Corruzione e falso, cadono le accuse per l’ex procuratore Facciolla

Eugenio Facciolla

Cadono le accuse di corruzione e di falso in bilancio a carico di Eugenio Faciolla, ex procuratore di Castrovillari rimasto coinvolto in un procedimento penale avviato nel 2018, con conseguente trasferimento d'ufficio presso il Tribunale di Potenza.

Secondo quanto si apprende al momento, oltre all'ex procuratore sono stati assolti anche l'agente della stradale Vito Tignanelli e la moglie Marisa Aquino. Condannati invece dal Tribunale di Salerno il maresciallo della forestale Carmine Greco, ed il carabiniere Alessandro Nota: per entrambi è stata chiesta una condanna ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione.