita Sala riuscendo ad effettuare un’apertura all’indirizzo di Gaetano Vitale il quale gonfia la rete portando il risultato sull’1-0 per la compagine campana.

Il Crotone prova l’immediata reazione e, allo scoccare del 45’ minuto Cargnelutti crossa in area avversaria e trova il regalo del giorno con Piana che intercetta, controlla male e beffa il proprio estremo difensore portando il risultato sull’1-1.

Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine del primo tempo regolamentare e manda tutti a bere un tè caldo. Primo tempo senza né infamia e né lode con un Crotone che inizia bene salvo poi trovare una gran bella Cavese in campo che risponde colpo su colpo ai calabresi.

Sembrava che tutto dovesse finire sullo 0-0 salvo poi trovare un clamoroso errore dei crotoniati che, senza volerlo, innescano le punte cilentine che riescono ad espugnare la difesa pitagorica trovando il gol del temporaneo vantaggio.

Il Crotone, senza subire il colpo di frustrazione, trova il presente della serata con un’autorete che rimette la partita in pareggio.

Risultato, comunque, per il momento giusto che premia sì il gioco dei padroni di casa ma non punisce oltremodo gli ospiti che raddrizzano la gara con caparbietà.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa senza sostituzioni per entrambe le compagini e stavolta a toccare la sfera è la Cavese che con uno schema prova subito a sorprendere il Crotone il quale, attento, disinnesca la baldanza degli avversari.

La squadra di Mr. Longo riparte iniziando nuovamente con un giro palla che, al 47’ minuto, trova una conclusione di Rispoli che spara alto sopra la traversa.

Improvvisamente la squadra di casa ricomincia a macinare gioco con Fella che apre per Sorrentino il quale sorprende la difesa ospite, spara in diagonale e batte Sala portando avanti la Cavese, al 52’, che ora conduce per 2-1.

Crotone sotto shock che prova a reagire al cinismo dei padroni di casa i quali, con verticalizzazioni vertiginose e velenose, non perdonano gli squali che probabilmente necessitano di nuova linfa in campo.

Mr. Longo interviene al 58’ ed inserisce due esterni offensivi: esce Rojas per Kolaj mentre uno stanco M. Vitale lascia il posto ad Oviszach.

Passano i due terzi di gara e il Crotone prova a manovrare la sfera nel tentativo di raddrizzare la gara contro una Cavese che stasera appare in grande spolvero riuscendo a neutralizzare l’attacco calabrese orfano di Gomez la cui assenza in campo si avverte pesantemente.

Gli squali provano a sorprendere la difesa dei padroni di casa al 68’ con il neo entrato Oviszach che non riesce a centrare il sette e quindi a sfruttare un’azione corsara dei rossoblù pitagorici.

Mr. Di Napoli corre ai ripari e cambia Sorrentino per Diop; il tecnico dei calabresi va in adrenalina e, al 71’, tenta il tutto per tutto effettuando l’ennesimo doppio cambio sostituendo Vinicius con Schirò e inserendo Kostadinov al posto di Rispoli schierando in campo un Crotone a trazione anteriore.

I cambi effettuati da Longo non sortiscono, però, gli effetti sperati perché è sempre la Cavese in pieno controllo del match sbagliando al 76’, proprio con Diop il gol del definitivo Ko.

Improvvisamente al 78’ si accende una mischia e, innervosito per la perdita di tempo, Marco Tumminello commette un fallo che viene punito col rosso dal direttore di gara. Crotone in dieci uomini negli ultimi dieci minuti di gioco oltre recupero!

La compagine calabrese prova a fare quel che può nonostante sia sotto di un gol e di un uomo dimostrando di essere squadra viva anche se è tardi perché, dopo sei minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine delle ostilità.

IL PUNTO

La neo promossa Cavese si dimostra matricola terribile in questa prima partita disputata tra le mura amiche del Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni confermando quanto di buono fatto vedere già nella scorsa giornata contro il Benevento.

Si è dimostrata squadra ostica quella del tecnico Di Napoli, riuscendo ad inibire completamente l’attacco degli squali pitagorici che stasera, orfani del bomber Guido Gomez, non sono riusciti a mordere più di tanto gli uomini della compagine campana.

È mancata ai crotonesi quella densità in mezzo al campo fatta vedere nella prima uscita del torneo e ad approfittarne c’è stata una squadra cinica che ha messo in continuo affanno i rossoblù che non sono riusciti ad esprimere il credo calcistico del proprio mister il quale, sino alla fine, ha tentato di raddrizzare la gara inserendo forze fresche e schierando una formazione a trazione decisamente anteriore che non è riuscita, però, a portare a casa un punticino che avrebbe fatto morale e classifica.

Il Crotone subisce il primo stop del torneo e a cantare sono solo gli ultras di Cava dè Tirreni!

Appuntamento dunque a sabato prossimo quando il Crotone, tra le mura amiche dello stadio Ezio Scida, sarà chiamato a scrivere un’altra avvincente pagina di questo campionato contro il Trapani (che ha subito in casa uno sonora sconfitta per 3-0 contro il Picerno).

IL TABELLINO

Cavese-Crotone 2-1

Cavese: Boffelli; Saio, Piana, Loreto; Rizzo, Konate, Pezzella (40’st Citarella), G. Vitale, Maffei (35’st Tropea); Sorrentino (25’st Diop), Fella. A disp.: Lamberti, Di Somma, Barba, Marranzino, Diarrassouba, Fornito, Vigliotti, Peretti, Marchisano, Badje, Rusciano, Barone. All. Di Napoli

Crotone: Sala; Rispoli (26’st Kostadinov), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Vinicius (26’st Schirò), Gallo; Spina, Rojas (13’st Kolaj), Vitale (13’st Oviszach), Tumminello. A disp.: D’Alterio, Martino, D’Aprile, Armini, Guerini, Groppelli, Cantisani, Aprea, Chiarella. All. Longo

Arbitro: Zanetti di Rimini

Marcatori: 40’pt Vitale (CA), 45’pt aut. Piana (CR), 7’st Sorrentino (CA)

Ammoniti: Vitale (CR), Maffei (CA), Sorrentino (CA), Di Pasquale (CR), Boffelli (CA), Fella (CA), Loreto (CA)

Espulsi: 35’st Tumminello (CR)