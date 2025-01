Calcio, Serie C. Messina-Crotone, Longo convoca 23 rossoblù

L’F.C. Crotone, in vista della trasferta di Messina (QUI), valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Now, Girone C, ha ufficializzato oggi la lista dei 23 convocati dal tecnico Emilio Longo per la gara in programma domani, lunedì 20 gennaio, allo stadio F. Scoglio (con inizio alle 20:30).

A disposizione del mister, dunque, sono: con il nr. 1 Sala; 2 Piras; 3 Giron; 6 Di Pasquale; 7 Oviszach; 8 Stronati; 9 Gomez; 10 Vitale; 12 Martino; 13 Armini; 16 Gallo; 18 Guerini; 19 Cantisani; 21 Barberis; 22 D’Alterio; 23 Groppelli; 25 Cocetta; 28 Spina; 33 Rispoli; 38 Schirò; 41 Silva; 77 Vilardi; 93 Tumminello. Diffidati: Giron, Guerini;

Resta ai box solo lo squalificato Cargnelutti mentre si attende ancora di conoscere se il grande assente del girone d’andata, Vinicius Di Stefano, sarà presto tra gli abili ed arruolabili.