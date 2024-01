Calcio, Serie C. Crotone-Francavilla? Facile sulla carta, insidiosa sul campo. E Occhiuzzi chiede testa e cuore

Quattro squadre a trentotto punti: Crotone, Picerno, Avellino, Casertana, assediano la Juve Stabia, capolista del torneo col vantaggio di sei punti dal gruppo. Una sfida che vale la promozione diretta in serie B. Il conto alla rovescia è già iniziato: si è alla terza giornata di ritorno e i punti valgano già oro. Si scende in campo per capire quanto è alta l’asticella delle ambizioni e pungenti le strategie messe in atto per i piani di fuga. Il Picerno sarà di scena sul proprio terreno di gioco contro il Catania, penalizzato da una serie di insuccessi non preventivati; trasferta dell’Avellino a Foggia che non ha ancora superato le sue fragilità; la Casertana affronterà il Benevento, un derby con la restrizione per gli ospiti; Il Crotone, sette gol in attivo nelle ultime due giornate, ospita il Virtus Francavilla reduce da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque pertite. Il sogno di ognuna di queste squadre è gestire lo stress da leadership: le emozioni saranno forti e strapieni i serbatoi di adrenalina.





di Giuseppe Romano

Il Crotone, nelle ultime dieci giornate, ha portato a buon fine risultati eccezionali: migliore attacco del girone C (36 reti in attivo), con gli “acuti” di Gomez e Tumminello, e dalle invenzioni di altri dodici calciatori che si sono improvvisati liberi “bomber”.

I numeri danno la sensazione che lo “squalo”, addestrato da Lamberto Zauli, abbia zanne acuminate da far male a tutti. Le capacità relazionali del presidente Gianni Vrenna e del direttore generale Raffaele Vrenna, hanno sbrogliato situazioni complesse che stavano compromettendo l’andamento del campionato.

L’abilità di mister Zauli è stata orientata ad individualizzare e valorizzare le potenzialità del gruppo, disponendo un buon lavoro di squadra, dove tutti si sentono protagonisti e flessibili nei ruoli in cui vengono impegnati.

Il mister crotoniate continua a spingere su queste linee, consapevole che le insidie del campionato sono aspre e continue e gli ultimi successi del Crotone sono pochi per dare un giudizio definitivo sul finale: “per sapere se possiamo stare tra le prime fino in fondo dovremo pedalare molto e fare le cose molto bene, Ancora è presto per dire ok ci siamo!”

L’avversario da affrontare è il Virtus Francavilla, facile nelle apparenze: terzultimo in classifica, 34 gol in passivo (-14 la differenza reti) e 4 sconfitte consecutive.

Mister Roberto Occhiuzzi è consapevole delle difficoltà a cui va incontro, “contro una squadra ben strutturata da una Società ambiziosa e competente”.

Il “mercato” gli ha dato una mano: “l’arrivo del centrocampista Vincenzo Garofalo e di Paolo Branduani, appena ingaggiato dal Crotone, alzeranno il livello di competizione e mentale. Contro il Crotone, i margini di errore dovranno essere sottilissimi e occorre mettere testa, cuore e unione d’intenti. È nelle difficoltà che si costruiscono le imprese”.

Gli ultimi risultati offuscano l’orizzonte del Virtus Francavilla, ma non sempre le prestazioni sono state sotto tono e molte sconfitte sono maturate negli ultimi minuti, cose che mister Zauli, dalla sua area tecnica, non vuole perdere di vista.

“Definire una partita meno importante di un’altra è ridicolo. Bisogna impegnarsi sempre per fare ottime prestazioni, se si vuole stare in alto. In ogni campionato, tutte le squadre possono creare difficoltà e il Francavilla lotta per non restare incastrato nei play- aut, Si tratta di un appuntamento importante anche per noi, tanto da definirlo un big-match e bisogna stare attenti”.

Gli ultimi risultati del Crotone hanno generato punti e autostima, mentre mister Zauli continua a suggerire di “tenere le antenne alte e mettere qualità in ogni dinamica di gioco”.

Il Crotone non ha dimenticato la brutta avventura dell’andata con i gol di Giovinco, Fornito e Policori, contro quello di Gigliotti (3-1). Resta pure da tenere d’occhio la crescita offensiva di Gabriele Artistico. Zauli è avvisato!

“Una esperienza che va ricordata e bisogna tenerli più lontano possibile dalla nostra area di rigore. Pressarli alti e dare loro meno possibilità. È questa l’arma migliore”

Il Crotone sta bene! Nessun particolare problema, solo qualche “collaudo” muscolare per Gomez e Gigliotti, con Vuthaj rientrato nel gruppo e la squadra che vuole fare risultato.

I CONVOCATI

Crotone. Portieri: 22 D’Alterio, 1 Dini, 12 Lucano. Difensori: 5 Bove, 14 Crialese, 6 Gigliotti, 3 Giron, 18 Loiacono, 2 Papini. Centrocampisti: 17 Bruzzaniti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 10 Petriccione, 32 Stronati, 19 Tribuzzi, 15 Vinicius, 28 Vitale. Attaccanti: 29 Cantisani, 9 Gomez, 23 Jurcec, 93 Tumminello, 30 Vuthaj. Diffidati: Papini, Stronati. Indisponibili: 21 Leo, 27 D’Errico.

Francavilla. Non pervenuti

LE PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Dini; Vinicius, Papini, Gigliotti Loiacono; Tribuzzi, Petriccione, Giron, D’Ursi; Vuthaj, Tumminello. All.: Zauli

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Forte; Dutu, Monteagudo, De Marino; Biondi, Risolo, Di Marco, Ingrosso; Macca (Fornito); Artistico, Polidori. All.: Occhiuzzi

L’ARBITRO

Crotone-virtus Francavilla, in programma sabato 20 gennaio allo stadio Ezio Scida con fischio d’inizio alle 20.45, 22a giornata, seconda del girone di ritorno, del campionato Serie C Now, sarà diretta dal signor Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo; assistenti: Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia e Paolo Cozzuto della sezione di Formia. Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno.

DOVE VEDERLA

In diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.