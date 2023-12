Calcio, Serie C. Monopoli-Crotone 0-3: gli squali tarpano le ali ai gabbiani e spiccano il volo verso la vetta

Vince il Crotone con il punteggio di 3-0 lo scontro valevole per la diciottesima giornata del campionato Serie C Now - Girone C - disputato contro il Monopoli. Il match si sblocca su sviluppo da corner al 29’ minuto quando Guido Gomez riesce ad approfittare di una clamorosa disattenzione della difesa dei padroni di casa, segnando, di testa, il gol dello 0-1 per la squadra calabrese. Passa appena un minuto e gli squali mettono a frutto l’ennesimo svarione difensivo avversario segnando il gol raddoppio rossoblù grazie a Marco Tumminello il quale, con un tiro in diagonale preciso, batte l’estremo difensore pugliese portando il risultato sullo 0-2. Nella ripresa, all’85’ il Crotone segna il tris con Felippe che fa tutto da solo: guadagna il penalty e trasforma dal dischetto l’estrema punizione portando il risultato sul definitivo 3-0 per i pitagorici.





di Francesco Pitingolo

Nello stadio pugliese di Monopoli “Simone Veneziani”, i gabbiani allenati da mister Tomei hanno ospitato gli squali pitagorici di Lamberto Zauli per la diciottesima giornata di campionato.

Il match ha rappresentato per il Crotone l’ultima trasferta del 2023 prima del definitivo giro di boa che sarà celebrato venerdì 22 dicembre allo Scida e che darà i suoi primi verdetti circa lo stato di forma delle compagini, indicando quali potranno essere le contendenti alla vittoria finale del torneo.

Un Crotone ferito, in virtù della vittoria non raggiunta sabato scorso contro la capolista tra le mura amiche, è giunto in terra pugliese nel tentativo di portare a casa punti pesanti che possano consentire agli squali di restare attaccati al treno di testa senza perdere troppo terreno dalle squadre che lo precedono in classifica.

Per quello che potrebbe definirsi l’ennesimo match testa coda del torneo, i rossoblù orfani di giocatori importanti come Bove (che dovrebbe rivedersi in campo a Gennaio), D’Errico, Giannotti e Vitale hanno deciso di schierare l’ormai nuovo credo calcistico 3-5-2 e mandare in campo: con il n. 1 l’ormai ristabilito Andrea Dini; in difesa Leo, Loiacono e Crialese (preferito a Gigliotti che parte dalla panchina); a centrocampo Tribuzzi, Petriccione (che indossa la fascia da capitano), Vinicius, D’Ursi e Giron; in attacco il consolidato tandem costituito dai due bomber Guido Gomez e Marco Tumminello.

Il Monopoli allenato da mister Francesco Tomei, reduce da tre sconfitte consecutive, è tornato sul manto erboso dello stadio di casa sapendo di non poter fallire lo scontro di oggi per rilanciare una classifica deficitaria che vede i gabbiani impantanati verso le zone calde.

Un viatico e uno snodo cruciale del torneo dei pugliesi che si presentano con grande motivazione alla penultima giornata del girone d’andata contro quella che, già all’inizio del campionato, era stata indicata una big del torneo.

Il tecnico Tomei per lo scontro di oggi ha deciso di mandare in campo un 4-2-3-1 schierando: con il n. 33 a difendere la porta Perina e poi a seguire in ordine numerico col n. 5 Cargnelutti, 7 Starita, 10 Borello, 11 D’Agostino, 13 Fazio, 16 Ferrini, 17 Cristallo, 25 Vassallo, 27 Hamlili, 9 Spalluto.

A dirigere l’incontro è stato il Sig. Filippo Giaccaglia di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia, Marco Toce di Firenze e dal Quarto ufficiale di gara Stefania Menicucci di Lanciano.

Il fischietto marchigiano ha un precedente con i pitagorici e si riferisce all’incontro Turris-Crotone della scorsa stagione terminato con il punteggio di 2-4 per i rossoblù.

