Bonifica, Siviglia: “Regione sempre contraria a scorie Eni a Crotone”

“In merito al decreto direttoriale con il quale il Mase ha dato il via libera ad Eni Rewind per smaltire le scorie della bonifica dell’area industriale dismessa nella discarica Sovreco di Crotone, il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, non ricorda evidentemente la posizione della Regione Calabria espressa in modo chiaro in conferenza dei servizi".

Lo afferma in una nota Salvatore Siviglia, direttore generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’ambiente della Regione Calabria, che continua: "L’incontro preliminare dello scorso febbraio del quale parla Gava era stato uno step esclusivamente tecnico, durante il quale Eni aveva illustrato ai rappresentanti di Regione, Provincia e Comune il proprio progetto per la bonifica dell’area in questione. Un incontro irrituale che aveva destato sorpresa e durante il quale avevo manifestato la contrarietà della Regione sul merito e sul metodo".

"Contrarietà ribadite con un esplicito parere negativo della Regione Calabria durante la conferenza dei servizi tenutasi lo scorso 26 giugno: parere negativo correlato da un dossier con relative motivazioni. Non capiamo, dunque, a cosa si possa riferire il viceministro Gava quando nella sua nota parla di ‘processo condiviso’. La Regione Calabria - conclude il direttore - è sempre stata contraria all’ipotesi di smaltire le scorie a Crotone, di allargare la discarica esistente o di modificare il nostro Piano rifiuti”.