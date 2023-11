Calcio, Serie C. Casertana-Crotone: scontro tra big. Cangelosi: “match agonistico”, Zauli: “impresa difficile”

Lamberto Zauli e Vincenzo Cangelosi

Casertana-Crotone una sfida per farsi perdonare la disagevole partenza e affiancarsi alle leadership del campionato: al primo posto la Juve Stabia (28 pt) e affiancate in seconda posizione Avellino e Benevento (26 pt). Il Crotone è leggermente in ritardo rispetto alla Casertana, 21 punti contro i 23 della formazione campana. Le ultime prestazioni sono state positive per entrambi i club: cinque vittorie per la Casertana, con 14 reti in attivo e 6 subite; tre vittorie e due pareggi per il Crotone con otto reti in attivo e 5 in passivo. Dati tecnici distintivi che determinano un equilibrio su cui agiscono forze di rilievo di alta qualità da una e dall’altra parte. Una logica che porta a ad un match di grande interesse tecnico: una sfida bella e carica di adrenalina.





di Giuseppe Romano

Casertana e Crotone: due squadre forti che si sfidano per un solo obiettivo: la conquista dei tre punti. Con la vittoria, i calabresi effettuerebbero il sorpasso sui campani che si trovano in vantaggio di due punti (23/21). Una “impresa difficile”, per mister Zauli, allenatore dei crotonesi, che richiede “una gara coraggiosa”.

Cangelosi, tecnico della Casertana, è convinto che la sua formazione possa fare bene anche se si gioca “una partita complicata”.

Entrambi i tecnici accusano difficoltà iniziali per le assenze di alcuni giocatori di prestigio: D’Errico, Gigliotti, Vitale, nel Crotone; Celiento, Soprano, Carretta e Fabbri nella Casertana.

Entrambi gli allenatori saranno obbligati a fare scelte che mantengano gli equilibri raggiunti nelle precedenti giornate. Ripieghi non difficili considerando le “rosa” dei due club, strutturate per un campionato di primo piano.

Mister Zauli, privo di D’Errico, Gigliotti e Vitale, ha già “sperimentato” allargando le sue scelte su giocatori che hanno richiesto più tempo per essere pronti a un turnover di qualità.

Bruzzaniti, autore della rete (48’st) che ha determinato la vittoria sul Monterosi (2-1), è la risposta data al tecnico pitagorico che lo ha inserito al posto di Crialese.

Questa con la Casertana sarà una gara con asterisco rosso, fondamentale sia per il prestigio che per la classifica. Il confronto avverrà in uno stadio dove il pubblico farà la differenza e le difficoltà saranno elevate e richiederanno una grande carica di adrenalina.

Il messaggio di Zauli è “fare una partita autorevole. Andiamo a giocare - afferma - contro una squadra forte, composta da giocatori che hanno fatto categorie diverse. È una neopromossa per modo di dire, c’è tanto entusiasmo ed è una piazza di calcio. Sarà una partita difficile ma bella allo stesso tempo e cercheremo di fare una gara coraggiosa perché i punti in questa sfida saranno molto importanti”.

Dello stesso avviso è mister Cangelosi, che, alla vigilia di questo impegno, ha dichiarato a ‘Tutto Caserta’: “Bisogna dare sempre qualcosa in più per sopperire a qualsiasi problematica. Crotone? Dopo i problemi iniziali, stanno facendo quasi lo stesso nostro percorso. Loro erano accreditati per la vittoria finale, hanno un allenatore che ha fatto già diversi campionati importanti e sarà una match di grande interesse tecnico e agonistico”

I CONVOCATI

Crotone. 1 Dini, 2 Papini,3 Giron, 5 Bove, 7 D’ursi, 8 Felippe, 9 Gomez, 10 Petriccione, 12 Lucano, 14 Crialese, 15 Vinicius, 17 Bruzzaniti, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 21 Leo, 22 D’alterio, 23 Jurcec, 24 Giannotti, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 36 Spaltro, 39 Schirò, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. Diffidato: Tribuzzi. Indisponibili: D’Errico, Gigliotti, Vitale.

PROBABILI FORMAZIONI

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Cadil, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Curcio, Montalto, Tavernelli. Allenatore: Cangelosi

Crotone (3-5-2): Dini; Papini, Bove, Loiacono; Tribuzzi, Felippe, Petriccione, D’Ursi, Bruzzaniti; Gomez, Tumminello. Allenatore: Zauli

L’ARBITRO

Casertana-Crotone, valevole per la 14ma giornata del campionato Serie C, Girone C, in programma sabato 18 novembre alle 16,15, sarà diretta dal signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze. Assistenti: Simone Piazzini della sezione di Prato e Alessandro Parisi della sezione di Bari. Quarto ufficiale di gara: Dario Acquafredda della sezione di Molfetta.

DOVE VEDERLA

La gara sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport al canale 252. Per gli abbonati Sky sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.