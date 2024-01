Operazione Maestrale-Carthago: in 276 a processo

Le indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ancora sotto la guida del procuratore Nicola Gratteri, per le operazioni Maestrale-Carthago (QUI), Olimpo e Imperium hanno portato 185 imputati ad essere giudicati con il processo ordinario, mentre per altri 91 il procedimento seguirà il rito abbreviato. Quattro di loro, invece, compariranno davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro.

La decisione di procedere con rito ordinario o abbreviato è stata presa dal giudice Piero Agosteo, al termine di una fase preliminare complessa, caratterizzata da rinvii, ammissioni di parti civili ed eccezioni sollevate dagli avvocati difensori.

Numerose sono infatti le parti civili ammesse a processo, tra cui comuni, ministeri e società. Tra gli ammessi, anche Vincenzo Chindamo, fratello di Maria Chindamo, scomparsa il 6 maggio 2016 da Laureana di Borrello.

Nel corso dell’operazione “Olimpo” (QUI), gli investigatori avevano svelato presunti interessi della ‘ndrangheta vibonese nel settore turistico, portando all’arresto di 56 persone e all’indagine su 78 soggetti complessivamente. Il controllo totale del territorio sembrava essere stato ottenuto grazie alle connivenze dei cosiddetti colletti bianchi.

Con l’operazione “Maestrale-Carthago”, la Dda aveva delineato le aree geografiche di interesse delle ‘ndrine nel territorio vibonese, concentrando l’attenzione sui Comuni di Mileto, Filandari, Zungri, Briatico e Cessaniti, coinvolgendo in totale 167 persone.

Infine, grazie all’inchiesta “Imperium” (QUI), gli inquirenti erano riusciti a far luce sulle interferenze dei clan vibonesi, in particolare i Mancuso, nel settore turistico, con particolare riferimento alle strutture alberghiere sulla Costa degli Dei. La struttura del “Sayonara” a Nicotera Marina è risultata centrale in questa indagine, essendo stata teatro di incontri tra le cosche calabresi e quelle siciliane di Cosa Nostra.

L’inizio ufficiale del processo è previsto per l’11 marzo prossimo alle 9, presso l’aula bunker del nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia. Per quanto riguarda il rito abbreviato, la prima udienza è fissata il 12 febbraio nell’aula bunker di Lamezia Terme.

Le persone ammesse al rito ordinario: Accorinti Ambrogio (61 anni), Accorinti Giuseppe Antonio, alias “Scimusca” detto “Peppone (65 anni), Accorinti Pasquale (55 anni), Accorinti Vincenzo Francesco, detto “Franco” (62 anni), Angò Saveria (55 anni), Arena Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu” (49 anni), Arena Giuseppe e Arif Imad (39 anni), Ascone Salvatore (58 anni), Barbieri Antonino, alias “Camera” detto “Nino” (65 anni), Barbieri Francesco, detto “Ciccione o Camera” (59 anni), Barbieri Francesco (35 anni), Barbieri Francesco (23 anni), Barbieri Giuseppe, detto “Pepparijeu” (32 anni); Barbieri Michelangelo, detto “Michele (31 anni); Barillà Elena (31 anni), Barillari Luigi, detto “Pongio” (45 anni), Barone Francesco, alias “architetto” (51 anni), Bartone Angelo, alias “bombolo” (49 anni), Bartone Fortunato, alias “Tangozzo” (51 anni); Bellocco Pietro Giuseppe (41 anni); Blasimme Teodosia (74 anni).

Ed ancora: Bonavita Giuseppe Armando, detto “Armando” (45 anni); Bonavota Roberta (54 anni); Bonavota Domenico (45 anni); Bontempi Pierluigi (60 anni); Brello Maro (50 anni); Bova Rodolfo (58 anni); Buccafusca Isidoro (41 anni); Callisto Francesco (36 anni); Carà Filippina, nata a Vibo Valentia, Carà Giuseppe, nato a Dasà, Carrieri Angelo, nato a Vibo Valentia il 19.02.1998, Certo Tomasina, nata Trope, Cichello Domenico, nato a Vibo Valentia il 05.12.197, Cichello Nazzareno, nato a Vibo Valentia il 21.04.1960; Cichello Rocco, nato a Vibo Valentia il 11.04.1989; Ciconte Domenico Antonio nato a Sorianello il 17.01.1964; Ciconte Maria Carmela, nata a Sorianello il 31.12.1969; Colacchio Lucia, nata a Vibo Valentia il 21.05.1968; Colloca Domenico, alias “Mubba”, nato a Vibo Valentia il 21.07.1971 Conti Agatino, nato a Catania il 27.06.1959.

