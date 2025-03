IoResto: un contest per raccontare il viaggio e la trasformazione della San Nikolaos

L’associazione IoResto di Crotone lancia la SanNikolaosChallenge, un’iniziativa fotografica con cui invita tutti a raccontare, attraverso le immagini, il viaggio, la trasformazione e la memoria.

Si tratta di un’opportunità per mantenere viva la storia della San Nikolaos, oggi simbolo di speranza, accoglienza e “inno alla vita”. Un tempo relitto abbandonato (QUI), oggi l’imbarcazione è un’installazione artistica, un “inno alla vita” che parla di viaggi, speranze, accoglienza e umanità.

Intercettata dai Carabinieri nel Marzo del 2020 sul lungomare di Crotone, la barca trasportava dodici migranti di diverse nazionalità, tre siriani, sei iracheni e tre iraniani. Dopo anni di abbandono al Molo Giunti del capoluogo, era destinata alla demolizione, ma l’impegno dell’associazione IoResto ha permesso di salvarla, chiedendo al Comune di fermarne lo smantellamento.

Grazie all’artista Massimo Sirelli, poi, la San Nikolaos è stata trasformata in un’opera d’arte oggi esposta presso il Museo e Giardini di Pitagora a Crotone.

Un inno alla vita

Dipinta a “pois” con dodici colori vivaci, tanti quanti i migranti arrivati e messi in salvo, la barca rappresenta un “inno alla vita”, simbolo di accoglienza, solidarietà e inclusione.

Ogni punto di colore sulla sua superficie è una vita, un sogno, un futuro da incontrare. Un omaggio a chi attraversa il mare con coraggio, affrontando tempeste per cercare un domani migliore.

“Quando abbiamo visto il relitto della San Nikolaos, sapevamo che non poteva finire dimenticata o distrutta. Ogni barca che attraversa il mare – racconta Gianni Pitingolo, fondatore di IoResto - porta con sé sogni, paure, speranze. L’abbiamo trasformata in un simbolo affinché il suo viaggio non venisse dimenticato, ma continuasse a raccontare storie di resistenza e umanità. Con questa iniziativa vogliamo che tutti possano guardarla e vedere non solo un’opera d’arte, ma una testimonianza viva di chi, con coraggio, cerca un futuro migliore. È un invito a riflettere e a non voltarsi dall’altra parte”, conclude Pitingolo.

Come partecipare

Per partecipare al contest basta scattare e condividere una foto della San Nikolaos, catturando la sua bellezza, il suo significato o un dettaglio che colpisce.

Bisognerà poi condividere lo scatto sui social Instagram o Facebook con l’hashtag #SanNikolaosChallenge, aggiungendo una breve descrizione e taggando #IoResto.

Si può scegliere tra quattro soluzioni: un’inquadratura artistica, giocando con luci, ombre e prospettive per esaltarne l’essenza; un dettaglio significativo ad esempio un particolare della barca che racconta la sua storia; San Nikolaos e il suo contesto, raccontando la barca nel luogo in cui si trova, in dialogo con il mondo intorno a lei. Colori, volti, gesti o paesaggi che parlano di accoglienza e futuro. Infine Il viaggio oltre la barca, con rappresentazioni visive che evocano il tema del partire, restare o tornare: tracce di passaggi, segni del mare, incontri tra culture.

Regole e Durata

Il contest dura dal 29 marzo al 9 aprile prossimi. Le immagini diventeranno un video collettivo, pubblicato sui social ufficiali dell’iniziativa il 12 aprile per il primo anniversario dell’opera.

Un’occasione per dare voce a tutti coloro che, attraverso il proprio sguardo fotografico, desiderano raccontare la storia e diffondere il messaggio della San Nikolaos: un “inno alla vita”, simbolo di memoria, accoglienza e speranza!