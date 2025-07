Calcio, Serie C. Prima amichevole del Crotone, Rocca di Neto sconfitto per 6-1

Chi ben comincia è a metà dell’opera! Prima uscita precampionato per gli uomini di Longo che si impongono con un netto 6-1 contro il Rocca di Neto, squadra che milita nel campionato di Promozione.





di Francesco Pitingolo

Nonostante le alte temperature che hanno messo in difficoltà gli squali con le gambe ancora un po’ imballate, la compagine pitagorica ha realizzato una buona prima uscita dimostrando di avere volontà e una discreta assimilazione del gioco, palla a terra, che vuole il proprio coach.

Nei novanta minuti si è dato spazio un po’ a tutta la rosa e mister Longo ha deciso di schierare, nella prima frazione di gioco Merelli; Andreoni, Armini, Cocetta, Groppelli; Gallo, Schirò; Ricci, Bruno, Zunno; Murano.

Nella ripresa si è dato spazio a: Martino; Leo, Cargnelutti, D’Aprile, Guerra; Cantisani, Stronati; Rispoli, Napolitano, Vrenna; Sinopoli.

La prima rete

La prima rete stagionale del Crotone porta la firma di Gallo, mentre gli altri gol sono stati realizzati da Leo, Guerra, Napolitano, Rispoli e Vrenna. Per il Rocca di Neto la rete della bandiera l’ha segnata Maesano.

A causa dei carichi di lavoro non hanno preso parte all’amichevole diversi elementi rossoblù mentre Di Pasquale, reduce da un intervento alla caviglia, si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni.

Un’uscita convincente

Allo stadio Ampollino del villaggio Baffa si è assistito ad una uscita convincente del Crotone nonostante la preparazione pre campionato sia iniziata da soli quattro giorni e nonostante, tutt’oggi, a tenere banco sia il calciomercato che lascia l’allenatore rossoblù alle prese con calciatori in entrata e in uscita.

Il tecnico Longo, intervistato nel post gara ha dichiarato:

“Le sensazioni sono positive, la squadra ha operato bene, soprattutto nel primo tempo nonostante i carichi di lavoro. Stiamo cominciando a lavorare anche sui principi visti l’anno scorso. Possiamo ritenerci soddisfatti, sappiamo che ancora dobbiamo faticare molto per poter migliorare e assimilare i concetti di gioco”.

Sul calciomercato il mister ha detto:

“Ci stiamo approcciando al mercato cercando di capire quali sono le esigenze della squadra; sappiamo che ci sono dei ruoli da dover colmare. Abbiamo bisogno di gente che ha voglia di sposare la causa del Crotone Calcio”.

La parola d’ordine

Quanto agli schemi da adottare in vista della nuova stagione:

“Stiamo lavorando molto sul 4-2-3-1 anche se abbiamo voglia di fare altro, quindi proveremo a giocare a tre sia a centrocampo che in difesa. Quest’anno dovremo essere meno codificabili per gli avversari. Stiamo cercando di rendere i nostri calciatori polifunzionali all’interno del sistema di gioco. Dobbiamo creare uno stile per avere una squadra solida”.

Per ora la parola d’ordine è lavoro, lavoro, lavoro:

“Dobbiamo lavorare bene e solidificare attraverso il lavoro e attraverso qualche elemento che arriverà la nostra voglia di fare grandi cose in questo campionato”.

Tutti avvisati dunque… il Crotone con voglia di rivalsa si affaccia al nuovo campionato dove, ormai, è palese e sotto gli occhi di tutti, il coefficiente di difficoltà è aumentato. Lo squalo però è affamato e sicuramente regalerà altre emozioni e soddisfazioni ai propri tifosi.

Il Tabellino

Crotone (I tempo): Merelli; Andreoni, Armini, Cocetta, Groppelli; Gallo, Schirò; Ricci, Bruno, Zunno; Murano. All. Longo

Crotone (II tempo): Merelli (21’st Martino); Leo, Cargnelutti, D’Aprile, Guerra; Cantisani, Stronati; Rispoli, Napolitano, Vrenna; Sinopoli. All. Longo

Rocca di Neto (I tempo): Fragale; Loria, Guerrini, Riga, De Paola; Cimino, Policarpio; Vaccaro, Curia, Godano; Rodriguez. All. Caligiuri

Rocca di Neto (II tempo): Le Rose; Guadagnino, Guerrini, Riga, De Paola; Curto, Lopez, Leotta; Shehu, Maesano, De Macedo. All. Caligiuri

Arbitro: Frangella di Paola

Marcatori: 6’pt Gallo (C), 2’st Leo (C), 7’st Napolitano (C), 13’st Guerra (C), 17’st Maesano (R), 20’st Rispoli (C), 30’st Vrenna (C)