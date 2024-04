Processo Maestrale, termina il rito abbreviato: chiesta la condanna per 87 imputati

Si è conclusa nel primo pomeriggio l'udienza per il rito abbreviato nel processo Maestrale (QUI), nel quale sono confluiti anche i filoni delle inchieste Olimpo (QUI) ed Imperium (QUI). I pubblici ministeri Antonio De Bernard, Annamaria Frustaci, Andrea Buzzelli ed Irene Crea hanno passato al vaglio le posizioni di 91 imputati, pronunciando condanne oltre 800 anni di carcere.

Chiesto l'ergastolo per Domenico Polito, mentre la pena massima (30 anni) è stata richiesta per Antonio Massimiliano Varone. Segue la richiesta a 20 anni di reclusione per Antonino Accorinti, Vincenzo Corso, Michele Galati, Antonio e Francesco La Rosa, Assunto Natale Megna, i due Mancuso Diego e Francesco. Presenti in aula anche le parti civili.



LE CONDANNE RICHIESTE

Accorinti Antonio, 4 anni, 7 mesi e 10 giorni; Accorinti Antonino, 20 anni; Anastasi Pasquale 6 anni; Anello Rocco, 9 anni ; Anello Tommaso, 9 anni; Arcuri Maria Grazia Eugenia, 2 anni e 6 mesi; Ascone Concetta, 2 anni; Ascone Rocco, 12 anni; Barba Vincenzo, 8 anni; Barbieri Onofrio, 3 anni; Bartone Domenico, 15 anni; Bevilacqua Domenico, 12 anni; Bonaccurso Antonio, 14 anni; Bruzzese Michele, 16 anni. Calafati Vincenzo Octave, 14 anni; Careglio Paolo, 8 anni; Corso Vincenzo, 20 anni; Cupitò Alessio Natale, 2 anni e 6 mesi; Cupitò Domenico, 10 anni; Cupitò Francesco, 2 anni e 6 mesi; Cupitò Simone, 2 anni e 6 mesi.

Di Capua Elisabetta, 2 anni e 6 mesi; Errigo Maria Vittoria, 4 anni; Facciolo Antonio, 8 anni; Ferraro Giuseppe, 14 anni; Fiumara Claudio, 8 anni; Fogliaro Antonino, assoluzione; Franzoni Giacomo, 8 anni; Galati Michele, 20 anni; Galati Ottavio, 16 anni; Galati Salvatore Domenico, 4 anni; Guerino Gianluca, 12 anni; Guerino Massimo, 10 anni; Il Grande Carmine, 18 anni; Il Grande Egidio, 14 anni; Izzo Giovanni, 10 anni; La Rosa Francesco, 20 anni; La Rosa Antonio, 20 anni; La Torre Gianfranco, 6 anni; Lamonica Fernando, 14 anni; Lo Bianco Paolino, 8 anni; Luciano Alfonso, 8 anni.

Machiavelli Gisella, 4 anni e 6 mesi; Mancuso Antonio, 8 anni; Mancuso Diego, 20 anni; Mancuso Domenico, 9 anni; Mancuso Francesco “Bandera”, 20 anni; Mangone Francesco, 14 anni; Mangone Giuseppe, 8 anni; Marasco Nicola, 6 anni; Mantella Andrea, 9 mesi; Mc Manus William, 6 anni; Megna Assunto Natale, 20 anni; Megna Pasquale; 16 anni; Megna Pasquale Alessandro, 3 anni e 6 mesi; Megna Giuseppe Daniele, 2 anni e 6 mesi; Melluso Sandro, 8 anni; Mercurio Paolo, 10 anni; Molino Gaetano, 8 anni; Morelli Salvatore, 8 anni.

Niglia Andrea, 6 anni; Niglia Gregorio, 10 anni; Orecchio Francesco, 8 anni; Palmieri Salvatore, 12 anni; Pandullo Salvatore, 6 anni e 6 mesi; Pannace Alberto, 8 anni; Polito Domenico, ergastolo; Polito Domenico Salvatore, 14 anni; Preiti Giuseppe, 8 anni; Preiti Nicola, 8 anni; Prenesti Antonio, 6 anni; Prestia Lamberti Maria Antonella, 4 anni; Prostamo Francesco, 14 anni; Prostamo Giuseppe, 12 anni; Prostamo Giuseppe, 14 anni; Prostamo Nazzareno, 16 anni; Pugliese Umberto, 4 anni; Putortì Domenico, 8 anni.

Raguseo Giuseppe, 14 anni; Rombolà Francesco, 8 anni; Sabatino Francesco, 8 anni e 9 mesi; Surace Davide, 18 anni; Surace Diego, 4 anni; Tripaldi Antonino, 5 anni e 3 mesi; Tritto Rocco Angelo, 1 anno; Valentini Vincenzo, 11 anni; Varone Antonio Massimiliano, 30 anni; Varone Santo Vincenzo, 3 anni. Chiesta infine l'assoluzione per non aver commesso il fatto per Benincasa Sabrina, Fogliaro Antonino e Nicolae Laurentiu Gheorghe. Non luogo a procedere per Artusa Marino Luciano.