E poi: Cordì Domenico, detto “zio Mimmo”, nato a Taurianova il 27.06.1972; Corigliano Raffaele, nato a Mileto l' 08.11.1967; Corigliano Raffaele, nato a Catanzaro il 03.04.2000; Corso Pietro, nato a Mileto il 09.07.1968, Coscarella Gregorio, nato a Vibo Valentia il 12.02.1983, Crisafulli Giovanna, nata a Peschiera del Garda il 10.10.1960, Crudo Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 09.02.1992, Cutrì Francesco, nato Taurianova il 22 gennaio 1971, D’Andrea Giuseppe, nato a Tropea il 17.09.1977, D’Angelo Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 14.08.1979, De Lorenzo Lorenzo, nato a Villa San Giuseppe (ora Reggio Calabria) il 26.11.1931, De Luise Gaetano, nato a Napoli il 14.06.1972, Demarzo Fabio, nato a Melicucco il 13/03/1973, Dimasi Giuseppe, nato a Nicotera il 14.10.1964, Falsaperna Francesco, nato a Catania il 12.02.1970, Familiari Angelo, nato a Messina il 04.11.1964, Fialek Damian Zbignev, nato in Polonia il 7 gennaio 1977.

Inoltre: Fiarè Francesco, alias “il dentista”, nato a Vibo Valentia il 30.03.1980, Fiorillo Antonino, nato a Vibo Valentia il 18.09.1974, Fonti Domenico, nato a Polistena il 27.05.1978, Fonti Giuseppe, nato a Cittanova il 28.02.1944, Fortuna Massimo, nato a Vibo Valentia il 22.10.1976, Fusca Nicola, detto “Cola”, nato a Vibo Valentia il 13.03.1972, Gagliardi Rocco, nato a Tropea il 27.02.1983, Galati Antonio, nato a Vibo Valentia 1’ 11.03.1977; Galati Armando, alias “U Biondo o u Russu”, nato il 18/09/1954, Galati Domenico, nato a Mileto il 05.09.1950, Galati Domenico, nato a Vibo Valentia il 9.02.1984, Galati Fortunato, nato a Vibo Valentia il 06.10.1978, Galati Rocco, nato a Mileto il 06.07.1960; Galati Salvatore, detto “Turi”, nato a Mileto il 25.11.1955, Gargano Francesco, nato Tropea 10-071995, Garisto Daniela Marina, nata a Vibo Valentia il 06.07.1982, Gaudioso Costantino nato a Vibo Valentia il 27.05.1992, Giofrè Gregorio, nato S. Gregorio d’Ippona il 9 dicembre 1963, Gioffrè Carlo, nato a Rosarno il 07.05.1965, Grasso Antonio Leone Filippo Biagio, detto “Antonello”, nato a Vibo Valentia il 06.04.1963, Grasso Biagio Salvatore, detto “Biagio”, nato a Vibo Valentia il 03.07.1966.

Ed ancora: Greco Marco, nato a Briatico il 20.07.1975, Grillo Antonio, nato a San Calogero in data 25.09.1970; Grillo Francesco, alias “Massaru”, nato a Vibo Valentia il 27.04.1985, Guerino Marcello, nato Gioia Tauro il 29 novembre 1984, Imbalzano Domenico, nato a Reggio Calabria il 30.05.1969, Iannello Domenico, alias “Mimmo da caniglia”, nato a Vibo Valentia il 29.04.1977, Iannello Rocco, alias “Rocco da caniglia”, nato a Mileto il 01.06.1975, La Bella Antonino, nato a Vibo Valentia il 22.09.1980; La Piana Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 28.10.1983, La Rocca Rosario, nato a Vibo Valentia il 21.12.1974, La Rosa Domenico, alias “Zi Micu”, nato Tropea il 28 maggio 1938, La Rosa Alessandro, nato Tropea il 29 dicembre 1994, La Rosa Pasquale, nato a Tropea il 14.03.1965; Lo Scalzo Francesco, nato Tropea il 23.06.1982; Loiacono Francesco nato a Vibo Valentia il 06.08.1975, Mancuso Luigi, nato a Limbadi il 16.03.1954, Mancuso Pantaleone, nato il 27.08.1961 a Limbadi; Mangialavori Aldo, nato a Vibo Valentia il 28.02.1978.

