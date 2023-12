Calcio, Serie C. Monopoli-Crotone, rossoblù spingono sull’acceleratore ma i pugliesi non staranno a guardare

Francesco Tomei e Lamberto Zauli

La serie C richiama tutti alla massima attenzione per qualità tecniche ed agonistiche espresse in campo da tutti i protagonisti. Siamo prossimi alla volata finale del girone di andata, di un campionato sempre più competitivo per grinta, impegno, qualità tecniche individuali e di gruppo, che hanno determinato una classifica con tutte le squadre gomito a gomito. Al comando dei rispettivi gironi (A-B-C) restano: Mantova (44 p, vinta la 18 giornata), Cesena (42 p), Juve Stabia (39 p, vinta la 18 giornata), agganciate al titolo di “campione d’inverno”. Una bella “corsa”, ma spiacevole per gli allenatori esonerati, ultimo Cudini del Foggia, 24 cambi in questa prima fascia di campionato. Qualche errore di troppo è stato registrato negli arbitraggi, ultimo quello di Roberto Lovison (sezione di Padova) in Crotone-Juve Stabia (1-1), che ha annullato un gol regolare alla squadra calabrese. Errori, che hanno falsato il profilo della classifica, conseguenze pesanti alle “Società”, tensioni in campo e sugli spalti, e sfiducia verso i designatori della terna arbitrale: un “nodo” che deve far riflettere per restituire allo sporti la sua giusta identità. In serie A e B, il VAR qualche “disastro” lo elimina, in C i “dubbi” ingigantiscono tutto.





di Giuseppe Romano

Col “rospo” in gola per i torti subiti in casa da un arbitraggio “confuso” (Crotone-Juve Stabia 1-1), l’Fc Crotone del presidente Gianni Vrenna, riprende in Puglia, allo stadio Veneziani, per affrontare il Monopoli, per la 18° giornata di campionato: Monopoli reduce da tre sconfitte consecutive, Crotone in serie positiva da nove giornate.

Un dato che, nella razionalità, dà alte probabilità di successo ai calabresi, ma il “campo” spesso ha mostrato il contrario e Monopoli-Crotone si presenta con sfaccettature da leggere nei novanta minuti, senza gravi interferenze della direzione arbitrale, come spesso accade.

Nel Crotone s’intende voltare pagina e proseguire verso il pieno successo. La “fiducia” è l’arma migliore per il Monopoli che vuole superare quota 18, per qualche sorpasso importante (Sorrento e Potenza) e avvicinarsi in zona play off.

Francesco Tomei, allenatore dei pugliesi, conta gli assenti per squalifica e infortuni, ma non resta fiducioso, consapevole che “sarà una partita combattuta” e crede nel lavoro di squadra: “dopo 18 giornate, sicuramente ci si conosce di più e si può fare meglio, essere più cinici fa la differenza. Sono tutte partite equilibrate e un solo errore può fare la differenza. Occorre essere bravi a portare dalla nostra parte gli episodi, senza farsi prendere dall’ansia di strafare”.

Sull’altra area di campo riservata ai tecnici, dopo gli episodi sgradevoli vissuti con la complicità della terna arbitrale di Crotone-Juve Stabia, Lamberto Zauli, mister dei calabresi, ha messo in risalto i meriti e le dignità del suo presidente, Gianni Vrenna e, in particolare, ha elogiato il lavoro capillare del Direttore Generale, Raffaele Vrenna, entrambi “attenti e abili a strutturare la propria ‘rosa’ di giocatori, e valutare le strategie adottate dai tecnici”.

È stata questa la premessa per mettere in risalto “il salto di qualità fatto dalla squadra e dalla gente si sa sempre più avvicinando a noi”. Si parla di un gruppo che si compatta giorno dopo giorno.

Tra le grandi novità, la lente d’ingrandimento va su Eugenio D’Ursi, centrocampista ma con propulsioni offensive di qualità, messe in evidenza contro la capolista.

Il mister non nasconde la sua soddisfazione: “C’è dentro la qualità tecnica le scelta giusta al momento giusto che fa diventare strepitosa una partita e D’Ursi ha questa qualità: è un giocatore di fatica, importante, quasi attaccante e ci si aspetta anche la giocata di larghe vedute. La squadra ne sta già godendo e arriverà la giocata vincete anche per lui”.

Grande lavoro di squadra per le due punte Gomez-Tumminello, quindi gol in due (7-8) e la voglia di proiettarsi avanti cresce. Zauli è chiaro: “Abbiamo cambiato modulo e D’Ursi ha cambiato assetto di fare le due fasi con una corsa importante. La coppia d’attacco, Tumminello-Gomez, sta facendo bene e va aggiunto il lavoro di Vuthaj che ha sigillato la crescita in un forte abbraccio col direttore generale, Raffaele Vrenna”.

Che il Crotone sia più “squadra” viene letto anche nelle prestazioni di Vinicius, grande ragionatore e forza fisica che allarga la visuale di gioco a tutto campo favorendo spazi speciali a Petriccione, altro regista di qualità.

Su queste linee la formazione crotoniate vuole spingere sull’acceleratore per recuperare i due punti persi per l’errore del direttore di gara Lovison e accorciare le distanze dalla Capolista: “Nel viaggio di ritorno, speriamo di stare a 33 punti. La squadra sta bene è può spinge al massimo”.

Zauli ha studiato l’avversario al quale riconosce valori di rilievo: “Una squadra guidata bene col secondo marcatore in rosa. Abbiamo sempre bisogno di conoscere bene l’avversario di turno ed essere convinti chi per stare nei primi posti occorre mirare a migliore e proteggere i nostri dati. È un campionato che non ci permette di abbassare la guardia e non è sufficiente dire che si va a Monopoli e si vince la partita. Certamente sarà un avversario che ci metterà in difficoltà”.

L’ARBITRO

Monopoli-Crotone, match valido per la 18esima giornata della Serie C Now, in programma oggi, domenica 17 dicembre, alle 18,30, sarà diretto dal signor Filippo Giaccaglia di Jesi; assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Marco Toce di Firenze; quarto: Stefania Menicucci di Lanciano.

I CONVOCATI

Monopoli. Portieri: Alloj, Sibilano, Perina. Difensori: Sorgente, Dibenedetto, Angileri, Cargnelutti, Fazio, Viteritti, Ferrini, Cristallo, De Santis. Centrocampisti: Piarulli, Vassallo, Hamlili, Mazzotta, Iaccarino. Attaccanti: Starita, De Paoli, Santaniello, Borello, D’Agostino, Simone, Spalluto. Indisponibili: Botis, Fornasier, De Risio, Peschetola, Vitale, Angileri per squalifica.

Crotone. Portieri: 1 Dini, 22 D’Alterio, 12 Lucano. DifensoriI: 14 Crialese, 6 Gigliotti, 3 Giron, 21 Leo, 18 Loiacono, 2 Papini, 36 Spaltro. Centrocampisti: 17 Bruzzaniti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 10 Petriccione, 39 Schirò, 19 Tribuzzi, 15 Vinicius. Attaccanti: 29 Cantisani, 9 Gomez, 23 Jurcec, 77 Pannitteri, 30 Vuthaj, 93 Tumminello. Indisponibili: Bove, D’Errico, Giannotti, Vitale.

DOVE VEDERLA

Il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming sarà possibile guardare l’incontro sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.