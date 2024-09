Calcio, Serie C. Crotone subito in campo dopo la “botta” col Picerno, c’è il Sorrento: ci vuole carattere!

Emilio Longo

Crotone-Sorrento, valevole per la sesta giornata del campionato Serie C NOW, in programma mercoledì 25 settembre, si gioca allo Scida alle 20,45. La squadra di mister Longo ritorna a giocare in casa con la prospettiva di cancellare il 5-2 subito sul Campo del Picerno. Allo “Squalo” si chiede una prova di carattere, senza cadere in polemiche che potrebbero destabilizzare gli equilibri espressi nelle partite che hanno evidenziato una identità offensiva della squadra e una buona tenuta della difesa.





di Giuseppe Romano

Poco tempo per analizzare i dettagli dei novanta minuti di gioco e i cinque gol subiti a Picerno (QUI), considerato che il Crotone ritorna a giocare dopo tre giorni, in casa e col Sorrento.

Si è parlato più di attese per questo match e delle condizioni fisiche dei giocatori che dovranno scendere in campo con l’dea di una immediata rivalsa.

Mister Emilio Longo, ha continuato ad assumersi le responsabilità della fallita prestazione, ma senza astenersi dall’affondare il bisturi per giungere alla radice dei “difetti” e produrre i razionali correttivi, senza riflettere a lungo.

Il flusso logico su cui il “mister” intende muoversi resta “la giusta dose di agonismo e di voler fare bene, da caratterizzare una squadra di serie C, nella consapevolezza dei propri limiti”.

Invita ad aver fiducia in ciò che si fa “ma non in modo magico, nella certezza che questa linea negativa cambierà, ritrovando continuità nelle prestazioni, che è quello che manca. Nessuna accusa di responsabilità individuale. Il complesso della dinamica del gioco riguarda tutta la squadra. Attraverso il lavoro capiremo e troveremo la soluzione di queste negatività. Con l’attenzione e lo spirito di sacrificio è tutto possibile. Importante è non far diventare una ferita in emorragia”.

Longo non mette in discussione il “modulo”, molto difensivo, ma che non lo è in campo, perché lascia troppi spazi liberi all’offensiva avversaria.

Una fragilità nel subire i gol da tenere sotto controllo, mentre la dinamica che porta a rete ha prodotto otto gol, ma si è a -1 nella differenza reti.

In discussione viene messa la “velocita” che difetta nei recuperi e in molte fasi della partita. Longo sa che “non si può correre meno degli altri e pensare di essere in partita per trenta minuti e uscirne dopo. È un aspetto che bisogna eliminare dando il meglio di noi stessi”, sottolineando che “le vittorie sono venute con la nostra porta inviolata”.

Si è al nono posto in classifica, a sei punti dal Benevento (12/6) già in fuga, ma non allarma il tecnico pitagorico che invita tutti a “evitare carichi di responsabilità, con riferimento al passato, mentre si sta bonificando lo spogliatoio tra vecchi e nuovi calciatori. Si è alla quinta giornata e le prove, anche se non esemplari, non vanno appesantite”.

La deflagrante sconfitta, subita sul campo del Picerno, non lo turba più di tanto, precisando che “il turnover non è condizionato dalla caduta a Picerno, ma dalla indisponibilità, per infortunio, di alcuni giocatori, anche se le cinque sostituzioni offrono un’ampia scelta. La mia fiducia, meritata, è riposta su tutti i giocatori disponibili”.

Le 48 ore disponibili per la gara col Sorrento non permettono un grande recupero delle energie e uno stravolgimento delle geometrie di gioco.

In discussione, per il match con i campani, restano Spina e Cargnelutti, usciti malconci dal campo di Picerno: Spina deve recuperare una lesione riscontrata nell’esame strumentale e dà lo spunto per un cambiamento; Cargneluttii ha pienamente recuperato; Vinicius resterà fuori per almeno due settimane, mentre Colai sarà utilizzabile domenica, dopo i dati negativi della risonanza. Restano fuori anche Groppelli e Kplaj.

I CONVOCATI

Sorrento: non comunicati da Enrico Barilai.

Crotone: 1 Sala, 3 Giron, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 7 Oviszch, 8 Stronati, 9 Gomez, 10 Vitale, 12 Martino, 13 Armini, 16 Gallo, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Rojas, 22 D’Alterio, 24 D’Aprile, 30 Aprea, 31 Akpa Akpro,33 Rispoli, 38 Schirò, 41 Silva, 77 Costadinov, 93 Tumminello, 99 Chiarella. Indisponibili: Groppelli, Kolaj, Spina, Vinicius. All. Longo.

L’ARBITRO

Crotone-Sorrento, valevole per la sesta giornata del campionato Serie C Now, in programma mercoledì 25 settembre alle 20:45 allo stadio Ezio Scida sarà diretta dal signor Giorgio Di Cicco della sezione AIA di Lanciano. Assistenti: Simone Pistarelli di Fermo e Emanuele Bracaccini di Macerata; quarto ufficiale: Adolfo Baratta di Rossano.

DOVE VEDERLA

La gara sarà in diretta su Sky, così come tutte le altre partite della Serie C 2023/2024. In streaming, inoltre, potrà essere vista sulle piattaforme Now, partner ufficiale della Serie C, e su Sky Go.