Marcello Fabio, nato a Vibo Valentia il 24.02.1986, Marchese Rosa, nata Tropea il 15/03/1975, Marrella Damiano, nato a Vibo Valentia il 07.10.1976, Massara Francesco Tiburzio, nato a Mileto il 11.08.1957, Mazzella Aldo, nato a Ponza il 27.06.1955, Mazzeo Clemente, nato a Vibo Valentia il 10.03.1968, Mazzeo Filippo, nato a Cessaniti il 12.07.1953, Mazzeo Michele Silvano, alias “Stallone”, nato a Seregno il 08.02.1971, Melluso Emanuele, detto “Gemello-Gemellino”, nato a Tropea il 05.07.1985, Melluso Fausto, nato a Vibo Valentia il 05.06.1973, Melluso Simone nato a Tropea il 05.07.1985, Mestano Antonio Salvatore, detto “Antonello”, nato a Vibo Valentia il 02.02.1988; Mesiano Fortunato nato a Vibo Valentia il 19.10.1974, Mesiano Francesco, detto “Franco”, nato a Vibo Valentia il 30.04.1973, Mesiano Paolo, nato a Vibo Valentia il 07.05.1976, Mesiano Pasquale, alias “Pitiridi”, nato a Vibo Valentia il 25.04.1977; Mesiano Saverio, nato a Mileto il 13.12.1981, Molino Sebastiano, nato a Catania il 28.07.1972, Morabito Rocco, nato a Cinquefrondi il 14.02.1987, Muggeri Salvatore, nato Briatico il 7 ottobre 1977, Muscia Gaetano, nato Tropea il 20 aprile 1964.

Nicolaci Vincenzo, alias “Assessore”, nato a Vibo Valentia il 05.03.1971, Niglia Filippo, nato a Briatico il 08.06.1960; Oliveri Alessandro, nato a Paterno il 15.04.1972, Orfano Pasquale, nato a Tropea il 25.05.2000, Panzitta Antonio, nato a Vibo Valentia il 4 giugno 1978, Pasqua Cesare, nato a Nicotera l’11.11.1948, Pedullà Fabio Domenico, nato a Messina il 12.02.1972, Pelaggi Joan Azzurra, nata a L’Aquila il 21.04.1977, Peluso Lucia, nata a Rosarno il 23/05/1972, Perfidio Francesco, nato a Tropea il 29.05.1996; Perfidio Pantaleone, nato a Cinquefrondi il 16.10.1987, Pesce Maria Rosa, nata a Rosarno il 25.08.1953, Pititto Pasquale, nato a Mileto il 31.12.1968, Pititto Rocco, nato a Laureana di Borrello il 25.01.1969, Pititto Salvatore, nato a Mileto il 02.12.1968, Pochiero Gaetano, nato a Melicucco il 29.10.1964, Policaro Salvatore, detto “Turi”, nato a Filandari il 25.08.1968, Polito Francesco, nato a Nicotera 1’08.06.1944, Polito Pietro, nato a Vibo Valentia il 17.06.1996; Pontoriero Fortunato, nato a San Calogero in data 19.04.1949; Potenzoni Paolo, nato Tropea il 28.02.1980; Prestia Antonio Gaetano, detto “Tonino”, nato a Mileto il 26.12.1964, Prossomariti Giuseppe, nato Cinquefrondi il 03-08-1987, Prostamo Antonio, nato a Vibo Valentia il 27.03.1989; Prostamo Francesco, nato a Mileto il 12.07.1977.

Prostamo Giuseppe, alias “U Russuni – U Biondu”, nato a Vibo Valentia il 05.08.1970, Prostamo Salvatore, alias “U Sasizzu”, nato a Briatico il 06.05.1960; Prostamo Saverio, nato Vibo Valentia il 23 aprile 1974; Pugliese Giuseppe, alias “Professore”, nato a Spilinga il 16.07.1951; Rapisarda Francesco, nato in Libia il 23.12.1943; Rapisarda Marcella, nata a Catania il 27.12.1970; Rapisarda Valeria, nata a Catania il 12.02.1977; Ribecco Maria, nata a Isola Capo Rizzuto il 05.11.1967; Ripepi Giuseppe, nato Tropea il 3 luglio 1991; Ripepi Paolo, nato a Ricadi il 2 maggio 1965, Romagnoli Ettore, nato a Roma il 03.09.1957, Rombolà Massimo, alias “U Pala”, nato a Vibo Valentia; Rombolà Simona, nata a Seregno il 05.05.1981.

