Calcio, Serie C. Il Crotone vuole ricominciare a vincere partendo dal Foggia

Lamberto Zauli

I sensi di colpa ammessi dai calciatori del Crotone hanno riabilitato mister Zauli, nell’arco di due ore, dopo l’esonero ufficializzato dall’Fc Crotone. Per tutti ha parlato il capitano della squadra pitagorica, Renè Gigliotti, centrale della difesa rossoblù in discussione per avere subito 13 gol in otto giornate. Un gesto maturato da rimorso e rimpianto in riferimento ai cattivi risultati finora raggiunti in campo, nelle otto giornate di campionato disputate. Nasce da qui l’impegno, da parte di tutti i calciatori, di dare il massimo nelle prossime giornate, a cominciare da Crotone-Foggia, che segna la nona giornata del campionato di serie C.





di Giuseppe Romano

Un carico di responsabilità, assunto dai calciatori del Crotone, che potrebbe avere effetti collaterali, in questo difficile confronto con la formazione guidata da mister Mirco Cudini, già “pecora nera” dei crotoniati (Coppa Italia, Campionato 2°22-2023, e Play Off), secondo in classifica (15 unti) con Latina e Benevento, ad una sola lunghezza dalla capolista, Juve Stabia e una differenza reti (+4 - 9/5) di rilievo.

È chiaro che la formazione rossoblù, che mister Zauli schiererà allo Scida, è consapevole di dover potenziare al massimo le capacità tattiche individuali, nei duelli, marcature e intercettazioni, in cui hanno raccolto tante critiche anche da parte del proprio allenatore, nella speranza che sia premiata nella prestazione contro i pugliesi.

Mister Zauli si assume le responsabilità su quanto succede “sia nelle vittorie, sia nelle sconfitte. Fino ad oggi, abbiamo alternato risultati positivi e negativi, senza dare la continuità che vorremmo. L’impegno di tutti è di portare avanti il nostro lavoro cercando di commettere meno errori, io per primo”.

L’identità del Crotone è strutturata da un 4-2-3-1, che non ha portato buoni risultati, con una sofferenza nelle linee difensive, che ha prodotto 13 gol contro gli undici gol finalizzati da attaccanti e difensori.

Il Foggia, imbattuto da sette giornate, pari qualità del Crotone in “milioni”, sarà il banco di prova per la formazione di Zauli, in involuzione nel match col Taranto.

Alcune modifiche tattiche il mister pitagorico le aveva apportate già nel dopo Turris: “che ha fruttato qualche risultato utile”. Una lacuna che Zauli non potrà colmare riguarda l’oggettivo valore in “centimetri” nella linea difensiva, sofferente sulle palle alte. “Cercheremo di superare questa mancanza cambiando qualcosa già da questa partita, sperando che ci porti vantaggio perché quelle palle inattive condizionato molto i nostri risultati”.

Sul 4-2-3-1 ci sono delle riflessioni anche se resta la caratteristica del Crotone, con l’obiettivo di vincere la partita contro il Foggia. L’empatia tra il tecnico e la squadra potrebbe essere la chiave di volta di un riavvio di qualità, contro un avversario di tutto rispetto.

Zauli aspetta la risposta dalla panchina: “sarò lì per sentire come batte il cuore dei ragazzi”.

Sull’altra panchina, mister Cudini, ai suoi, chiede “personalità”, in vista anche del prossimo incontro col Benevento.

Si arriva allo Scida per vincere, senza considerare la possibilità di pareggiare. La “duttilità” dei suoi ragazzi sarà l’arma vincente, mentre si teme la spinta che la curva Sud possa dare ai rossoblù di Zauli.

L’ARBITRO

Crotone-Foggia, in programma Sabato alle ore 18.30, valevole per la nona giornata della Serie C Now sarà diretta dal signor Simone Galipò (di Firenze); Assistente 1: Marco Ceolin (Treviso); Assistente 2: Stefano Galimberti (Seregno); Quarto Ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).

I CONVOCATI

Crotone: Portieri: 22 D’Alterio, 1 Dini, 12 Lucano; Difensori: 5 Bove, 14 Crialese, 6 Gigliotti, 3 Giron, 21 Leo, 18 Loiacono, 36 Spaltro. Centrocampisti: 17 Bruzzaniti, 8 Felippe, 24 Giannotti, 10 Petriccione, 19 Tribuzzi, 15 Vinicius, 28 Vitale, 14 Crialese, 39 Schirò attaccanti: 93 Tumminello, 9 Gomez, 30 Vuthaj, 7 D’Ursi, 71 Pannitteri, 29 Cantisani. Indisponibili: D’Errico, Papini. All: Lamberto Zauli.

DOVE VEDERLA

La Serie C è in diretta tv su Sky che trasmette tutto il campionato, i playoff/playout e anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere in streaming anche su NowTv.