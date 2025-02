Bilancio di sostenibilità: cos’è e perché è importante per le Pmi, webinar gratuito

La Unioncamere Calabria, partner della rete Enterprise Europe Network, con la collaborazione tecnico-scientifica di Ecocerved, promuove un webinar dal titolo “Bilancio di sostenibilità: che cos’è e perché è importante per le PMI” nell’ambito della seconda edizione del progetto “Percorso di autovalutazione sulla sostenibilità aziendale” che si propone di supportare le piccole e medie imprese nelle fasi di misurazione e comunicazione degli impegni e dei risultati sugli aspetti ESG, l’Environmental, Social and Governance.

Il webinar, cime evento di apertura di un percorso di accompagnamento nella redazione del bilancio di sostenibilità, è finalizzato a presentare nel dettaglio le attività progettuali che combineranno sessioni formative e laboratoriali con l’utilizzo di una piattaforma digitale ESG utile per consentire alle PMI di elaborare appunto in autonomia il bilancio di sostenibilità ma anche ad inquadrare, in maniera preliminare, il tema della sostenibilità e i potenziali vantaggi che derivano da una sua integrazione all’interno dell’identità aziendale.

Il corso, accreditato da diversi ordini professionali, si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo a cui seguiranno gli interventi tecnici prima di Sara Pelucchi, Segretaria del CdA della Fondazione Centro Studi dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec) che spiegherà bilancio, principi e misurazione della sostenibilità e poi di Manuela Medoro, Esperta ambientale Ecocerved che presenterà il progetto “Percorso di autovalutazione sulla sostenibilità aziendale”. A chiudere i lavori sarà il Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Erminia Giorno.

Il webinar, la cui partecipazione è gratuita previa registrazione (QUI IL LINK), si terrà il prossimo 20 febbraio dalla 11.30 alle 13 sulla piattaforma Zoom meeting.