Russo Domenico, nato a Vibo Valentia il 9 ottobre 1958; Sergio Giovanni, nato a Cinquefrondi il 01.10.1987; Scalì Rocco, nato a Vibo Valentia il 02.04.1986; Scordo Pasquale, nato Gallico l' 11 settembre 1943; Solano Giulio, nato a Vibo Valentia il 24.11.1999; Startari Marco, nato a Vibo Valentia il 17.08.1989; Stillitani Emanuele, nato Borgia il 31.10.1955; Stillitani Francescantonio, nato Roma il 26.09.1953; Storniolo Cosma Antonio, nato a Nicotera il 9 maggio 1965.

Surace Cristian, nato a Vibo Valentia il 05.04.1993; Taccone Francesco, nato Tropea il 18 gennaio 1987; Tavella Benito, nato a Vibo Valentia l' 11.01.1988; Tavella Fortunato, nato a Mileto il 27.03.1957; Tavella Rocco, nato a Vibo Valentia il 17.05.1984; Takacsova Klaudia, nata in Slovacchia il 31.08.1988; Tinè Paolo, nato a Catania il 28.07.1977; Torrisi Graziella, nata a Maddaloni il 27.06.1943; Tortora Giuseppe, nato Rosamo il 24 marzo 1948, Tripodi Antonio, nato a Vibo Valentia il 29.09.1973; Tripodi Mattia Giovanni, nato a Tropea il 14.10.1996; Vacatello Leonardo Domenico, nato a Vibo Valentia il 20.10.1969; Vacatello Rodolfo, nato a Soriano Calabro il 09.07.1996; Valente Leopoldo Giulio, nato a Vibo Valentia il 09.01.1979; Vatano Daniele, alias “U Cicu”, nato a Vibo Valentia il 04.06.1972; Vurro Giorgio, nato a Pizzo il 22.11.1956; Zamparelli Alessandro, nato a Reggio Calabria il 17.02.1971; Zangari Antonio, nato Polistena il 22 settembre 1972; Zungri Francesco, alias “il Mau”, nato a Vibo Valentia il 30.06.1960.

Al rito abbreviato: Accorinti Antonio ed Antonino, Anello Rocco e Tommaso, Anastasi Pasquale, Arcuri Maria Grazia Eugenia, Artusa Marino Luciano, Ascone Concetta e Rocco, Barbieri Onofrio, Bartone Domenico, Bevilacqua Domenico, Benincasa Sabrina, Bonaccurso Antonio, Bruzzese Michele, Calafati Vincenzo Octave, Careglio Paolo, Corso Vincenzo, Cupitò Alessio Natale, Domenico, Francesco, e Simone; Di Capua Elisabetta, Facciolo Antonio, Ferraro Giuseppe, Fogliaro Antonino, Fiumara Claudio, Franzoni Giacomo, Galati Ottavio e Salvatore Domenico.

Galati Michele, Guerino Gianluca e Massimo, Il Grande Carmine ed Egidio, Izzo Giovanni, La Rosa Antonio e Francesco, La Torre Gianfranco, Lamonica Fernando, Machiavelli Gisella, Mangone Francesco e Giuseppe, Marasco Nicola, MANCUSO Antonio, Diego, Domenico, e Francesco, Mantella Andrea, Marasco Nicola, Mc Manus William, Megna Assunto Natale, Giuseppe Daniele, Pasquale, e Pasquale Alessandro, Melluso Sandro, Mercurio Paolo, Molino Gaetano, Morelli Salvatore, Niglia Andrea e Gregorio, Nicolae Laurentiu, Orecchio Francesco, Pannace Alberto, Pandullo Salvatore.

Palmieri Salvatore, Polito Domenico e Domenico Salvatore, Prestia Lamberti Maria Antonella, Preiti Giuseppe e Nicola, Prostamo Francesco, Giuseppe (39 anni) e Giuseppe (35 anni), Prenesti Antonio, Prostamo Nazzareno, Putorti Demetrio, Pugliese Umberto, Raguseo Giuseppe, Rombolà Francesco, Sabatino, Francesco, Surace Davide e Diego, Tritto Rocco Angelo, Tripaldi Antonino, Valentini Vincenzo, Varone Antonio Massimiliano e Santo Vincenzo.