IL PRIMO TEMPO

Inizia il match e a toccare la prima palla dell’incontro è la compagine di casa con Spalluto che gioca la sfera impostando l’azione dal basso, dando così il via ad una fase di giro palla difensivo che non impensierisce lo scacchiere rossoblù.

Il primo squillo del Crotone viene suonato già al terzo minuto quando, su costruzione d’azione offensiva, viene spizzata una palla al centro dell’area avversaria che Tribuzzi spara alta facendo sussultare i tifosi pugliesi e non solo.

Un Crotone propositivo cerca di rendersi pericoloso già dai primi minuti, sviluppando trame di gioco provate in settimana per tentare di portare a casa l’intera posta esterna in palio.

Il Monopoli, dal canto suo, prova l’immediata reazione e va in pressione alzando il baricentro, cercando di evitare che gli squali possano innescare le proprie punte più volte, in questa stagione, letali sotto porta.

Passa il primo quarto d’ora senza che nessuna delle compagini sia riuscita a sbloccare il risultato e le due avversarie piombano in una fase di studio a centrocampo assumendo un atteggiamento attendista volto a sorprendersi vicendevolmente in contropiede.

Al diciottesimo minuto un errore in fase di disimpegno del Monopoli costa un cartellino giallo a Cargnelutti che regala un calcio di punizione al Crotone calciato da Petriccione il quale, su sviluppo, non riesce a sorprendere l’estremo difensore Perina.

La prima vera grande occasione della partita è del Crotone al 28’ quando, su sviluppo di un’azione corsara, Marco Tumminello per poco non beffa l’estremo difensore avversario che si salva smanacciando la sfera in calcio d’angolo.

L’appuntamento con il gol è però solo rinviato di un minuto perché, sullo sviluppo del corner, al 29’, Guido Gomez approfitta di una clamorosa disattenzione del Monopoli, attraversa indisturbato tutta l’area piccola e di testa segna il gol che sblocca la partita portando il risultato sullo 0-1 per la squadra calabrese.

Alla mezz’ora (30’) il Crotone riesce ad approfittare dell’ennesimo svarione difensivo della squadra di casa riuscendo a mettere a segno, con Marco Tumminello, il gol raddoppio grazie ad un tiro in diagonale preciso che batte l’estremo difensore pugliese.

Uno due pesantissimo da digerire per la compagine allenata da Tomei che intontita, prova a reagire nonostante si inizi a sentire dagli spalti qualche malumore.

Il Crotone, in grande fiducia, continua ad attaccare essendo consapevole di poter fare ancora male ai padroni di casa. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara fischia la fine del primo tempo regolamentare.

In campo si è vista sinora una sola squadra ovvero il Crotone di Lamberto Zauli, oggi seduto in tribuna per via di una squalifica di due giornate rimediata al termine del match contro la Juve Stabia.

Il Monopoli ha cercato di fare quel che poteva senza però impensierire più di tanto lo scacchiere dei calabresi i quali, dopo una fase di studio, sono riusciti a sferrare un uno due pesantissimo che manda in bambola la compagine pugliese.

Dapprima Gomez, che segna la sua ottava rete stagionale, e a seguire dopo un solo minuto Tumminello (che sorpassa con nove reti il suo compagno di reparto) mandano in frantumi i sogni di gloria dei gabbiani usciti dal terreno di gioco evidentemente insoddisfatti per la prestazione offerta sinora.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa e mister Tomei, non contento di quanto visto nei primi quarantacinque minuti, effettua subito una tripla sostituzione: escono Cristallo, Vassallo e D’Agostino ed entrano De Paoli, Iaccarino e Viteritti; nessuna sostituzione per i pitagorici.

A toccare la prima sfera del secondo tempo è il Crotone con Petriccione che subito cerca di imbastire un’azione offensiva, disinnescata dalla compagine di casa che controlla.

Il Monopoli prova, al 49’, a far male al Crotone con l’ex Borello che, dimostrando che la propria squadra è tornata in campo con tutt’altro piglio, suona la carica e prova una conclusione finita di poco a lato della porta difesa da Dini.

