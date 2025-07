L’Fc Crotone archivia la prima vittoria di stagione contro il Rocca di Neto

Raffaele Vrenna, Dg del Crotone

Archiviata e messa in cascina la prima vittoria stagionale del F.C. Crotone nell’amichevole pre season contro il Rocca di Neto (QUI) terminata col punteggio di 6-1 per i pitagorici, a prendere la parola nel post gara è stato il Direttore Generale Raffaele Vrenna che ha fatto un p' il punto su quanto visto e sui movimenti in entrata e in uscita degli squali.

Il Dg ha così esordito:

“Penso che la gran parte della squadra è composta. Siamo contenti che si possa lavorare già dal primo giorno di ritiro con gran parte dell’ossatura del team presente”.

Ed ancora sul calciomercato ha dichiarato:

“Siamo in fase aperta di mercato e tante società si stanno muovendo in entrata anche se noi stiamo cercando di effettuare prima delle uscite per poter fare acquisti importanti. Molte società si stanno muovendo in maniera massiccia ma la nostra mentalità non deve cambiare perché dobbiamo avere sempre un occhio alla sostenibilità”.

“...Siamo in fase di elaborazione sulle entrate in quanto sinora abbiamo preso Andreoni e Guerra sistemando il reparto difensivo; in attacco Oviszach e Vitale verranno sostituiti con dei giocatori importanti”.

Sulle voci di mercato che aleggiano su Marco Tumminello il D.G. non si esime dal dare risposta:

“Tumminello è un ragazzo molto legato alla città e alla maglia; ha sposato il nostro progetto ben tre anni fa quando nessuno credeva in lui".

"In passato con Marco abbiamo fatto un discorso ovvero che se ci fossero state offerte importanti per la società, lui sarebbe partito altrimenti sarebbe rimasto accasato al Crotone."

Quantoa alle difficoltà del girone C della Lega Pro :

“Il girone C è sempre quello più scoppiettante, a volte si fa meno minutaggio anche se tutti i gironi hanno le loro difficoltà. Il nostro tridente d’attacco è uno dei migliori della categoria e noi miriamo a mantenerlo, se così non dovesse essere chi andrà via sarà sostituito con un giocatore di quel calibro.

Idee chiarissime in casa rossoblù che - a detta del suo D.G. - è sul pezzo per quel che riguarda il calciomercato che regalerà ancora qualche colpo importante tanto da consentire di avere una rosa adeguata e preparata in tutti i reparti per affrontare la nuova stagione da protagonista.