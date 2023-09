Processo Bergamini, l’ex fidanzata non si sottoporrà ai nuovi esami

Ennesimo colpo di scena nella lunga storia di Donato Bergamini, morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989 in circostanza ancora non del tutto chiarite. Questa mattina i legali dell'ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò, hanno comunicato la decisione della donna di non sottoporsi ai nuovi esami disposti a seguito della riapertura del caso.

Sempre i legali difensori - Angelo Pugliese e Rossana Cribari - hanno notificato la decisione alla Corte d'Assise di Cosenza, presieduta da Paola Lucente, ed hanno annunciato che la stessa rilascerà delle dichiarazioni spontanee prima della fine del nuovo processo.