Secondo tempo più frizzante del primo, con i gabbiani sicuramente più propositivi rispetto al primo tempo regolamentare, essendo questi consapevoli di dover raddrizzare un risultato che li vedrebbe incassare la quarta sconfitta consecutiva.

Il Monopoli tiene palla e fa possesso nel tentativo di trovare gli spazi necessari per battere la difesa crotoniate che oggi è in formato maxi non concedendo nulla, o quasi, agli avversari.

I pitagorici preparano le contromosse alla veemenza offensiva degli avversari ed effettuano, al 64’ una doppia sostituzione non modificando nulla tatticamente: esce Guido Gomez e al suo posto entra Dardan Vuthaj mentre Felippe si avvicenda con D’Ursi.

Gli ospiti si limitano a fare il compitino controllando la sfera e cercando di addormentare la partita con un tiki taka a centrocampo che fa scorrere il tempo inesorabilmente portando in Calabria una vittoria importantissima che fa classifica e morale.

È notte fonda per il Monopoli che resta, al 74’, in dieci uomini a seguito di un contatto tra Hamlili (ammonito al 60’) con Vuthaj che il direttore di gara giudica falloso e che costa il secondo cartellino giallo al calciatore dei pugliesi che lascia in inferiorità numerica la propria squadra.

Secondo tempo con poche emozioni che vede praticamente inoperoso il portiere del Crotone Dini, rientrato tra i titolari dopo un infortunio.

C’è ancora tempo per un ultimo sussulto calabrese all’85’, quando Felippe entra in area di rigore avversaria e subisce fallo: per il direttore di gara non ci sono dubbi e fischia il penalty.

Sul dischetto si presenta lo stesso Felippe che, dopo una breve rincorsa, segna la rete del 3 a 0 chiudendo definitivamente la partita.

Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità che significa altri tre punti in classifica per i calabresi che riescono così ad inanellare il decimo risultato utile consecutivo dimostrandosi squadra in forma e ostica da affrontare per chiunque.

Non rischia nulla la compagine di Zauli che, dopo un buon primo tempo, mette in ghiaccio la partita con un uno-due terrificante, va in fiducia, passa in vantaggio e controlla il match non concedendo nulla agli avversari.

Nel finale Felippe si dimostra ulteriore freccia nella faretra di Zauli riuscendo a guadagnare, allo scadere, un penalty che chiude il match con un tris per il Crotone che oggi vince e convince.

Vittoria netta, supremazia assoluta per gli squali che agganciano, seppur momentaneamente (essendo in attesa dei risultati dagli altri campi), la terza posizione in classifica.

I tifosi del Monopoli hanno cantato incessantemente per spingere i propri beniamini nonostante il triplo svantaggio, ma oggi a ballare sono solo i tifosi giunti da Crotone che sognano, in attesa delle altre partite, una clamorosa rincorsa alla capolista.

Appuntamento a venerdì prossimo quando, tra le mura amiche dello stadio Ezio Scida verrà disputata l’ultima partita del girone d’andata contro una diretta concorrente, ovvero l’Avellino di mister Pazienza.

IL TABELLINO

Monopoli-Crotone 0-3

Reti: G. Gomez 29' pt, M. Tumminello 30'pt, L. Felippe 41st (Rigore)

Formazioni: MONOPOLI: Perina; Cristallo (1’st Viteritti), Fazio (34’st Angileri), Cargnelutti, Ferrini; Vassallo (1’st Iaccarino), Hamlili; Borello, Starita, D’Agostino (1’st De Paoli); Spalluto. A disp.: Aloj, Sibillano, Sorgente, Di Benedetto, Santaniello, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta. All. Tomei

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Crialese; Tribuzzi, Petriccione (45’st Jurcec), Vinicius, D’Ursi (19’st Felippe), Giron; Gomez (19’st Vuthaj), Tumminello (39’st Bruzzaniti). A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Gigliotti, Papini, Schirò, Cantisani, Pannitteri. All. Bardi (Zauli squalificato)

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi

AMMONITI: Cargnelutti (M), Hamlili (M), Starita (M)

ESPULSI: 30’st Hamlili (M) per doppia ammonizione - Angoli: 3-3" - Recupero 1- 3