Casi di botulino, annullati gli eventi di International Street Food in Calabria

L’organizzazione International Streetfood ha annunciato l’annullamento degli eventi previsti in Calabria nelle prossime settimane, a scopo precauzionale e con senso di responsabilità, in seguito ai recenti casi di botulino (QUI) che hanno suscitato allarme nell’opinione pubblica.

La decisione, comunicata dal presidente Alfredo Orofino (Airs - Confartigianato), è stata presa pur in assenza di qualunque collegamento tra gli episodi sanitari segnalati e le attività promosse da International Streetfood. Nessun operatore affiliato all'organizzazione risulta coinvolto nei casi oggetto d’indagine.

“Siamo convinti della professionalità e della scrupolosità dei nostri street chef – ha dichiarato Orofino – ma la tutela della salute pubblica viene prima di tutto. Vogliamo contribuire a un clima di prudenza e fiducia, in attesa che le autorità facciano piena chiarezza sull’accaduto”.

Nel frattempo, l’amministrazione Comunale di Crotone, ha preso atto dell’annullamento dell’evento già previsto sul Piazzale Ultras, disponendo – con ordinanza dirigenziale – la revoca della precedente, che regolava la viabilità in occasione della manifestazione.

International Streetfood ha espresso l’intenzione di tornare presto con i propri eventi, garantendo come sempre qualità, cultura gastronomica e attenzione alla sicurezza.